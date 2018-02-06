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魔鬼藏在細節裡！4管道買年菜選購方法大不同

2018-02-06 09:21聯合新聞網 食力Foodnext

年菜該怎麼挑選呢？ 本報系資料照／記者陳立凱攝影
年菜該怎麼挑選呢？ 本報系資料照／記者陳立凱攝影
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撰文／食力編輯部

農曆春節是國人最重視的節日，業者因應國人團圓圍爐及親友餐聚的需要，早從前一年年底，就開始大肆行銷。雖然年菜的購買通路眾多，大賣場、超商、餐廳、網路等不同廠商推出的菜色五花八門，不過需要注意的事項基本上是共通的。CAS台灣優良農產品協會副執行長洪美英表示，根據購買通路的分別，需要注意的事項也不一樣。以下分通路說明：

超市與量販店

超市與量販店販售的包裝年菜來說，乍看是很安全的，不過魔鬼就出現在細節裡，食品的標示值得細細一讀──例如，「魚翅料理」使用的是冬粉製作，用冬粉做的魚翅料理，價格自然便宜，消費者要看清楚。根據食品衛生管理法第17條規定，包裝食品應標示：標明食品品名、內容物名稱、重量、數量（或容量）、食品添加物名稱、廠商資料、有效日期（製造日期、保存條件）。

消費者要看清楚，根據食品衛生管理法第17條規定，包裝食品應標示：標明食品品名、內...
消費者要看清楚，根據食品衛生管理法第17條規定，包裝食品應標示：標明食品品名、內容物名稱、重量、數量（或容量）、食品添加物名稱、廠商資料、有效日期（製造日期、保存條件）。【圖/食力提供】
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餐廳

餐廳的專長是提供現場烹煮的料理，所以購買前要問清楚，餐廳出的外帶年菜是熱的、還是冷的，包裝的形式是什麼？以外帶佛跳牆來說，有的給一個罈子上面包個保鮮膜出菜，有的用塑膠袋裝，如果沒有事先詢問清楚，跟預期就可能產生落差。購買時候也要問清楚，買回家後要如何保存、如何加熱。洪美英提醒，餐廳自製外帶年菜，和工廠規格大量製造不一樣未必有設備可以做好加工食品該有的安全衛生規範，因此建議買回家當日就食用完畢，不宜存放多日。

傳統市場

傳統市場的熟食攤商也會推出散裝年菜，或是流動攤販也會批包裝年菜進行銷售。 購買這類年菜時，特別要睜大眼睛看清楚賣家製作與販售的狀況，是否符合基本衛生指標，例如：攤商製作時，是否帶口罩、手套，現場製作的器皿乾淨，這些細節往往都是導致食品被微生物污染的危險因子。也因為傳統市場內攤商販售的年菜製作環境較為雜亂，同樣建議買回家就當日食用。不過年菜往往屬於大量採買，消費者常冷藏冰存起，提醒冷藏後食用，不但第一次加熱就要食用完畢，避免反覆加熱。

網購宅配

電子商務盛行，從超商網站訂購年菜或是直接在各個消費網站上購買，蘊藏龐大商機。大型入口網站或購物網站都有「信用評價」機制，可作為購買年菜時的參考指標，但是洪美英提醒，由於在網路無法直接看到商品，因此在選購下單前，應注意到產品說明的內容物與價格的合理性。同時，應該詳細閱覽產商資料，如果發現賣家跟生產者或是製造地來源都步相同，擔心產品來路不明，建議可以先打客服電話查證。此外，網購年菜後，宅配方式也會影響年菜品質，多數的網購年菜屬於冷藏或冷凍品，因此宅配方式也應採取低溫冷藏、冷凍宅配。尤其是網購水產品，一定選擇以冷凍方式配送，否則物流運送過程中保存溫度變化也容易影響產品的安全性。最後，當收到商品時，要檢查產品的狀態，保持冷凍包裝是安全的，並且比對內容物是否與網路商品銷售說明一致，避免買到廣告不實的年菜。

不論從何處購買年菜，年節期間要享用健康美味的菜餚，洪美英建議，最簡單的採買原則就是「適量即可，不需囤積」現在超市超商年節幾乎都會營業，如果真的擔心不夠用，不妨把這些有標準冷藏冷凍設備的通路，當成第二個冰箱即可。

參與CAS年菜評選的料理達人阿芳老師則建議，挑選年菜應從「工夫」與「食安」上著手，好的年菜在食品包裝上應有以下特徵──包裝完整、清楚內容成分標示、販賣場所保存狀態能夠維持鮮度。牢記這些特稱選購，將市售年菜買回家後，再搭配新鮮時蔬點綴，就是輕鬆又豐盛的佳節料理。

內容來源=食力foodNext授權轉載

食力粉絲團＝食力foodNext

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