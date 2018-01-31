旅行青蛙一夕爆紅！全台瘋曬蛙 網購湧現「蛙」商機

2018-01-31 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



手機遊戲《旅行青蛙》一夕爆紅，全台掀起曬青蛙四處旅遊明信片的旋風，「青蛙去哪兒」、「我的蛙蛙不回家」成了近日社群上最常見的話題，就連五月天阿信、Selina都抵擋不了小蛙的療癒魅力，網購、拍賣平台近日也出現許多旅行青蛙周邊商品，青蛙主題的造型居家用品、日用品、布偶玩具也跟著大賣，加上過年前夕原本就添購開運蟾蜍的需求，意外形成一股「蛙」商機。

Ruten露天拍賣不到兩日內站上已出現近20件旅行青蛙周邊商品，像是繪有流浪各地旅行青蛙的手機殼、可貼在機車或筆電上的離家出走青蛙貼紙、壓克力製成的吃飯和看書蛙鑰匙扣、雙面皆印有旅行青蛙的抱枕以及明信片、玩偶等，其中又以PVC材質、9公分大小的公仔最受蛙奴青睞，開放預購24小時內就吸引大批蛙奴爭相預訂。

蝦皮購物上也出現不少旅行青蛙相關商品，包括手機殼與保護貼、居家地墊、滑鼠墊、保溫杯、絨毛玩具、夜燈、造型抱枕、購物袋、吊飾等五花八門，就連日式風情的繪馬開運木牌都有，甚至有保養品以小青蛙居家旅遊保養首選的關鍵字主打面膜組，搶搭話題順風車。