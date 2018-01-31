PRE BASEL／復古風持續燒 飛行表最in

2018-01-31 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



復古風運動表這個從幾年前就開始大肆流行的風潮，還會繼續吹下去。為即將到來的巴塞爾珠寶鐘表展（Baselworld）暖身，本來就擅長此類男表的瑞士鐘表品牌柏萊士（Bell & Ross）以及百年靈（Breitling）近日發表PRE-BASEL搶先曝光款，全新的HERITAGE 懷舊經典系列Vintage精鋼表款和Navitimer 8都紛紛從古董作品中汲取靈感，打造復古飛行表。

雖然復古風是近年吹起，但事實上從復古的精神和設計一直深植柏萊士的品牌DNA中，因為最初的設計靈感就是來自飛機駕駛艙中的儀表板，而圓形表殼的Vintage系列，至今日改版，已堂堂進入第三代。從品牌創立之初的無表圈第一代Vintage系列，至2007年改款出現大表徑和表圈的設計，是為第二代。第三代的Vintage表殼在表冠旁邊做了護橋，尺寸上更薄也更小，細節更為精緻。全新的HERITAGE 懷舊經典系列Vintage精鋼表款，則是在2009年開始陸續推出的HERITAGE系列以 1960 年代的飛機儀表盤為設計靈感，特色為黑色面盤搭配傳統砂色數字 12、3、6 和 9；此次則是換上第三代Vintage表殼，加入既有的BR WW1、BR 01、BR03方形表款等的HERITAGE家族，讓全系列更為完整。