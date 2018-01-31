旅行青蛙一夕爆紅！全台瘋曬蛙 網購湧現「蛙」商機
手機遊戲《旅行青蛙》一夕爆紅，全台掀起曬青蛙四處旅遊明信片的旋風，「青蛙去哪兒」、「我的蛙蛙不回家」成了近日社群上最常見的話題，就連五月天阿信、Selina都抵擋不了小蛙的療癒魅力，網購、拍賣平台近日也出現許多旅行青蛙周邊商品，青蛙主題的造型居家用品、日用品、布偶玩具也跟著大賣，加上過年前夕原本就添購開運蟾蜍的需求，意外形成一股「蛙」商機。
Ruten露天拍賣不到兩日內站上已出現近20件旅行青蛙周邊商品，像是繪有流浪各地旅行青蛙的手機殼、可貼在機車或筆電上的離家出走青蛙貼紙、壓克力製成的吃飯和看書蛙鑰匙扣、雙面皆印有旅行青蛙的抱枕以及明信片、玩偶等，其中又以PVC材質、9公分大小的公仔最受蛙奴青睞，開放預購24小時內就吸引大批蛙奴爭相預訂。
蝦皮購物上也出現不少旅行青蛙相關商品，包括手機殼與保護貼、居家地墊、滑鼠墊、保溫杯、絨毛玩具、夜燈、造型抱枕、購物袋、吊飾等五花八門，就連日式風情的繪馬開運木牌都有，甚至有保養品以小青蛙居家旅遊保養首選的關鍵字主打面膜組，搶搭話題順風車。
根據friDay購物統計，自1月下旬起青蛙、幸運草、綠色等相關關鍵字搜尋便逐漸上升，至今累積搜尋量累積已暴增近70倍之多，青蛙造型的居家用品、親子用品與繪本、布偶玩具等最暢銷，銷量較平日熱銷增加6成，青蛙造型的電暖袋更是狂賣，光是本周就賣出上百個；甚至帶動蟾蜍造型的招財開運商品銷售上升3成。
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