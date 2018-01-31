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肋眼、戰斧牛組八百壯士斧頭幫 每人最低700元起

2018-01-31 17:28聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

歲末年終抓緊時間與三五好友聚餐同樂！主打柴燒原木碳烤的棧直火廚房，近來推出2018全新菜單，全面升級成戰斧碳烤餐廳，一口氣推出多款4人份套餐，像是八百壯士斧頭幫、宣花斧帶骨肋眼、維京戰斧牛等，價位最低2,800元起；另搭上偶像劇「獅子王強大」風潮，推出獅子王雙戰斧，6人份6,300元起。

大份量直火碳烤肉品，向來是棧直火廚房店內的人氣主打餐點，特別是帶骨排餐系列，像是戰斧豬、丁骨牛排，點菜率比其他菜肴高出1.5倍，相當受到饕客喜愛。看準商機的棧直火廚房，趁今年推出新菜單，索性全面升級為戰斧碳烤餐廳，以分享概念，推出雙人、四人到六人不等份量套餐。

戰斧系列套餐視覺上原本就壯觀，但其中一道維京戰斧牛56盎司，重約1.6公斤、長40公分，烤過的肉厚度高達5公分，光是份量就相當驚人，而其形狀神似維京戰斧的新月圓弧頭及長柄，故被命名為維京戰斧牛。這款戰斧牛最大特色就是能一次吃到肋眼上蓋，也就是俗稱的老饕肉，還有肋眼、骨邊肉等，風味充滿野性及霸氣，4人份6,350元，相當於一個人1,500元左右。

八百壯士斧頭幫則是棧直火廚房最受歡迎的八百壯士拼盤系列更新版，將菜單中的印第安戰斧豬排、手斧雞腿排等組成菜盤，提供饕客多種選擇，還可吃到季節碳烤蔬菜、墨西哥風味烤玉米粒、烤蒜球，以及飲料、甜點等，4人份2,800元，換算下來平均每個人700元就能吃到海陸大餐。

此外，棧直火廚房也搭上偶像劇熱潮，為「獅子王強大」劇中擁有大胃王食量的帥氣男主角王強大，設計了一款雙戰斧套餐，合計起來重量高達2公斤，可以吃到戰斧豬、牛，以及章魚腳等多款海陸美味，同時附上烤玉米、蔬菜、風乾番茄等，6人份6,300元。

八百壯士斧頭幫將材料升級，以印第安戰斧豬排、手斧雞腿排等多款主菜組成。圖／棧直火...
八百壯士斧頭幫將材料升級，以印第安戰斧豬排、手斧雞腿排等多款主菜組成。圖／棧直火廚房提供
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56盎司維京戰斧牛，份量相當驚人。圖／棧直火廚房提供
56盎司維京戰斧牛，份量相當驚人。圖／棧直火廚房提供
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獅子王雙戰斧套餐則是針對偶像劇「獅子王強大」中男主角大胃王特質設計。圖／棧直火廚...
獅子王雙戰斧套餐則是針對偶像劇「獅子王強大」中男主角大胃王特質設計。圖／棧直火廚房提供
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