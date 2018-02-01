親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
內衣適齡穿搭術
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

高市小港區便當店驚傳氣爆 19人送醫

2018 狗年新春開運旅遊 生肖運勢全公開

2018-02-01 17:31經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

生肖屬狗的今年是本命年，可選擇到西北方去旅遊，增添好運。推薦開運旅遊地為俄羅斯莫...
生肖屬狗的今年是本命年，可選擇到西北方去旅遊，增添好運。推薦開運旅遊地為俄羅斯莫斯科及聖彼得堡等地。圖／KAYAK提供
分享

距離戊戌狗年的立春日－丁酉年農曆十二月十九日卯時（2018年2月4日早上5時28分）只剩下不到三天。進入立春日象徵著新一年的開始，戊戌狗年的運勢也將從此刻開始計算。想要祈求狗年吉祥如意，全球旅遊搜尋引擎KAYAK特別公布12生肖旅遊指南，新一年打算旅遊開運，就快參考以下指南。

KAYAK表示，生肖屬狗（2018，2006，1994，1982，1970，1958）的朋友今年是本命年，可選擇到西北方去旅遊，增添好運。推薦開運旅遊地為西藏拉薩、尼泊爾加德滿都、俄羅斯莫斯科及聖彼得堡，瑞典斯德哥爾摩、挪威奧斯陸、冰島雷克雅未克。

生肖屬鼠（2008，1996，1984，1972，1960，1948）由於今年的方位是正北方，對屬鼠的較無幫助，因此屬鼠的人不建議到正北方旅遊，玄學上稱為「伏吟」。因此，屬鼠的旅客今年可以考慮東北方、西南方等地的旅遊城市，尤其是西南方更是旅遊首選！建議到這些地方旅遊要買些屬金的物品，例如黃金首飾等，或者利用將剩餘的硬幣，紙幣放在家中財位（一般是家中大門對角的角落）。

推薦開運旅遊地有越南峴港及胡志明市、泰國曼谷及普吉島，新加坡、馬來西亞吉隆坡及檳城、柬埔寨暹粒、斯里蘭卡可倫坡、馬爾地夫馬累、南非開普敦、日本東京、大阪、福岡、名古屋、札幌、沖繩、韓國首爾、釜山、濟州。

生肖屬牛（2009，1997，1985，1973，1961，1949）在狗年沒有與太歲有沖、刑、害之苦等等，所以屬牛的旅客可以放心地去旅遊，推薦首選旅遊城市為東北方。推薦開運旅遊地日本東京、大阪、福岡、名古屋、札幌、沖繩，韓國首爾、釜山、濟州。

生肖屬虎（2010，1998，1986，1974，1962，1950）的人在狗年與太歲三合成象，可借助狗年之力到西北方或到東北方遊玩，對於運勢都有幫助。推薦開運旅遊地西藏拉薩、尼泊爾加德滿都、俄羅斯莫斯科、聖彼得堡、瑞典斯德哥爾摩、挪威奧斯陸、冰島雷克雅未克、日本東京、大阪、福岡、名古屋、札幌、沖繩，韓國首爾、釜山、濟州。

想要知道更多狗年開運旅遊地，可以到KAYAK部落格參考：2018狗年新春開運旅遊！大吉方位全公開！

開運福岡首爾
三民五虎　新榮 F4　宜中三劍客　再興雙塔 …… HBL 最經典組合回顧

相關新聞

快約她！Lady M推情人套餐 快閃3天內用限定

2018-02-01 20:37

李英宏穿ADER error 直直撞進快閃店

2018-02-01 20:36

好看又好背 輕量化護脊書包新春開學買包送文具

2018-02-01 19:54

甜點吃巧、鹹點吃飽！君悅推金犬年開運下午茶

2018-02-01 19:54

和自己談戀愛 遇見對的「表」情

2018-02-01 19:22

LINE貼圖變身太空人！星球互動特展好拍又好玩

2018-02-01 18:01

情人節要跟王伯傑跳水 郭書瑤買鑽慰勞自己

2018-02-01 17:53

萌度破表！汪星人躍上鞋面裝可愛

2018-02-01 17:52

坂本龍一躍上T恤 KENZO「豔」出復古味

2018-02-01 17:52

邵雨薇笑說自己下巴尖、冬天不發胖 一次開兩槍！

2018-02-01 17:07

雨下不停 香奈兒派PVC大軍幫你遮風擋雨

2018-02-01 17:06

不只是美麗 TIFFANY、MIKIMOTO用珠寶宣言

2018-02-01 16:33

小心萌犬出沒！台北101「狗來旺」環保藝術品快閃

2018-02-01 15:54

價差達120% 怎麼訂商務、頭等艙機票最便宜？

2018-02-01 14:26

監獄、圖書館變身飯店 全球6大公共建築改建住宿

2018-02-01 12:48

親愛的 我把超能力裝進口袋裡了-- uHandy 行動探索顯微鏡

2018-02-01 11:18

智能SPA泡腳機 從腳底暖到心裡

2018-01-31 23:31

甜美先閃邊 珠寶的個性宣言

2018-01-31 21:52

夢幻「甜點嘉年華」登場 漂浮糖果海、千坪異國市集

2018-01-31 21:33

狗年最萌就屬它！ 「柴犬」出沒人氣甜點、紅包袋

2018-01-31 20:51

女性英雄漫畫躍上PRADA 穿出女神力

2018-01-31 19:50

繼光香香雞拚外送服務 肯德基狂打預訂快取

2018-01-31 19:48

無人百貨有可能嗎？ 吳昕陽：百貨的服務才是最大價值

2018-01-31 19:29

momo購物網LINE Pay快閃日　賺10%點數

2018-01-31 19:16

鴻邁科技推「小米年貨節」　周邊商品最低下殺4.7折

2018-01-31 18:34

軒尼詩前衛跨界 譜多重感官藝術

2018-01-31 17:40

全國電子攜手小米 獨家首賣米家IH電子鍋

2018-01-31 17:38

也來超級藍色血月吧！藍色月相表不用等150年

2018-01-31 17:33

旅行青蛙一夕爆紅！全台瘋曬蛙　網購湧現「蛙」商機

2018-01-31 17:31

肋眼、戰斧牛組八百壯士斧頭幫 每人最低700元起

2018-01-31 17:28

2018最夯8大伴手禮公開 這樣買讓你送到心坎裡！

2018-01-31 17:27

鐘表界金球獎揭曉 得獎的是......

2018-01-31 17:18

PRE BASEL／復古風持續燒 飛行表最in

2018-01-31 17:03

天文奇景熱！OMEGA搶搭超級血藍月話題

2018-01-31 17:01

更多手勢可以玩！ DJI Mavic Air航拍機便攜登場

2018-01-31 15:30

台灣人新年走春旅遊 10大熱門景點、日本4城市上榜

2018-01-31 15:06

新光三越添狗味 台灣犬「神氣SWAG」自信站櫃

2018-01-31 14:23

「狗來旺」掃負能量 用擺飾納財好運添吉祥

2018-01-31 14:22

好閃！太陽閔孝琳閃秀對戒 竟撞款喬妹珠寶

2018-01-31 13:37
看更多

熱門文章

只撐65天！海底撈：2月15日起取消民眾自帶食材

2018-02-01 14:12

陽明山可能下雪 彭啟明：周末寒流來 最抗寒的都用上！

2018-02-01 07:01

怕哥哥變「下流老人」 她要夫出錢照顧中風岳母

2018-01-31 22:06

寒流將來襲！今低溫10度 階梯式極凍一周

2018-02-01 05:36

氣象專家示警「周六起全台極寒冷」

2018-02-01 06:15

擦玻璃用水沖？家事達人：錯！用3樣工具就乾淨

2018-02-01 11:01

入冬最強寒流將來襲 台南3日體感最低僅3度

2018-02-01 13:24

影／下整夜！雪山白雪皚皚有多厚？志工：非常厚

2018-02-01 11:11

最冷時間還沒到！周末寒流發威 恐下探6度低溫

2018-02-01 09:12

相處之道／食物與愛情

2018-02-01 06:00

今日星座運勢／雙子 努力充實自己 避免三分鐘熱度

2018-02-01 00:00

空巴A350-1000靜態展示 空姐休息室首度曝光

2018-02-01 12:05

老後心情／最美好的時光

2018-02-01 06:00

1年拋錨上千輛 雪隧拖救要出這一招

2018-01-31 23:57

散落物像隱形殺手 國道擬重罰一萬兩千元

2018-01-31 23:41

出國遊 機票訂到、省到有撇步

2018-02-01 17:01

夜裡跑步2年得肺腺癌 醫師：記得出門看空汙APP

2018-02-01 18:47

直擊／最新！空巴A350-1000世界巡迴 台灣亮相

2018-02-01 17:11

他面試沒帶履歷還頻抱怨 過年不排班理由更傻眼

2018-02-01 14:11

親子手牽手／親愛的動物園

2018-02-01 06:00

春節返鄉旅客有福了 高鐵加開10班次疏運

2018-02-01 09:38

花市工讀3年不賣花 網友：第一次聽到這種打工

2018-02-01 17:25

影╱玉山再降瑞雪 積雪7.5公分

2018-02-01 06:45

獨／借卵生子近5年暴增 醫嘆卵子供不應求

2018-01-31 21:49

香港佳佳甜品登台 吃得到周潤發最愛「濃薑番薯糖水」

2018-01-31 18:53

學齡前孩童愛吃糖 醫：影響生長激素 小心長不高

2018-02-01 08:08

影／錯過再等19年 紅色超級藍月雲縫中露面

2018-01-31 23:49

狗年最萌就屬它！ 「柴犬」出沒人氣甜點、紅包袋

2018-01-31 20:51

影╱國五蘇澳服務區今開放 走蘇花改前可在這方便

2018-02-01 10:44

價差達120% 怎麼訂商務、頭等艙機票最便宜？

2018-02-01 14:26

迪化年貨大街開跑 消保官提醒採購注意5原則

2018-02-01 12:11

「紅色超級藍月」登場 月亮雲縫中害羞現身

2018-01-31 23:32

影／燒聲太久無法唱費玉清的歌 原來是聲帶長瘤

2018-02-01 14:07

車主注意！2月起在家就能繳高雄市停車費

2018-02-01 13:57

不孕症壓力排山倒海 42歲婦借卵生子終如願

2018-02-01 13:03

新台幣走勢強 下週汽油估降2至3角

2018-02-01 11:48

影／高山飄雪了 強烈大陸冷氣團報到

2018-02-01 18:44

雪山積雪最高30公分 冰封路牌、路徑

2018-02-01 10:46

有水泡才就醫 帶狀疱疹讓你痛難消

2018-02-01 00:18

影／殺人鯨能開口說哈囉？ 科學家驚人發現大公開

2018-02-01 17:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top