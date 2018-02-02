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LV「香氛寶箱」2月3日開展 暗藏香水的秘密

2018-02-02 18:08聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

路易威登「香氛寶箱（Consultation Trunk）」自香港運抵台灣，將於2月3日起至3月3日巡展於部分專門店，這只香氛寶箱全球限量10座，專門為路易威登香水系列打造而成，打開來箱盒、像是回到創造所有香氛的啟程原點，包括現有的7支香水與3月即將上市的新香「破曉」，每一款香水最完整而豐富的故事，都完整展示在這座寶箱之中。

《香氛寶箱 藏著香氣的秘密》

這款藏有路易威登香水秘密的訂製行李箱，來自Jacques Cavallier-Belletrud的香水工坊，也承襲1854年至今的製箱工藝，monogram圖紋皆有均衡的對稱之美，上掀蓋的彈性格柵可置放喜愛的明信片、飾品等等；此香氛寶盒中置放了22款液態原精和11款固態材質等香水原材料，包括廣藿香、鳶尾花、木蘭花以及名貴的沉香，來自路易威登香水大師Jacques Cavallier-Belletrud花了數月時間遊歷世界各地，所匯集的異國奇香、罕有材料，從中變化出路易威登迷人的各款香水，包括湍流Turbulences、沉醉Dans la Peau、倚靠Contre Moi、暗湧Matière Noire、閃耀Mille Feux，以及在台灣賣出極佳成績的風中玫瑰Rose des Vents和巔峰Apogee，這兩支香水，是范冰冰范爺的最愛。

而這所有香水的配方都在「香氛寶箱」中展出，消費者可以用最近的距離，透過駐店香水師的介紹，了解每款氣味的特色以及每支香水的個性，在原精部分以格拉斯玫瑰、茉莉萃取原精和呈現粒面皮革香的taiga皮革原精，是最受關注的3款，濃郁高雅的皮革香調十分特別，例如沉醉Dans la Peau即是使用了皮革香、糖漬杏桃香，帶來嗅覺的新奇體驗。

《全新香水「破曉」 3月中抵台首賣》

此外，路易威登即將於3月上市全新的香水創作「破曉Le Jour Se Leve」，象徵黎明時分的啟程，調香師捕捉了令人心曠神怡的清新意境，將晶瑩露水的剔透澄澈用香氛表現。柑橘香調就像陽光般溫煦，另選用亞洲綠茶所使用的中國雙瓣茉莉花，中味則加入木蘭花瓣、具有淡杏桃香氣的木犀花，以及隱約的黑醋栗香調，後味以麝香做總結，是一支歡愉明亮的新香，為清爽夏季拉開序幕。

★★★「香氛寶箱（Consultation Trunk）」展出時程及地點：

2月3日～2月21日　路易威登台北101旗艦店

2月22日～2月28日　路易威登台北微風信義

3月2日～3月3日　路易威登台中新光三越百貨

路易威登所有香水的原料都在「香氛寶箱」中。圖／LV提供
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「風中玫瑰Rose des Vents」是在台灣最受歡迎的香氛之一。圖／LV提供
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「巔峰Apogee」是台灣路易威登香水銷售名列前茅的香氛。圖／LV提供
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來台展出的路易威登「香氛寶箱」為編號第8號箱，也是亞洲人偏愛的幸運數。圖／LV提...
來台展出的路易威登「香氛寶箱」為編號第8號箱，也是亞洲人偏愛的幸運數。圖／LV提供
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全新女香「破曉Le Jour Se Leve」將於3月15日在台上市。圖／LV提...
全新女香「破曉Le Jour Se Leve」將於3月15日在台上市。圖／LV提供
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路易威登編號8「香氛寶箱」在台灣展出。圖／LV提供
路易威登編號8「香氛寶箱」在台灣展出。圖／LV提供
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3月即將推出的全新女香「破曉Le Jour Se Leve」是明亮的柑橘、茉莉香...
3月即將推出的全新女香「破曉Le Jour Se Leve」是明亮的柑橘、茉莉香氣。圖／LV提供
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路易威登「香氛寶箱」於3月3日前在台灣展出。圖／LV提供
路易威登「香氛寶箱」於3月3日前在台灣展出。圖／LV提供
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