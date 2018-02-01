親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
內衣適齡穿搭術
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

高市小港區便當店驚傳氣爆 19人送醫

情人節要跟王伯傑跳水 郭書瑤買鑽慰勞自己

2018-02-01 17:53聯合報 記者孫曼╱即時報導

婚嫁珠寶品牌亞立詩（ALUXE）台北大安門市於2月1日正式開幕，人氣女星郭書瑤（瑤瑤）為此獻出生平首次配戴10克拉鑽戒的「處女秀」。這是網路起家的亞立詩第6家實體店面，也是全台唯一獨棟雙層樓的婚嫁珠寶專賣店。郭書瑤並實際體驗品牌高達165萬種選擇的客製化訂製服務，將自己的珍視的銘言鏤刻在戒環內。雖然戴上鑽戒穿上白紗禮服，郭書瑤表示自己還沒「脫單」，情人節當天還要拍攝跟王伯傑一起跳水的戲，並決心要來為自己買人生第一顆鑽石慰勞自己的辛苦。

郭書瑤秀出自己手上的玫瑰金和白K金訂製戒指，內側鏤刻「Have courage and be kind。」的箴言，是來自灰姑娘的故事。她說自己當時看了電影覺得被戳中，就把這句話銘記在心，提醒自己保有勇氣和善良。她也非常驚訝品牌的工藝如此精湛，一圈小戒指竟然能刻下這麼多字，還幫她刻上仙度瑞拉的頭像。瑤瑤也表示其實自己其實很嚮往情人節能跟另一半一起在下雪的地方浪漫共度或逛逛歐洲的小市集，不過今年情人節要下水，看來願望還有待有情人來幫她完成。

創立於2005年的亞立詩，從網路開始累積口碑，是唯一一家有拓展到海外（香港）展店的台灣珠寶品牌，未來也將持續在台灣、香港、上海設立門市。亞立詩並獨家引進德國工藝和設計對戒，可以針對戒指的款式、金屬、鑽石的數量及大小、以及包括內圈的服貼度和打磨等各式細節做客製化的選擇，並能鏤刻個人獨一無二的圖案。在德國製作的客製化婚戒，平均需約等待8周的時間。而品牌也特地成立「幸福捐」的專案，對戒的銷售5%將捐給聯合勸募基金會作為關懷偏鄉兒童教育的基金，將新人的幸福傳遞出去。

郭書瑤配戴6,800萬大鑽戒出席亞立詩大安門市開幕活動。圖／亞立詩提供
郭書瑤配戴6,800萬大鑽戒出席亞立詩大安門市開幕活動。圖／亞立詩提供
分享

郭書瑤配戴的梨形鑽戒還有兩顆心型小鑽襯托，6,800萬元。圖／亞立詩提供
郭書瑤配戴的梨形鑽戒還有兩顆心型小鑽襯托，6,800萬元。圖／亞立詩提供
分享

郭書瑤配戴6,800萬大鑽戒出席亞立詩大安門市開幕活動。圖／亞立詩提供
郭書瑤配戴6,800萬大鑽戒出席亞立詩大安門市開幕活動。圖／亞立詩提供
分享

ALUXE亞立詩品牌設計對戒系列，54,000元起（一對）。圖／亞立詩提供
ALUXE亞立詩品牌設計對戒系列，54,000元起（一對）。圖／亞立詩提供
分享

亞立詩德國工藝系列acredo對戒，53,380元起（一對）。圖／亞立詩提供
亞立詩德國工藝系列acredo對戒，53,380元起（一對）。圖／亞立詩提供
分享

郭書瑤訂製的玫瑰金與白K金戒指，內側刻有她的專屬銘言及灰姑娘的頭像。圖／亞立詩提...
郭書瑤訂製的玫瑰金與白K金戒指，內側刻有她的專屬銘言及灰姑娘的頭像。圖／亞立詩提供
分享

ALUXE亞立詩德國工藝系列對戒，65,274元起（一對）。圖／亞立詩提供
ALUXE亞立詩德國工藝系列對戒，65,274元起（一對）。圖／亞立詩提供
分享

珠寶情人節
三民五虎　新榮 F4　宜中三劍客　再興雙塔 …… HBL 最經典組合回顧

相關新聞

只撐65天！海底撈：2月15日起取消民眾自帶食材

2018-02-01 14:12

快約她！Lady M推情人套餐 快閃3天內用限定

2018-02-01 20:37

李英宏穿ADER error 直直撞進快閃店

2018-02-01 20:36

好看又好背 輕量化護脊書包新春開學買包送文具

2018-02-01 19:54

甜點吃巧、鹹點吃飽！君悅推金犬年開運下午茶

2018-02-01 19:54

和自己談戀愛 遇見對的「表」情

2018-02-01 19:22

LINE貼圖變身太空人！星球互動特展好拍又好玩

2018-02-01 18:01

萌度破表！汪星人躍上鞋面裝可愛

2018-02-01 17:52

坂本龍一躍上T恤 KENZO「豔」出復古味

2018-02-01 17:52

邵雨薇笑說自己下巴尖、冬天不發胖 一次開兩槍！

2018-02-01 17:07

雨下不停 香奈兒派PVC大軍幫你遮風擋雨

2018-02-01 17:06

不只是美麗 TIFFANY、MIKIMOTO用珠寶宣言

2018-02-01 16:33

小心萌犬出沒！台北101「狗來旺」環保藝術品快閃

2018-02-01 15:54

價差達120% 怎麼訂商務、頭等艙機票最便宜？

2018-02-01 14:26

監獄、圖書館變身飯店 全球6大公共建築改建住宿

2018-02-01 12:48

親愛的 我把超能力裝進口袋裡了-- uHandy 行動探索顯微鏡

2018-02-01 11:18

智能SPA泡腳機 從腳底暖到心裡

2018-01-31 23:31

甜美先閃邊 珠寶的個性宣言

2018-01-31 21:52

夢幻「甜點嘉年華」登場 漂浮糖果海、千坪異國市集

2018-01-31 21:33

狗年最萌就屬它！ 「柴犬」出沒人氣甜點、紅包袋

2018-01-31 20:51

女性英雄漫畫躍上PRADA 穿出女神力

2018-01-31 19:50

繼光香香雞拚外送服務 肯德基狂打預訂快取

2018-01-31 19:48

無人百貨有可能嗎？ 吳昕陽：百貨的服務才是最大價值

2018-01-31 19:29

momo購物網LINE Pay快閃日　賺10%點數

2018-01-31 19:16

鴻邁科技推「小米年貨節」　周邊商品最低下殺4.7折

2018-01-31 18:34

軒尼詩前衛跨界 譜多重感官藝術

2018-01-31 17:40

全國電子攜手小米 獨家首賣米家IH電子鍋

2018-01-31 17:38

也來超級藍色血月吧！藍色月相表不用等150年

2018-01-31 17:33

旅行青蛙一夕爆紅！全台瘋曬蛙　網購湧現「蛙」商機

2018-01-31 17:31

肋眼、戰斧牛組八百壯士斧頭幫 每人最低700元起

2018-01-31 17:28

2018最夯8大伴手禮公開 這樣買讓你送到心坎裡！

2018-01-31 17:27

鐘表界金球獎揭曉 得獎的是......

2018-01-31 17:18

PRE BASEL／復古風持續燒 飛行表最in

2018-01-31 17:03

天文奇景熱！OMEGA搶搭超級血藍月話題

2018-01-31 17:01

更多手勢可以玩！ DJI Mavic Air航拍機便攜登場

2018-01-31 15:30

台灣人新年走春旅遊 10大熱門景點、日本4城市上榜

2018-01-31 15:06

新光三越添狗味 台灣犬「神氣SWAG」自信站櫃

2018-01-31 14:23

「狗來旺」掃負能量 用擺飾納財好運添吉祥

2018-01-31 14:22

好閃！太陽閔孝琳閃秀對戒 竟撞款喬妹珠寶

2018-01-31 13:37
看更多

熱門文章

只撐65天！海底撈：2月15日起取消民眾自帶食材

2018-02-01 14:12

陽明山可能下雪 彭啟明：周末寒流來 最抗寒的都用上！

2018-02-01 07:01

怕哥哥變「下流老人」 她要夫出錢照顧中風岳母

2018-01-31 22:06

寒流將來襲！今低溫10度 階梯式極凍一周

2018-02-01 05:36

氣象專家示警「周六起全台極寒冷」

2018-02-01 06:15

擦玻璃用水沖？家事達人：錯！用3樣工具就乾淨

2018-02-01 11:01

入冬最強寒流將來襲 台南3日體感最低僅3度

2018-02-01 13:24

影／下整夜！雪山白雪皚皚有多厚？志工：非常厚

2018-02-01 11:11

最冷時間還沒到！周末寒流發威 恐下探6度低溫

2018-02-01 09:12

相處之道／食物與愛情

2018-02-01 06:00

今日星座運勢／雙子 努力充實自己 避免三分鐘熱度

2018-02-01 00:00

空巴A350-1000靜態展示 空姐休息室首度曝光

2018-02-01 12:05

老後心情／最美好的時光

2018-02-01 06:00

1年拋錨上千輛 雪隧拖救要出這一招

2018-01-31 23:57

散落物像隱形殺手 國道擬重罰一萬兩千元

2018-01-31 23:41

出國遊 機票訂到、省到有撇步

2018-02-01 17:01

夜裡跑步2年得肺腺癌 醫師：記得出門看空汙APP

2018-02-01 18:47

直擊／最新！空巴A350-1000世界巡迴 台灣亮相

2018-02-01 17:11

他面試沒帶履歷還頻抱怨 過年不排班理由更傻眼

2018-02-01 14:11

親子手牽手／親愛的動物園

2018-02-01 06:00

春節返鄉旅客有福了 高鐵加開10班次疏運

2018-02-01 09:38

花市工讀3年不賣花 網友：第一次聽到這種打工

2018-02-01 17:25

影╱玉山再降瑞雪 積雪7.5公分

2018-02-01 06:45

獨／借卵生子近5年暴增 醫嘆卵子供不應求

2018-01-31 21:49

學齡前孩童愛吃糖 醫：影響生長激素 小心長不高

2018-02-01 08:08

影／錯過再等19年 紅色超級藍月雲縫中露面

2018-01-31 23:49

狗年最萌就屬它！ 「柴犬」出沒人氣甜點、紅包袋

2018-01-31 20:51

影╱國五蘇澳服務區今開放 走蘇花改前可在這方便

2018-02-01 10:44

價差達120% 怎麼訂商務、頭等艙機票最便宜？

2018-02-01 14:26

迪化年貨大街開跑 消保官提醒採購注意5原則

2018-02-01 12:11

影／燒聲太久無法唱費玉清的歌 原來是聲帶長瘤

2018-02-01 14:07

「紅色超級藍月」登場 月亮雲縫中害羞現身

2018-01-31 23:32

車主注意！2月起在家就能繳高雄市停車費

2018-02-01 13:57

不孕症壓力排山倒海 42歲婦借卵生子終如願

2018-02-01 13:03

影／高山飄雪了 強烈大陸冷氣團報到

2018-02-01 18:44

新台幣走勢強 下週汽油估降2至3角

2018-02-01 11:48

雪山積雪最高30公分 冰封路牌、路徑

2018-02-01 10:46

影／殺人鯨能開口說哈囉？ 科學家驚人發現大公開

2018-02-01 17:47

有水泡才就醫 帶狀疱疹讓你痛難消

2018-02-01 00:18

戒菸30年 他聲啞就醫發現罹患喉癌

2018-02-01 11:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top