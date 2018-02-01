情人節要跟王伯傑跳水 郭書瑤買鑽慰勞自己

2018-02-01 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



婚嫁珠寶品牌亞立詩（ALUXE）台北大安門市於2月1日正式開幕，人氣女星郭書瑤（瑤瑤）為此獻出生平首次配戴10克拉鑽戒的「處女秀」。這是網路起家的亞立詩第6家實體店面，也是全台唯一獨棟雙層樓的婚嫁珠寶專賣店。郭書瑤並實際體驗品牌高達165萬種選擇的客製化訂製服務，將自己的珍視的銘言鏤刻在戒環內。雖然戴上鑽戒穿上白紗禮服，郭書瑤表示自己還沒「脫單」，情人節當天還要拍攝跟王伯傑一起跳水的戲，並決心要來為自己買人生第一顆鑽石慰勞自己的辛苦。

郭書瑤秀出自己手上的玫瑰金和白K金訂製戒指，內側鏤刻「Have courage and be kind。」的箴言，是來自灰姑娘的故事。她說自己當時看了電影覺得被戳中，就把這句話銘記在心，提醒自己保有勇氣和善良。她也非常驚訝品牌的工藝如此精湛，一圈小戒指竟然能刻下這麼多字，還幫她刻上仙度瑞拉的頭像。瑤瑤也表示其實自己其實很嚮往情人節能跟另一半一起在下雪的地方浪漫共度或逛逛歐洲的小市集，不過今年情人節要下水，看來願望還有待有情人來幫她完成。

創立於2005年的亞立詩，從網路開始累積口碑，是唯一一家有拓展到海外（香港）展店的台灣珠寶品牌，未來也將持續在台灣、香港、上海設立門市。亞立詩並獨家引進德國工藝和設計對戒，可以針對戒指的款式、金屬、鑽石的數量及大小、以及包括內圈的服貼度和打磨等各式細節做客製化的選擇，並能鏤刻個人獨一無二的圖案。在德國製作的客製化婚戒，平均需約等待8周的時間。而品牌也特地成立「幸福捐」的專案，對戒的銷售5%將捐給聯合勸募基金會作為關懷偏鄉兒童教育的基金，將新人的幸福傳遞出去。

郭書瑤配戴6,800萬大鑽戒出席亞立詩大安門市開幕活動。圖／亞立詩提供 分享 facebook

郭書瑤配戴的梨形鑽戒還有兩顆心型小鑽襯托，6,800萬元。圖／亞立詩提供 分享 facebook

郭書瑤配戴6,800萬大鑽戒出席亞立詩大安門市開幕活動。圖／亞立詩提供 分享 facebook

ALUXE亞立詩品牌設計對戒系列，54,000元起（一對）。圖／亞立詩提供 分享 facebook

亞立詩德國工藝系列acredo對戒，53,380元起（一對）。圖／亞立詩提供 分享 facebook

郭書瑤訂製的玫瑰金與白K金戒指，內側刻有她的專屬銘言及灰姑娘的頭像。圖／亞立詩提供 分享 facebook