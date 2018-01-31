天文奇景熱！OMEGA搶搭超級血藍月話題
今天（1/31）晚上，將有睽違多年的天文奇景「超級藍血月」將登場，台灣雖然因為天空不作美，可能難以見到，但這也足以讓天文迷興奮了。而將登月表當作招牌的歐米茄（OMEGA）也搶搭這話題，搬出超霸系列「月之藍面」大師天文台月相表來呼應。
去年就面世的「月之藍面」大師天文台月相計時碼表（Blue side of the moon） ，靈感就是來自夜空深邃色澤，除了擁有藍色陶瓷表殼與表盤，測速計刻度還以Liquidmetal液態金屬打造而成。而表盤上的月相顯示近側及遠側的月球採鉑金Liquidmetal液態金屬材質，並透過藍色陶瓷月相盤呈現，更能提高亮度。指針與刻度為18K白金材質，表帶則採用藍色皮革，搭載大師天文台9904同軸擒縱計時機芯。
如果不是天文迷也沒關係，路易威登（Louis Vuitton）也推出了Tambour Monogram Pacific腕表，通體的寶藍配色同樣很迷人。鐘表團隊根據品牌前男裝設計師Kim Jones所設計的2018年春夏系列，著眼於復活節島、紐西蘭與夏威夷等地，呈現出獨特的島嶼生活文化，以及無畏的衝浪生活型態。因此，Tambour Monogram Pacific腕表，以經典的Monogram印花圖案搭配霧藍色鏤空指針、霧黑表殼，演繹出代表島嶼風情的自然色系。
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