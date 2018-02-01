醬跟著名師煮 新手媳婦年菜輕巧做

2018-02-01 23:20 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ／專題報導 協力單位：美慧食府



知名烹飪名師林美慧示範2道過年料理，包含象徵團圓的獅子頭及好看又好吃的醬燒子排。 記者陳立凱／攝影 分享 facebook

新手人妻初次到婆家過年，若想準備一兩道好菜，在公婆面前好好表現一番，本報邀請知名烹飪名師林美慧，示範2道過年料理，包含象徵團圓的獅子頭，還有好看又好吃的醬燒子排，只要跟著老師步驟做菜，並懂得善用醬料入菜，即使是料理苦手，也能輕鬆上菜，讓公婆另眼相待。

食材。 記者陳立凱／攝影 分享 facebook

過年人團圓獅子頭

1.食材：絞肉300公克、適量圓糯米飯、荸薺5粒、花椰菜1棵、薑4片、油適量

2.調味料：A.醬油一大匙、牛頭牌紅蔥醬一大匙

B.牛頭牌紅蔥醬一大匙、醬油3大匙、細糖一小匙、米酒一大匙、胡椒粉適量、高湯2杯

3.備料：絞肉肥瘦3:7，並先將兩種混合剁過，讓絞肉口感更好。荸薺打碎備用、花椰菜切成朵狀，熱水燙熟後備用；圓糯米飯前一晚先蒸好。

作法1。 記者陳立凱／攝影 分享 facebook

作法：（1）絞肉中放入已切碎的荸薺，再放入蒸好的圓糯米飯，陸續加入調味料A的醬油、牛頭牌紅蔥醬，將所有材料放在一起攪拌。

（2）攪拌好的步驟（1），揉成圓球形狀後，在兩掌間來回拋甩20次，將絞肉球中的空氣打出來。

作法3。 記者陳立凱／攝影 分享 facebook

（3）起鍋加入適量的油，以小火煮，等油中出現微小泡泡後，即可將準備好的步驟（2）絞肉球放入油中炸至呈現金黃色，取出瀝乾放至一旁準備好的砂鍋中，加入調味料B的牛頭牌紅蔥醬、醬油、細糖、米酒、胡椒粉、高湯等，還有準備好的薑片，以小火燜煮約15分鐘。

（4）熱水燙熟的花椰菜瀝乾舖盤，將燜煮好的獅子頭撈起來擺盤，再淋上湯汁就可上桌。

團圓獅子頭。 記者陳立凱／攝影 分享 facebook

美慧老師小提醒：

獅子頭可在調味過程中適當加入牛頭牌紅蔥醬，以增加絞肉或是湯汁的風味。此外，可以將荸薺放入塑膠袋中打碎，以免四處飛散。另糯米飯可用豆腐或饅頭取代，燜煮時可再加入些許水。

食材。 記者陳立凱／攝影 分享 facebook

好吃又好看醬燒子排

1.食材：子排1斤、青江菜60公克、蔥40公克、薑20公克

2.調味料：牛頭牌沙茶醬1大匙、醬油4大匙、米酒2大匙、細糖1小匙、水200c.c、番茄醬3大匙

3.備料：子排剁塊、蔥切段、薑切片備用；青江菜先川燙後備用。

作法：（1）先熱鍋倒入少許油，以小火（約170度左右）爆香方式依序加入蔥段、薑片以及牛頭牌沙茶醬炒香。

作法2。 記者陳立凱／攝影 分享 facebook

（2）步驟（1）炒到香氣出來後，將火轉大後，把已準備好的米酒倒入，稍微拌炒後，再加入子排至鍋中，炒到表面略為焦黃，再加入2小匙牛頭牌沙茶醬，讓子排可充分沾上沙茶香味。

作法3。 記者陳立凱／攝影 分享 facebook

（3）加水至步驟（2），將火轉為小火，蓋上鍋蓋燜煮約40分鐘，直至湯汁收乾。

（4）汆燙好的青江菜放在盤中擺盤，再將燜煮好的子排放入盤中，即可完成此道料理。

醬燒子排。 記者陳立凱／攝影 分享 facebook

美慧老師小提醒：

醬燒子排這道菜只要有好醬料就能做好，此外，燜煮子排過程中，切記一定要用小火，且耐心等待，不可一直打開鍋蓋偷看，否則會一直出現水蒸氣，湯汁不易收乾。另調味不固定，可依照個人喜好增減調味料，像是想要沙茶風味重一些，就可再多加沙茶醬，若覺得太鹹則可再加水或糖來降低鹹味。