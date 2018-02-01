2018 狗年新春開運旅遊 生肖運勢全公開

2018-02-01 17:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



生肖屬狗的今年是本命年，可選擇到西北方去旅遊，增添好運。推薦開運旅遊地為俄羅斯莫斯科及聖彼得堡等地。圖／KAYAK提供 分享 facebook

距離戊戌狗年的立春日－丁酉年農曆十二月十九日卯時（2018年2月4日早上5時28分）只剩下不到三天。進入立春日象徵著新一年的開始，戊戌狗年的運勢也將從此刻開始計算。想要祈求狗年吉祥如意，全球旅遊搜尋引擎KAYAK特別公布12生肖旅遊指南，新一年打算旅遊開運，就快參考以下指南。

KAYAK表示，生肖屬狗（2018，2006，1994，1982，1970，1958）的朋友今年是本命年，可選擇到西北方去旅遊，增添好運。推薦開運旅遊地為西藏拉薩、尼泊爾加德滿都、俄羅斯莫斯科及聖彼得堡，瑞典斯德哥爾摩、挪威奧斯陸、冰島雷克雅未克。

生肖屬鼠（2008，1996，1984，1972，1960，1948）由於今年的方位是正北方，對屬鼠的較無幫助，因此屬鼠的人不建議到正北方旅遊，玄學上稱為「伏吟」。因此，屬鼠的旅客今年可以考慮東北方、西南方等地的旅遊城市，尤其是西南方更是旅遊首選！建議到這些地方旅遊要買些屬金的物品，例如黃金首飾等，或者利用將剩餘的硬幣，紙幣放在家中財位（一般是家中大門對角的角落）。

推薦開運旅遊地有越南峴港及胡志明市、泰國曼谷及普吉島，新加坡、馬來西亞吉隆坡及檳城、柬埔寨暹粒、斯里蘭卡可倫坡、馬爾地夫馬累、南非開普敦、日本東京、大阪、福岡、名古屋、札幌、沖繩、韓國首爾、釜山、濟州。

生肖屬牛（2009，1997，1985，1973，1961，1949）在狗年沒有與太歲有沖、刑、害之苦等等，所以屬牛的旅客可以放心地去旅遊，推薦首選旅遊城市為東北方。推薦開運旅遊地日本東京、大阪、福岡、名古屋、札幌、沖繩，韓國首爾、釜山、濟州。

生肖屬虎（2010，1998，1986，1974，1962，1950）的人在狗年與太歲三合成象，可借助狗年之力到西北方或到東北方遊玩，對於運勢都有幫助。推薦開運旅遊地西藏拉薩、尼泊爾加德滿都、俄羅斯莫斯科、聖彼得堡、瑞典斯德哥爾摩、挪威奧斯陸、冰島雷克雅未克、日本東京、大阪、福岡、名古屋、札幌、沖繩，韓國首爾、釜山、濟州。

想要知道更多狗年開運旅遊地，可以到KAYAK部落格參考：2018狗年新春開運旅遊！大吉方位全公開！