鐘表界金球獎揭曉 得獎的是......

2018-01-31 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



相較於名聲響亮的日內瓦鐘表大賞，「手表之星」（Watchstars Award）是一個新近成立的單位，旨在表彰世界上最好的鐘表作品。近期便公布了他們所選出的五大類得獎者，泰格豪雅（TAG Heuer）、域峰表（Favre-Leuba）等都榜上有名。

如果說日內瓦鐘表大賞是「奧斯卡」，那麼手表之星就堪比「金球獎」了，因為這個獎項由來自世界各地、以記者為主的51位鐘表專家組成的評審團，具有全球性和獨立性，換句話說，會更客觀一些。而且總共僅有5項大獎包括設計、技術、經典、生活風格以及耀眼新星類別，去年宣布從Seiko獨立出來的Grand Seiko就以復刻自1960年第一代不鏽鋼腕表的作品，獲得評審青睞，成為經典類別的贏家。能勝出其他品牌的原因在於把優雅與運動元素，做了極佳的平衡。

此外，泰格豪雅雖然近年全力發展智能表，不過招牌表款依舊有不少人鍾愛。在一片懷舊風潮中，Autavia復刻腕表，就以帶有被暱稱「熊貓式」的計時表盤、仿舊的皮革表帶設計，成為設計類大獎的得主。在2017年正式回歸表壇的域峰表，也沒讓人失望，在歡慶品牌280周年的同時，推出可測至少9,000公尺的Raider Bivouac 9000登山表，直接海放聖母峰成為目前機械表的極限，因此獲得耀眼新星獎的肯定。