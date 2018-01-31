天文奇景熱！OMEGA搶搭超級血藍月話題

2018-01-31 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



今天（1/31）晚上，將有睽違多年的天文奇景「超級藍血月」將登場，台灣雖然因為天空不作美，可能難以見到，但這也足以讓天文迷興奮了。而將登月表當作招牌的歐米茄（OMEGA）也搶搭這話題，搬出超霸系列「月之藍面」大師天文台月相表來呼應。

去年就面世的「月之藍面」大師天文台月相計時碼表（Blue side of the moon） ，靈感就是來自夜空深邃色澤，除了擁有藍色陶瓷表殼與表盤，測速計刻度還以Liquidmetal液態金屬打造而成。而表盤上的月相顯示近側及遠側的月球採鉑金Liquidmetal液態金屬材質，並透過藍色陶瓷月相盤呈現，更能提高亮度。指針與刻度為18K白金材質，表帶則採用藍色皮革，搭載大師天文台9904同軸擒縱計時機芯。