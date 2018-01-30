用健康套住另一半！情人節送智慧手表更Sweet

2018-01-30 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



情人節送智慧手表，用貼心套住另一半。圖／Garmin提供 分享 facebook

情人節送手表是萬年不敗的選擇，除了實用，也有套住另一半的寓意，兼具時尚、科技與運動健康功能的智慧手表更能進一步展現你的用心與貼心。

Garmin高階腕表fenix 5具備主流的動態腕式心率監測，並推出42mm、47mm、51mm等不同尺寸表徑及材質、外型配色各異的多款時尚腕帶，凸顯配戴者的穿搭風格，其中輕量美型的fenix 5S僅有67克，尤其適合女性配戴。Garmin fenix5S擁有多達18款表帶，包括糖霜綠、火焰紅、綠松藍、迷幻粉等新色，獨創QuickFit快拆式表帶設計，不需要任何工具就能輕鬆拆卸更換，約會、戶外運動、出遊聚會或春節應景穿搭都能隨心變化。Garmin fenix 5S售價19,990元，各色矽膠表帶售價1,680元。

結合一般指針表外型與智慧功能的Garmin vivomove HR，輕觸即可顯示隱藏式螢幕，並能記錄運動、健康等數據，顛覆大眾對智慧手表的想像，簡約時尚的外型可以輕鬆搭配各種場合，運動款共有時尚運動黑、簡約玫瑰金兩款，售價6,990元，典雅款共有都會沉穩黑、典雅復古金兩款，售價9,990元，皆可做為情侶對表。

fitbit在台灣推出的首款智慧手表fitbit Ionic新增相對血氧含量（SpO2）感測器，能夠提供更深層的健康追蹤分析可能性，例如將於未來推出的睡眠呼吸中止症偵測，並具備GPS追蹤功能、內建動態健身功能、改良版心率追蹤、最深可達50公尺的防水功能等特色，電池續航力最高可達5天，還可儲存與播放超過300首歌曲。

此外，fitbit Ionic擁有3種時尚色彩搭配，靈感來自於日常生活自然色調，銀色追蹤器與表扣搭配藍灰色錶帶、煙灰色追蹤器與表扣搭配木炭黑錶帶、焦橙色追蹤器與表扣搭配岩藍色表帶，2月正式上市，售價10,880元。

Garmin vivomove HR典雅款都會沉穩黑，售價9,990元。圖／Garmin提供 分享 facebook

fitbit Ionic擁有3種時尚色彩搭配，售價10,880元。圖／fitbit提供 分享 facebook

Garmin fenix5S擁有多達18款表帶，不論是約會、戶外運動、出遊聚會或春節應景穿搭都能隨心變化。圖／Garmin提供 分享 facebook

Garmin vivomove HR運動款簡約玫瑰金，售價6,990元。圖／Garmin提供 分享 facebook

Garmin fenix5S擁有多達18款表帶，不論是約會、戶外運動、出遊聚會或春節應景穿搭都能隨心變化。圖／Garmin提供 分享 facebook