Folli Follie 巧搭／ Happy New奕兒 最愛狗狗生肖項鍊

2018-02-01 23:00 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 專題報導 服裝 Art Haus、Lanvin提供



劉奕兒展演Playful Emotions系列飾品。 記者陳立凱／攝影 分享 facebook

農曆新年即將到來，希臘時尚品牌Folli Follie推出一系列象徵好運的飾品及限定生肖主題項鍊，邀請甜美女星劉奕兒展演示範。無論是搭配新春穿搭或是用來作為與今年除夕只差一天的情人節禮物，都非常應景。

劉奕兒展演Star Flower系列飾品。 記者陳立凱／攝影 分享 facebook

名字發音念起來就像英文「New Year」的劉奕兒，一講到過年就難掩興奮，因為可以和家人團聚在一起。最重視家庭的她連看到Star Flower系列雪花造型飾品第一個想起的也是家人，「我很喜歡冬天，看到雪反而有一種溫暖的感覺，因為會特別想給家人一個大擁抱。」剛好今年農曆除夕的前一天是西洋情人節，奕兒也分享了自己的浪漫小故事，但對象卻不是男友而是爸爸。

劉奕兒展演Lucky dog項鍊。 記者陳立凱／攝影 分享 facebook

「從小不被允許在外過夜，剛上大學很想跟同學一起跨年，某一年我就真的跨完年後凌晨三點才到家，結果爸爸一個星期不跟我說話。後來我帶了巧克力去求月老，把紅線和另一半巧克力送給爸爸，之後我們就合好了。」至於和男友洪天祥之間有無什麼甜蜜驚喜？「我跟他之間就是健身房、運動、健身房，頂多一起去超市採買然後回家煮火鍋，比賽誰煮的比較好吃，這大概就是最浪漫的事了。」

Sparkle Chic系列腕表13,790元。 圖／Folli Follie提供 分享 facebook

Playful Emotions系列手鍊9,690元。 圖／Folli Follie提供 分享 facebook

Lucky Dog生肖項鍊4,690元。 圖／Folli Follie提供 分享 facebook

Star Flower系列耳環一對4,290元。 圖／Folli Follie提供 分享 facebook

Folli Follie以多種不同造型飾品系列傳遞年節氛圍，Star Flower系列立體的多角星花瓣搭獨特的鑽飾排列組合，象徵好運綻放。Wonderfly輕珠寶系列以栩栩如生的立體蝴蝶造型描繪蓬勃生命力，Playful Emotions系列以鍍玫瑰金或鍍銀項鍊作為底座，串上各式墜飾頗有「時來運轉」意味。而特別為農曆年生肖所推出的Lucky dog項鍊，則是劉奕兒私心最愛的一款，「我從小就很愛狗，用了很多年的狗狗枕頭套一直捨不得換。」頂著皇冠的Lucky dog還配戴雙FF Logo項圈，搭配狗腳印造型鍊圈，萌度破表。奕兒也特別推薦情侶們可以將Lucky dog當作送給另一半的禮物。