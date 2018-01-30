「開放吧！汽車」 第一屆台灣車客松網路票選活動開跑

2018-01-30 17:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳威任 ╱即時報導



華創專業工程師前進校園分享。圖／裕隆集團提供 分享 facebook

裕隆集團以台灣唯一自主整車研發平台，攜手嚴慶齡工業發展基金會共同主辦策畫台灣車客松活動，熱情募集一群對台灣未來汽車懷抱熱情與夢想的團隊，將於3/10-11進行為期兩天的創想實作營，即日起到2月9日舉辦網路票選活動，邀請民眾一起以行動支持台灣未來創新人才，實踐汽車自造創客夢。

第一屆台灣車客松活動活動以「開放吧！汽車」作為主題，以整車平台x創客精神為核心，參考黑客松（hackathon）與創客（Maker）精神與活動形式，鼓勵年輕團隊以大膽、開放的創意自由發揮，由裕隆集團與嚴慶齡工業發展基金會策動，集結華創車電與最大科普知識社群泛科知識，打造汽車科技創新自造平台，期望集眾人之智慧，解決台灣車輛交通的共同議題，創造更貼近與符合台灣人用車習慣與道路環境的汽車。

首屆車客松活動報名踴躍，共有79組、超過300人報隊，參賽隊伍組成多元，包含來自全台的大學生、工程師、外籍生，以及新創研發團隊。團隊提案從生活觀察提出創意構想，例如結合行車數據防止酒駕開車、車輛轉彎產生的死角、救護車鳴笛讓路效率不佳等問題，或是結合AR擴增實境、大數據，語音智能、以車為載具打造新型態服務等最新科技技術與思維，展現年輕團隊為台灣汽車交通提出解決方案創新想像。

與其他創客松單向參賽模式不同的是，車客松活動以開放台灣自主研發汽車平台為核心，重視雙向的「專業交流與互動」，特別邀請華創車電團隊擔任Mentor，提供專業雙向交流活動，陸續辦理6場先導課程、8場校園分享與創客小聚，同時，委請華創專業志工導師群透過「線上Mentor面談」，與各參賽隊伍進行線上溝通，使各團隊更加認識汽車專業知識，提供不同視角的腦力激盪，啟發團隊實踐自造、創造、改造的精神！

車客松初賽報名團隊需要大家給力支持，即日起至2月9日止，舉辦車客松初賽作品網路票選活動，歡迎民眾參與票選投票，支持創新點子與創意提案團隊前進車客松3/10(六)~3/11(日)展開為期兩天實作競賽，競爭百萬獎金。

活動票選網站：http://carmakervote.panmedia.asia/