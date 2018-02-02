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香港新春匯演 台灣扯鈴團隊助陣

2018-02-02 06:47中央社 台北1日電

農曆春節倒數兩週，香港澳門都有賀歲活動，其中今年香港新春國際匯演之夜還邀請台灣世界扯鈴冠軍助陣，澳門則在農曆初三和初九舉辦花車巡遊匯演。

港澳農曆春節新年也熱鬧，香港旅遊發展局今天發布新聞稿表示，曾被知名自助旅遊書籍「孤獨星球」推選為全球最值得欣賞的娛樂盛事之一的新春國際匯演之夜將於2月16日大年初一登場，今年國際表演團隊包括來自台灣的世界扯鈴冠軍隊伍「鈴式主義」。

香港旅遊發展局表示，今年「新春國際匯演之夜」共有9部花車、14支國際及11支本地表演隊伍，總計34個單位參與演出，其中來自台灣的團隊鈴式主義是由世界扯鈴冠軍、前太陽馬戲團團員林韋良帶領，將以精湛的扯鈴技術結合流暢的肢體表演，為觀眾帶來精彩的視覺震撼。

另外，這次演出團隊還包括來自美國的13項健力士世界紀錄保持者「XPOGO極限彈跳隊」、捷克喜劇魔法師及特技球手、日本單輪單車喜劇組合，以及於日本三度奪得雜耍大獎的「日本超視覺雜耍團 」。

根據規劃，巡遊隊伍預計於2月16日晚間8時由香港文化中心廣場出發，沿廣東道、海防道、彌敦道及梳士巴利道前行，並以香港喜來登酒店外為終點，旅客可於沿途免費觀賞。

另外，澳門旅遊局今天也透過新聞稿說，華麗盛宴旺財年狗年花車巡遊匯演將於2月18日大年初三、2月24日初九登場，5部耀眼奪目的花車聯同超過1000位分別來自8個國家或地區的9支表演隊以及25支澳門的表演團隊將參與演出。

澳門旅遊局補充，為方便旅客到現場觀看巡遊匯演，已於澳門、?仔及路環設置5條免費穿梭巴士線往來該區及活動場地，也會在多個地點設置屏幕直播花車巡遊匯演，讓旅客可以觀賞整個巡遊匯演的精彩過程。

香港澳門
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