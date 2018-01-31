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2018最夯8大伴手禮公開 這樣買讓你送到心坎裡！

2018-01-31 17:27聯合新聞網 udn買東西

文/林利純、曾郁文

農曆新年不僅是返鄉探親的高峰期，對於講究禮尚往來的中國人，準備一個能「送入心坎」的伴手禮可是一件不能馬虎的大事。贈送養生類商品給長輩，有祝福長輩健康平安的美意；選擇美食零嘴商品，能為全家的團聚時刻增添樂趣；若是訂購人氣伴手禮給客戶，收禮人則能感受到滿滿的用心。總歸一句「禮多人不壞」，年節贈禮若是準備得宜，不僅展現個人的獨特品味，亦能兼顧面子裡子，在新的一年人際相處特別順利！

網購平台udn買東西特別針對工作忙碌的上班族，統計出8大網路熱銷伴手禮，讓您無暇分心之餘也能輕鬆採買不踩雷，讓家中老小、親朋好友，於新年佳節都歡欣滿意，幸福滿屋。

動感天后蔡依林的活力來源 白蘭氏雞精禮盒

熱銷原因：健康食品認證讓消費者超安心，適合所有年齡族群飲用。

原價1,400元的白蘭氏傳統雞精禮盒(20瓶入)，即日起至2月15日止特價只要9...
原價1,400元的白蘭氏傳統雞精禮盒(20瓶入)，即日起至2月15日止特價只要999元。圖由廠商提供。
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榮獲國家健康食品認證的白蘭氏傳統雞精以高速離心的去油處理方式，去除多餘油脂及膽固醇，即使是天天飲用身體也完全零負擔。小瓶裝方便攜帶，能快速補充體力，一旦感到疲累時隨時補給，維持身體機能平衡。分子小吸收快，快速恢復疲勞，提升保護力，讓收禮者無論在職場上、家庭中都能維持滿滿活力。

美魔女林心如的養顏秘密 天地合補官燕窩禮盒

熱銷原因：即飲式攜帶方便，以平民的價格享受貴婦級的保養

原價1,699元的天地合補官燕窩禮盒(6入)，即日起至2月15日止特價只要1,0...
原價1,699元的天地合補官燕窩禮盒(6入)，即日起至2月15日止特價只要1,099元。圖由廠商提供。
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天地合補官燕窩 採用來自東南亞天然洞穴的頂級洞燕，再以手工精選出形狀飽滿，且適合做為即飲產品的頂級燕窩，運用獨特工法精心燉製，完整保留燕窩的珍貴營養成分，不添加防腐劑與人工色素。常溫保存便利攜帶，無論何時何地，只要旋開瓶蓋就可優雅地享用，完美保養你的美人肌。

廖峻上山下海的養護法寶 龜鹿雙寶葡萄糖胺飲

熱銷原因：珍稀成分照顧長輩的身體，讓父母四處趴趴走。

原價1,580元的華陀寶華堂 龜鹿雙寶葡萄糖胺飲3盒(6瓶/盒)，即日起至2月1...
原價1,580元的華陀寶華堂 龜鹿雙寶葡萄糖胺飲3盒(6瓶/盒)，即日起至2月10日止特價只要1,280元。圖由廠商提供。
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據調查顯示，每3名老人中就有1名曾於住家跌倒，跌倒後往往引起嚴重的併發症或無法痊癒的後遺症，因此長輩的健康值得我們重視。現代人因工作忙碌，無法長時間陪伴在長者身旁，他們的身體隨著歲月不斷衰老退化，長輩的健康更需細心呵護。為您推薦 龜鹿雙寶葡萄糖胺飲，每瓶含有充足的葡萄糖胺含量、可補充小分子的日本魚膠原蛋白、薑黃及檸檬酸鈣等成分，讓長輩關鍵靈活、行動不卡卡。

不出國也能買到 產地直送澳門超人氣伴手禮 鉅記杏仁餅

熱銷原因：送禮絕對體面、美味也能兼備的超好吃手工杏仁餅。

原價1,100元的【澳門鉅記手信】粒粒杏仁餅 2罐組(20入/罐)，即日起至2月...
原價1,100元的【澳門鉅記手信】粒粒杏仁餅 2罐組(20入/罐)，即日起至2月7日止，僅需要988元就能帶走。圖由廠商提供。
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到澳門旅遊必買的人氣伴手禮–鉅記杏仁餅，富含濃郁的杏仁香氣，一口咬下立即感受到外皮酥脆、內餡綿密的驚人口感，入口後在嘴裡慢慢地像奶油般化開，富層次的天然杏仁粒香氣濃郁，成為伴手禮銷售排行榜常勝軍。目前在亞洲已經有30間店面的鉅記手信，所有的產品皆在澳門自家廠房裡生產，口味與品質皆與在澳門當地吃到的一模一樣，如今想買跨國人氣伴手禮，無須再遠渡重洋，只要上網訂購，就能在家和家人輕鬆品味這手工製作的人氣美味。

健康養生好選擇 天然堅果讓長輩營養滿分、活力加乘

熱銷原因：通過嚴格檢驗的健康零嘴，大人小孩都愛吃。

原價1,310元的【紅布朗 頂級生機養生堅果禮盒】(頂級生機果仁+八珍堅果罐+綜...
原價1,310元的【紅布朗 頂級生機養生堅果禮盒】(頂級生機果仁+八珍堅果罐+綜合堅果罐+有機葡萄乾)，即日起至3月31日止，僅需899元。圖由廠商提供。(此組合由udn買東西獨家販售)
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國人的養生意識日漸抬頭，具健康訴求的伴手禮也因此熱銷，此款紅布朗養生堅果禮盒，內含有「沙漠麵包」之稱的椰棗，搭配頂級堅果和果乾，一口咬下就能感受到椰棗傳來的陣陣香氣；黑櫻桃乾精選來自歐洲「保加利亞」的經典美味，口感香Q且有著甜中帶酸的層次風味；產自美國的優選核桃仁，無論是直接入口或與薏仁及栗子一同煮粥食用都十分美味。堅果禮盒中營養滿滿，且每種堅果都香脆順口，讓您的味蕾停不下來，是一款適合全家大小食用的年節點心。

年銷500萬顆的超夯美味 紅豆食府團圓禮盒限量熱賣中

熱銷原因：讓消費者信賴的老字號名店，僅有年節才買得到的年節限定商品。

紅豆食府 《紅豆食府》團圓小單盒 (娃娃酥/花生牛軋糖/棗泥核桃糕/牛軋派)，任...
紅豆食府 《紅豆食府》團圓小單盒 (娃娃酥/花生牛軋糖/棗泥核桃糕/牛軋派)，任選10盒特價1,260元，結帳再折！
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紅豆食府團圓小單盒內含4種年節人氣零食，包含棗泥核桃糕、娃娃酥、牛軋糖及牛軋派，傳承自上海純手工的製糖技術和嚴謹的製作過程，因而圈粉無數。濃郁的黑棗搭配養生的堅果核桃，交織出美味卻不黏牙的棗泥核桃糕；採用北港花生製作出甜而不膩的可口娃娃酥；選用特級花生製作且充滿奶香的牛軋糖；充滿著果乾天然香味的美味牛軋派，交織出最美味的年節伴手禮盒，CP值超高的人氣組合，讓您一次品嚐到4種人氣美味。

嘉義人氣美食 大王千金純手工麻糬禮盒

熱銷原因：無添加的單純美味，純天然製作讓消費者食在安心。

原價588元的兩盒入【大王千金 King's Girl 】米大福 純天然手工製作...
原價588元的兩盒入【大王千金 King's Girl 】米大福 純天然手工製作麻糬 (7入/盒)，即日起至2月28日僅需504元。圖由廠商提供。
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來自嘉義的大王千金麻糬，麻糬皮細緻柔滑，與餡料融合凸顯其軟Q口感。內餡以台灣在地食材遵循古法製成，完全無添加任何化學原料的樸實心意，讓每一位顧客都能沉浸在這天然香氣與綿密口感的絕妙滋味中。每盒手工製作麻糬內有4種口味，包含花生、紅豆、抹茶芝麻與芝麻口味，無論是送禮或是與家人共享都十分適合。

擄獲無數少女心的Hello Kitty 讓你瞬間變身孩子王

熱銷原因：萬年經典凱蒂貓，輕鬆收服大小朋友的心。

原價900元的森永綜合桶 (凱蒂貓)-620g x3入 (含圓粒牛奶糖/水果糖/...
原價900元的森永綜合桶 (凱蒂貓)-620g x3入 (含圓粒牛奶糖/水果糖/法黎檸檬/β餅乾)，特價只要837元。圖由廠商提供。
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當超人氣Hello Kitty躍上森永綜合桶，絕對是讓大小朋友眼睛都佈滿愛心的最佳伴手禮。凱蒂貓經典造型搭配喜氣的紅色外觀，不僅符合節慶氣氛，桶內附上四款人氣口味零嘴，味道濃醇的圓粒牛奶糖、繽紛果香的水果糖、夾心法黎檸檬餅乾及富含胡蘿蔔素的β餅乾，讓小朋友不僅吃得開心滿足也健康。

自即日起至2月20日止，udn買東西推出年節伴手零食大蒐羅活動，各類過年必備零嘴、走春郊遊零食以及來自台灣各地的美味名產伴手禮應有盡有，全站消費滿2,000元就送200，天天登入除了領福袋還可抽任天堂Switch、卡西歐TR80自拍神器、國際牌NA98吹風機等多項人氣好禮。在新年即將來臨之際，若是您還在埋頭苦思該送什麼伴手禮給心愛的家人，不妨到udn買東西選個年節好禮，讓您「食來運轉」擁有一個精彩豐富的年節。

udn買東西自即日起至2月20日止推出伴手零食大蒐羅活動，眾多人氣伴手好禮推出超...
udn買東西自即日起至2月20日止推出伴手零食大蒐羅活動，眾多人氣伴手好禮推出超殺優惠。圖由udn買東西提供。
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超值採購清單

白蘭氏傳統雞精

天地合補官燕窩

龜鹿雙寶葡萄糖胺飲

鉅記杏仁餅

紅布朗養生堅果禮盒

紅豆食府團圓小單盒

大王千金麻糬

森永綜合桶

年節伴手零食大蒐羅

任天堂Switch

卡西歐TR80自拍神器

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