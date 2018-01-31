全國電子攜手小米 獨家首賣米家IH電子鍋

2018-01-31 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



智慧家電產品正當紅，小米台灣今宣佈引進眾所期盼的幾項熱門智能家庭產品，包括米家IH電子鍋、米家聲波電動牙刷、米家恆溫電水壺、小米空氣淨化器2S等都將陸續開賣，同時宣布與全國電子共同攜手戰略合作，共創新零售與智慧家庭新紀元。

全國電子即日起將陸續於全台325家門市，以及2家全新3C通路品牌「Digital City」門市設置小米商品專區，眾所矚目的米家IH電子鍋將於2月3日至2月7日在全省全國電子門市獨家首賣，2月8日起Mi.com與PChome 24h購物小米旗艦館陸續開賣。首波進駐全國電子門市的產品包括米家IH電子鍋、米家掃地機器人、小米空氣淨化器2、米家床頭燈、米家LED智慧檯燈、米家感應夜燈、小米體重計等7項米家智慧家電。另外，為歡慶全國電子首賣小米家電，市價8,895元的米家掃地機器人特別推出限量5,000台、現省1,000元優惠方案，全國電子限量優惠價為7,895元。米家聲波電動牙刷與米家恆溫電水壺則將於2月底陸續開賣。

米家IH電子鍋幾乎擁有市面上電子鍋商品的熱門規格，使用IH電磁環繞加熱技術，3mm烈焰厚釜內膽，加上大金PFA不沾鍋塗層，加熱火力更大升溫速度更快，輔以頂部加熱保溫板，使鍋內任何位置的米飯口感均達一致口感。與市面上電子鍋商品相比更具競爭優勢的是，米家IH電子鍋還可經由米家APP執行40道以上烹飪菜單，蒸、煮、煲、燉樣樣精通，只要在APP上選擇食譜，電子鍋的火力大小變化即可自動運作，還能分階段推送手機消息提醒，什麼時候放調料，什麼時候加水都幫消費者拿捏得恰到好處，還可以直接設定開飯時間，更輕鬆預約烹調行程。