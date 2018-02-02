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G-SHOCK表「紅」了35年 MC HOTDOG必收限量款

2018-02-02 17:30聯合報 記者曾智緯╱即時報導

藝人熱狗（MC HOTDOG）出席G-Shock 35周年慶祝活動，並擔任表演嘉...
藝人熱狗（MC HOTDOG）出席G-Shock 35周年慶祝活動，並擔任表演嘉賓。圖／Casio提供
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伴隨許多人成長的G-Shock腕表，今年歡慶35歲生日，被暱稱為「G-Shock之父」的品牌工程師伊部菊雄也睽違8年來台，與藝人熱狗（MC HOTDOG）等人，揭曉與塗鴉REACH合作的聯名表、以及最新款紀念腕表。

品牌好友的MC HOTDOG透露自己，因當兵時要找一只耐用的表，所以就買了G-Shock。熱狗笑說「真的很耐用，不過最後還是壞了，因為我懶得換電池。」工作之後G-Shock表仍是他的最愛之一，收藏多達百只以上，熱狗表示「G-Shock大概是全世界最多聯名的品牌，以前我也會跟著排隊購買限量款。」腕表融入街頭風格，因此可隨著不同的造型做搭配，加上親民定價，CP值很高。自認沒有什麼顏色不敢戴的熱狗也說「就算是很螢光的顏色，還是非常的潮！」

為慶祝35周年，G-Shock在世界各個重要市場，依循品牌精神找尋當地的藝術家、時尚品牌合作，推出限定紀念表。此次特別邀請台灣塗鴉藝術家REACH共襄盛舉，創造出獨一無二的作品。REACH以「Time Loops」為主題，提醒自己時間不會重來，因此，在DW-9052RC-1A4腕表的內、外表帶、底蓋與外包裝皆印上象徵Time Loops的無限迴圈，加上REACH招牌的貓手為元素。另外，在表面及表圈文字等細節處皆以玫瑰金點綴，全台限量販售60只。

不僅有與塗鴉藝術家合作腕表現身，G-Shock還推出最新的Red Out系列表款，擺脫過去的全黑外型，改以通體皆為紅色的設計，配戴在手上相當的醒目。一共5款的Red Out系列從表盤、表殼再到橡膠表帶，甚至液晶顯示部分都為紅色，樹脂材質表面混有微小顆粒的紅色塗層，視覺上創造出獨特的霧面磨砂外觀。日本潮流教父Nigo也難得與伊部菊雄共同設計，以DW-5600與DW-6900為原型，打造兩款帶有螢光粉紅、螢光黃的腕表，分別限量35只，值得收藏。

G-Shock與台灣塗鴉藝術家REACH聯名表款，限量600只，約3,500元。...
G-Shock與台灣塗鴉藝術家REACH聯名表款，限量600只，約3,500元。圖／Casio提供
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G-Shock Red Out系列GA-735C-4A腕表，約 4,800元。圖...
G-Shock Red Out系列GA-735C-4A腕表，約 4,800元。圖／Casio提供
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G-SHOCK 35周年紀念Nigo® X K.IBE系列DW-6935-4腕表...
G-SHOCK 35周年紀念Nigo® X K.IBE系列DW-6935-4腕表，限量35只，約4,000元。圖／Casio提供
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G-SHOCK 35周年紀念Nigo® X K.IBE系列DW-5635-9腕表...
G-SHOCK 35周年紀念Nigo® X K.IBE系列DW-5635-9腕表，限量35只，約4,000元。圖／Casio提供
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熱狗透露手上配戴的G-Shock G-Steel系列是最近的新歡。圖／Casio...
熱狗透露手上配戴的G-Shock G-Steel系列是最近的新歡。圖／Casio提供
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G-Shock Red Out系列DW-6935C-4腕表，約3,900元。圖／...
G-Shock Red Out系列DW-6935C-4腕表，約3,900元。圖／Casio提供
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