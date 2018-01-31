2018最夯8大伴手禮公開 這樣買讓你送到心坎裡！

2018-01-31 17:27 聯合新聞網 udn買東西



文/林利純、曾郁文

農曆新年不僅是返鄉探親的高峰期，對於講究禮尚往來的中國人，準備一個能「送入心坎」的伴手禮可是一件不能馬虎的大事。贈送養生類商品給長輩，有祝福長輩健康平安的美意；選擇美食零嘴商品，能為全家的團聚時刻增添樂趣；若是訂購人氣伴手禮給客戶，收禮人則能感受到滿滿的用心。總歸一句「禮多人不壞」，年節贈禮若是準備得宜，不僅展現個人的獨特品味，亦能兼顧面子裡子，在新的一年人際相處特別順利！

網購平台 udn買東西 特別針對工作忙碌的上班族，統計出8大網路熱銷伴手禮，讓您無暇分心之餘也能輕鬆採買不踩雷，讓家中老小、親朋好友，於新年佳節都歡欣滿意，幸福滿屋。

動感天后蔡依林的活力來源 白蘭氏雞精禮盒

熱銷原因：健康食品認證讓消費者超安心，適合所有年齡族群飲用。

原價1,400元的白蘭氏傳統雞精禮盒(20瓶入)，即日起至2月15日止特價只要999元。圖由廠商提供。 分享 facebook

榮獲國家健康食品認證的 白蘭氏傳統雞精 以高速離心的去油處理方式，去除多餘油脂及膽固醇，即使是天天飲用身體也完全零負擔。小瓶裝方便攜帶，能快速補充體力，一旦感到疲累時隨時補給，維持身體機能平衡。分子小吸收快，快速恢復疲勞，提升保護力，讓收禮者無論在職場上、家庭中都能維持滿滿活力。

美魔女林心如的養顏秘密 天地合補官燕窩禮盒

熱銷原因：即飲式攜帶方便，以平民的價格享受貴婦級的保養

原價1,699元的天地合補官燕窩禮盒(6入)，即日起至2月15日止特價只要1,099元。圖由廠商提供。 分享 facebook

天地合補官燕窩 採用來自東南亞天然洞穴的頂級洞燕，再以手工精選出形狀飽滿，且適合做為即飲產品的頂級燕窩，運用獨特工法精心燉製，完整保留燕窩的珍貴營養成分，不添加防腐劑與人工色素。常溫保存便利攜帶，無論何時何地，只要旋開瓶蓋就可優雅地享用，完美保養你的美人肌。

廖峻上山下海的養護法寶 龜鹿雙寶葡萄糖胺飲

熱銷原因：珍稀成分照顧長輩的身體，讓父母四處趴趴走。

原價1,580元的華陀寶華堂 龜鹿雙寶葡萄糖胺飲3盒(6瓶/盒)，即日起至2月10日止特價只要1,280元。圖由廠商提供。 分享 facebook

據調查顯示，每3名老人中就有1名曾於住家跌倒，跌倒後往往引起嚴重的併發症或無法痊癒的後遺症，因此長輩的健康值得我們重視。現代人因工作忙碌，無法長時間陪伴在長者身旁，他們的身體隨著歲月不斷衰老退化，長輩的健康更需細心呵護。為您推薦 龜鹿雙寶葡萄糖胺飲 ，每瓶含有充足的葡萄糖胺含量、可補充小分子的日本魚膠原蛋白、薑黃及檸檬酸鈣等成分，讓長輩關鍵靈活、行動不卡卡。

不出國也能買到 產地直送澳門超人氣伴手禮 鉅記杏仁餅

熱銷原因：送禮絕對體面、美味也能兼備的超好吃手工杏仁餅。

原價1,100元的【澳門鉅記手信】粒粒杏仁餅 2罐組(20入/罐)，即日起至2月7日止，僅需要988元就能帶走。圖由廠商提供。 分享 facebook

到澳門旅遊必買的人氣伴手禮– 鉅記杏仁餅 ，富含濃郁的杏仁香氣，一口咬下立即感受到外皮酥脆、內餡綿密的驚人口感，入口後在嘴裡慢慢地像奶油般化開，富層次的天然杏仁粒香氣濃郁，成為伴手禮銷售排行榜常勝軍。目前在亞洲已經有30間店面的鉅記手信，所有的產品皆在澳門自家廠房裡生產，口味與品質皆與在澳門當地吃到的一模一樣，如今想買跨國人氣伴手禮，無須再遠渡重洋，只要上網訂購，就能在家和家人輕鬆品味這手工製作的人氣美味。

健康養生好選擇 天然堅果讓長輩營養滿分、活力加乘

熱銷原因：通過嚴格檢驗的健康零嘴，大人小孩都愛吃。

原價1,310元的【紅布朗 頂級生機養生堅果禮盒】(頂級生機果仁+八珍堅果罐+綜合堅果罐+有機葡萄乾)，即日起至3月31日止，僅需899元。圖由廠商提供。(此組合由udn買東西獨家販售) 分享 facebook

國人的養生意識日漸抬頭，具健康訴求的伴手禮也因此熱銷，此款 紅布朗養生堅果禮盒 ，內含有「沙漠麵包」之稱的椰棗，搭配頂級堅果和果乾，一口咬下就能感受到椰棗傳來的陣陣香氣；黑櫻桃乾精選來自歐洲「保加利亞」的經典美味，口感香Q且有著甜中帶酸的層次風味；產自美國的優選核桃仁，無論是直接入口或與薏仁及栗子一同煮粥食用都十分美味。堅果禮盒中營養滿滿，且每種堅果都香脆順口，讓您的味蕾停不下來，是一款適合全家大小食用的年節點心。

年銷500萬顆的超夯美味 紅豆食府團圓禮盒限量熱賣中

熱銷原因：讓消費者信賴的老字號名店，僅有年節才買得到的年節限定商品。

紅豆食府 《紅豆食府》團圓小單盒 (娃娃酥/花生牛軋糖/棗泥核桃糕/牛軋派)，任選10盒特價1,260元，結帳再折！ 分享 facebook

紅豆食府團圓小單盒 內含4種年節人氣零食，包含棗泥核桃糕、娃娃酥、牛軋糖及牛軋派，傳承自上海純手工的製糖技術和嚴謹的製作過程，因而圈粉無數。濃郁的黑棗搭配養生的堅果核桃，交織出美味卻不黏牙的棗泥核桃糕；採用北港花生製作出甜而不膩的可口娃娃酥；選用特級花生製作且充滿奶香的牛軋糖；充滿著果乾天然香味的美味牛軋派，交織出最美味的年節伴手禮盒，CP值超高的人氣組合，讓您一次品嚐到4種人氣美味。

嘉義人氣美食 大王千金純手工麻糬禮盒

熱銷原因：無添加的單純美味，純天然製作讓消費者食在安心。

原價588元的兩盒入【大王千金 King's Girl 】米大福 純天然手工製作麻糬 (7入/盒)，即日起至2月28日僅需504元。圖由廠商提供。 分享 facebook

來自嘉義的 大王千金麻糬 ，麻糬皮細緻柔滑，與餡料融合凸顯其軟Q口感。內餡以台灣在地食材遵循古法製成，完全無添加任何化學原料的樸實心意，讓每一位顧客都能沉浸在這天然香氣與綿密口感的絕妙滋味中。每盒手工製作麻糬內有4種口味，包含花生、紅豆、抹茶芝麻與芝麻口味，無論是送禮或是與家人共享都十分適合。

擄獲無數少女心的Hello Kitty 讓你瞬間變身孩子王

熱銷原因：萬年經典凱蒂貓，輕鬆收服大小朋友的心。

原價900元的森永綜合桶 (凱蒂貓)-620g x3入 (含圓粒牛奶糖/水果糖/法黎檸檬/β餅乾)，特價只要837元。圖由廠商提供。 分享 facebook

當超人氣Hello Kitty躍上 森永綜合桶 ，絕對是讓大小朋友眼睛都佈滿愛心的最佳伴手禮。凱蒂貓經典造型搭配喜氣的紅色外觀，不僅符合節慶氣氛，桶內附上四款人氣口味零嘴，味道濃醇的圓粒牛奶糖、繽紛果香的水果糖、夾心法黎檸檬餅乾及富含胡蘿蔔素的β餅乾，讓小朋友不僅吃得開心滿足也健康。

自即日起至2月20日止， udn買東西 推出 年節伴手零食大蒐羅 活動，各類過年必備零嘴、走春郊遊零食以及來自台灣各地的美味名產伴手禮應有盡有，全站消費滿2,000元就送200，天天登入除了領福袋還可抽任天堂Switch、卡西歐TR80自拍神器、國際牌NA98吹風機等多項人氣好禮。在新年即將來臨之際，若是您還在埋頭苦思該送什麼伴手禮給心愛的家人，不妨到 udn買東西 選個年節好禮，讓您「食來運轉」擁有一個精彩豐富的年節。

udn買東西自即日起至2月20日止推出伴手零食大蒐羅活動，眾多人氣伴手好禮推出超殺優惠。圖由udn買東西提供。 分享 facebook

超值採購清單

白蘭氏傳統雞精

天地合補官燕窩

龜鹿雙寶葡萄糖胺飲

鉅記杏仁餅

紅布朗養生堅果禮盒

紅豆食府團圓小單盒

大王千金麻糬

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