G-SHOCK表「紅」了35年 MC HOTDOG必收限量款

2018-02-02 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



藝人熱狗（MC HOTDOG）出席G-Shock 35周年慶祝活動，並擔任表演嘉賓。圖／Casio提供 分享 facebook

伴隨許多人成長的G-Shock腕表，今年歡慶35歲生日，被暱稱為「G-Shock之父」的品牌工程師伊部菊雄也睽違8年來台，與藝人熱狗（MC HOTDOG）等人，揭曉與塗鴉REACH合作的聯名表、以及最新款紀念腕表。

品牌好友的MC HOTDOG透露自己，因當兵時要找一只耐用的表，所以就買了G-Shock。熱狗笑說「真的很耐用，不過最後還是壞了，因為我懶得換電池。」工作之後G-Shock表仍是他的最愛之一，收藏多達百只以上，熱狗表示「G-Shock大概是全世界最多聯名的品牌，以前我也會跟著排隊購買限量款。」腕表融入街頭風格，因此可隨著不同的造型做搭配，加上親民定價，CP值很高。自認沒有什麼顏色不敢戴的熱狗也說「就算是很螢光的顏色，還是非常的潮！」

為慶祝35周年，G-Shock在世界各個重要市場，依循品牌精神找尋當地的藝術家、時尚品牌合作，推出限定紀念表。此次特別邀請台灣塗鴉藝術家REACH共襄盛舉，創造出獨一無二的作品。REACH以「Time Loops」為主題，提醒自己時間不會重來，因此，在DW-9052RC-1A4腕表的內、外表帶、底蓋與外包裝皆印上象徵Time Loops的無限迴圈，加上REACH招牌的貓手為元素。另外，在表面及表圈文字等細節處皆以玫瑰金點綴，全台限量販售60只。