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今日天氣／北基宜大雨特報 入夜後全台氣溫再降

賴床也吃得到！㳋早餐俱樂部 台味美式早點

2018-01-30 23:38聯合報 記者沈佩臻╱即時報導

有時候想做一件事情，好像靠衝動，又好像渴望許久，終於在天時地利人和，它就誕生了。就像「㳋・早餐俱樂部」，創辦人之一邱士爵去年順從心裡那個吶喊：「一直都想做自己的事」，告別廣告業，攜手擁有餐飲經驗的多年好友邱日新共3人一起顛覆美式餐點固定型態，隨性融入台灣在地食材，舉凡客家桔醬、高粱香腸、福源花生醬⋯⋯一一從腦袋裡翻出從小到大的味蕾記憶，基本款、創意款都受歡迎。

㳋・早餐俱樂部開業至今3至4個月，菜單選擇簡單，有早餐店必點起司火腿蛋、起司培根蛋，也有人氣創意款像是「花生醬牛肉堡」、「墨西哥辣味雞堡」、「起司酒鬼腸三明治」、「客家桔醬豬三明治」、「明太子塔塔雞三明治」等，餐點定調親民且份量足，150元以內就有飽足套餐、滿400元還能外送，營業時間讓晚起的人也有口福。

其中「花生醬牛肉漢堡」選用4盎司純牛肉，搭上新竹知名福源花生醬為基底調製成花生醬，漢堡也不一般，口感偏法式麵包，外皮較脆；「起司酒鬼腸三明治」則是邱士爵在新竹傳統市場走逛時，挑選現場以溫體豬高粱灌製香腸，炒過洋蔥九層塔，和起司、香煎雞蛋一起夾進Q彈厚片吐司，很過癮。㳋・早餐俱樂部說，未來除了持續研發台灣小吃入菜，也不設限各類食材。

㳋・早餐俱樂部

電話｜02-2559-8983

地點｜台北市大同區赤峰街49巷25號

時間｜周二至周五8:00—16:00、周六至周日10:00—17:00

外送｜滿400元即可外送，約步行10分鐘距離內

㳋・早餐俱樂部店內裝潢隨性。記者沈佩臻／攝影
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㳋・早餐俱樂部坐落在捷運中山站及雙連站之間。記者沈佩臻／攝影
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㳋・早餐俱樂部菜單。記者沈佩臻／攝影
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花生醬牛肉堡，售價90元。記者沈佩臻／攝影
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㳋・早餐俱樂部創辦人之一邱士爵。記者沈佩臻／攝影
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製作起司酒鬼腸三明治。記者沈佩臻／攝影
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㳋・早餐俱樂部店內裝潢簡約。記者沈佩臻／攝影
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起司酒鬼腸三明治，售價85元。記者沈佩臻／攝影
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漢堡、三明治搭飲品折價5元，加蛋加10元。記者沈佩臻／攝影
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起司酒鬼腸三明治選用新竹傳統市場溫體豬高粱香腸，售價85元。記者沈佩臻／攝影
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花生醬牛肉堡選用4盎司純牛肉。記者沈佩臻／攝影
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