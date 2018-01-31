打卡店加一！時尚中菜「唐點小聚」來台 吃飯還能打桌球

2018-01-31 23:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



店內環境以粉藍綠色配白、咖啡色系為主。圖／唐點小聚提供 分享 facebook 源自香港的時尚港式茶餐廳「唐點小聚」，將於2月13日正式在台開幕。號稱「好吃又好拍」的店舖中，供應有多項外型特殊的港式點心以及中式餐點，每份58元起。另外店內粉嫩的特色環境，也成為一大拍照特色，甚至還有一套完整的桌球桌；試營運期間，並推出免收服務費的優惠活動。

唐點小聚為唐宮餐飲集團旗下品牌，在中港等地名為唐宮小聚，經欣葉餐飲集團引進來台後，命名為唐點小聚。首間台灣店共有127坪，設有145席，店內大量使用粉藍綠、白色與深咖啡等配色，跳脫出傳統茶餐廳的樣貌，十分符合現代人愛拍照打卡的習慣。在開放式廚房、吧檯區之餘，有一桌可容納12人用餐的桌球餐桌、整牆面的桌球拍，以及貓熊與台灣黑熊共打桌球的壁畫。不僅是裝潢特色，每月第二個周二晚間，還會舉行桌球比賽，參加的客人均可獲得特色禮品。

唐點小聚目前共提供有62項料理，招牌的點心包括有迷你西洋梨般的蟹肉啤梨果、如同巨型象棋的棋子奶皇包、黑麵皮刷上一層金漆的黑金流沙包等餐點，每項58元起。還有辣口水雞、金牌蘿蔔糕、香酥陳皮雞等菜色，每項138元起。業者表示，每日限量供應的當紅脆皮雞，乃是台灣店限定菜餚，耗時費工，吃起來外酥內嫩又有滋味。另外還有一籠內囊括5款單品點心的點籠來聚聚，適合獨自用餐的顧客。

唐點小聚自2月5日起試賣，2月13日正式開幕，試賣期間不收一成服務費。業者表示，台灣店是該品牌的第8家分店，每人平均消費約500～600元，較香港店便宜，預計今年還會在大台北地區開設第2間分店。

【唐點小聚】

地址：台北市市民大道4段102號1樓

電話：02-2771-5808