PRE BASEL／復古風持續燒 飛行表最in
復古風運動表這個從幾年前就開始大肆流行的風潮，還會繼續吹下去。為即將到來的巴塞爾珠寶鐘表展（Baselworld）暖身，本來就擅長此類男表的瑞士鐘表品牌柏萊士（Bell & Ross）以及百年靈（Breitling）近日發表PRE-BASEL搶先曝光款，全新的HERITAGE 懷舊經典系列Vintage精鋼表款和Navitimer 8都紛紛從古董作品中汲取靈感，打造復古飛行表。
雖然復古風是近年吹起，但事實上從復古的精神和設計一直深植柏萊士的品牌DNA中，因為最初的設計靈感就是來自飛機駕駛艙中的儀表板，而圓形表殼的Vintage系列，至今日改版，已堂堂進入第三代。從品牌創立之初的無表圈第一代Vintage系列，至2007年改款出現大表徑和表圈的設計，是為第二代。第三代的Vintage表殼在表冠旁邊做了護橋，尺寸上更薄也更小，細節更為精緻。全新的HERITAGE 懷舊經典系列Vintage精鋼表款，則是在2009年開始陸續推出的HERITAGE系列以 1960 年代的飛機儀表盤為設計靈感，特色為黑色面盤搭配傳統砂色數字 12、3、6 和 9；此次則是換上第三代Vintage表殼，加入既有的BR WW1、BR 01、BR03方形表款等的HERITAGE家族，讓全系列更為完整。
而去年瑞士鐘表界最大事件之一即為歷峯集團（Richemont）的明星CEO Georges Kern無預警跳槽到百年靈；此次是他入主百年靈之後首度發表的設計，因此備受矚目。雖然一般鐘表新品研發時程最快需時2到3年以上，此次發表的Navitimer 8系列不能說完全是他的代表作，但品牌整體方向的調整可看出些端倪。首先是品牌的Logo設計簡化為復古風草寫的大B，並透過IG發表新作，溝通策略上明顯年輕化。而主打表款Navitimer 8 B01屬於飛行表Navitimer家族，用上品牌自製的計時碼表機芯，配色採最近重新流行的經典黑底白盤「熊貓面盤」，復古錢幣紋雕刻表圈、43毫米的大表徑，賣相甚佳，業界普遍好評，也看好未來會有更鮮明的品牌形象和新作。
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