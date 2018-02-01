LINE貼圖變身太空人！星球互動特展好拍又好玩

2018-02-01 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



「穿梭節奏流星群」採用趣味的光點音階地板。圖／LINE提供 分享 facebook

貓爪抓、貓貓蟲咖波、ㄇㄚˊ幾兔、懶散兔與啾先生、寶寶不說、松尼與奇尼...這些在LINE聊天訊息中經常現身的貼圖大明星，如果躍出手機螢幕飛上太空，會是什麼樣的場景？LINE原創市集攜手6位人氣貼圖創作者首度舉辦貼圖明星數位互動展．現場除了可與貼圖明星們相見歡，還利用多種數位互動科技，好拍又好玩。

LINE於2011年10月推出首款貼圖之後，發展出全新溝通文化，第一組原創貼圖於2014年5月上線，開啟素人創作時代，目前已匯集超過7.7萬名台灣創作者，累計銷售額超過18億元，能量驚人。

LINE原創市集「我是小小太空人．不可思議的星球互動特展」以外太空為題，集結名人堂得主亞拉與園丁先生、初躍上2017年10大銷售榜的Lobster、高人氣的ㄇㄚˊ幾兔創作者YUKIJI、2016年度新人王的談小姐及松尼與奇尼等6位人氣貼圖創作者共同策展。「食物管理中心」展區由貪吃又愛搞怪的咖波與松尼負責張羅太空人們的食物，搭上超獵奇的咖波，激盪出超萌火花；「睡眠實驗室」展區由ㄇㄚˊ幾兔、懶散兔與啾先生把關；「尖端駕駛艙」則由貓爪抓、寶寶擔綱領航。

展場結合串連線上、線下的活動工具LINE NOW，運用Beacon技術推播展場相關訊息到參觀者的手機上，掃描相片牆的QR Code即可連結到每位貼圖創作者的粉絲頁，方便參觀者了解相關動態；現場完成踩點任務，還能獲得展場限定的8款太空版貼圖。

另外還有多個數位互動區，像是入口處的「太空基地」以臉部辨識科技，幫每位到訪的太空人套上專屬頭盔裝備，臉上五官還會隨著角色設定呈現不同效果；「小花銀河系」採用無縫熔接的10米拼貼互動投影，可容納20人以上共同互動，只要踩到投影中漂浮的星球就會爆炸化為一堆可愛小花，貼圖明星們也在其中；「水世界星球」的水世界主題投影，可利用現場的平板電腦拍攝自己的太空人造型頭像並發送到大螢幕上，當碰觸水世界畫面中玩耍的太空人還會做出可愛的搞笑動作；「穿梭節奏流星群」有趣味的光點音階地板，上方的太空船乘載著貼圖明星們，光點裝置發出聲音時便會投射燈光到太空船上方，愈多人通過光點、燈光投射就會更加五顏六色。

此外，LINE原創市集也加碼宣布與LINE FRIENDS合作開發貼圖角色的周邊產品，參與展出的貼圖明星小小太空人限定商品將於2月初於LINE購物陸續限量推出。

●LINE原創市集「我是小小太空人．不可思議的星球互動特展」展覽資訊

時間：2/2～4/22上午10點至下午6點（每周一及除夕當天休館）

地點：人文遠雄博物館展覽2館（遠雄廣場四樓，新北市汐止區新台五路1段95號，遠雄廣場4樓）

票價：免費入場

松尼與奇尼、貓貓蟲咖波在「食物管理中心」負責張羅太空人們的食物。記者陳立凱／攝影 分享 facebook

「我是小小太空人．不可思議的星球互動特展」現場完成踩點任務，可獲得展場限定的8款太空版貼圖。圖／LINE提供 分享 facebook

「我是小小太空人．不可思議的星球互動特展」現場完成踩點任務，可獲得展場限定的8款太空版貼圖。圖／LINE提供 分享 facebook

LINE原創市集攜手6位人氣貼圖創作者首度舉辦貼圖明星數位互動展。記者陳立凱／攝影 分享 facebook

LINE原創市集攜手6位人氣貼圖創作者首度舉辦貼圖明星數位互動展。記者陳立凱／攝影 分享 facebook

「我是小小太空人．不可思議的星球互動特展」現場完成踩點任務，可獲得展場限定的8款太空版貼圖。圖／LINE提供 分享 facebook

創作貓爪抓的園丁先生（圖左）、創作寶寶不說的談小姐以太空為題共同創作展覽內容。記者陳立凱／攝影 分享 facebook

「我是小小太空人．不可思議的星球互動特展」現場完成踩點任務，可獲得展場限定的8款太空版貼圖。圖／LINE提供 分享 facebook

「水世界星球」的水世界主題投影，可利用現場的平板電腦拍攝自己的太空人造型頭像並發送到大螢幕上。圖／LINE提供 分享 facebook

「我是小小太空人．不可思議的星球互動特展」現場完成踩點任務，可獲得展場限定的8款太空版貼圖。圖／LINE提供 分享 facebook

LINE台灣貼圖團隊總監呂苔君（圖中）與6位人氣貼圖創作者共同宣布「我是小小太空人．不可思議的星球互動特展」登場。記者陳立凱／攝影 分享 facebook

貼圖創作者YUKIJI為超人氣的ㄇㄚˊ幾兔換上科技太空裝扮。記者陳立凱／攝影 分享 facebook

LINE原創市集攜手6位人氣貼圖創作者首度舉辦貼圖明星數位互動展。記者陳立凱／攝影 分享 facebook

「我是小小太空人．不可思議的星球互動特展」現場完成踩點任務，可獲得展場限定的8款太空版貼圖。圖／LINE提供 分享 facebook

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「我是小小太空人．不可思議的星球互動特展」現場完成踩點任務，可獲得展場限定的8款太空版貼圖。圖／LINE提供 分享 facebook