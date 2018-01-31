軒尼詩前衛跨界 譜多重感官藝術

2018-01-31 17:40 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



頂級干邑白蘭地品牌軒尼詩（Hennessy）250多年來，行銷全球200多個國家，也是國內銷售第一的烈酒品牌。今年春節推出多款禮盒，其中，「軒尼詩V.S.O.P 2018年度限定版」首度攜手全球頂尖數位藝術大師─約翰・前田（John Maeda），融合音樂和數位圖像藝術，以多重感官元素完美演繹軒尼詩V.S.O.P干邑白蘭地頂級的調和工藝，打造軒尼詩有史以來最抽象且創新的跨界合作。

軒尼詩V.S.O.P 2018年度限定版是約翰・前田以「向大師技藝致敬（A Celebration of Mastery）」為主題，找來《滾石雜誌》（Rolling Stone Magazine）讚譽為「具有真實自我風格」的傳奇女吉他手Kaki King和榮獲大獎肯定的資訊視覺藝術家Giorgia Lupi，透過前田，他們運用所有感官，各自發揮天賦，創作如同交響樂般令人著迷的獨特多媒體藝術創作，完美演繹軒尼詩V.S.O.P的精神。

Kaki King表示，見證了V.S.O.P迷人而複雜調和技藝，從中獲得啟發並譜出200個節拍的樂曲，以音樂呈現軒尼詩V.S.O.P 傳承200年的調和工藝；Giorgia Lupi則以他獨特而多元的視覺符號語言，將音樂和諧的旋律演譯成生動的構圖。音樂成為類比數位圖像，讓體驗者透過視覺和聽覺感受干邑白蘭地的嗅覺和味覺，3位共同打造出軒尼詩V.S.O.P限定版別緻的瓶身和禮盒外包裝。

此外，2017軒尼詩X.O全新限量禮盒，則以X.O與冰為設計初衷，奢華精緻外盒展現X.O的原創經典。內附知名水晶設計師Thomas Bastide為軒尼詩X.O最新設計的專屬對杯；此款頂級陳年干邑，入口豐醇馥郁，回韻綿長，向來是頂級禮盒的熱選。

層峰之最，還有一款被稱為「世界上最奢華的干邑」，也是軒尼詩家族的靈魂─軒尼詩李察，精選調和百種陳年50年到遠自1800年代初期的珍貴生命之水。瓶身更以法國頂級Baccarat水晶歷時40小時手工打造而成，零售價格12萬元。