親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

壽星最大！王朝自助餐生日免費吃再拿5折券

2018-01-30 17:11聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

SUNNY BUFFET自助餐廳推出壽星生日用餐免費優惠。圖／王朝大飯店提供
SUNNY BUFFET自助餐廳推出壽星生日用餐免費優惠。圖／王朝大飯店提供
分享

壽星想吃大餐度過生日，王朝大飯店旗下的自助餐廳SUNNY BUFFET推出款待壽星專案，壽星在生日當天用餐，兩人或兩人以上同行，壽星可免費用餐。若是當月壽星四人以上同行，壽星本人可享有5折優惠，同時皆可拿到單人用餐5折酬賓券。

王朝大酒店旗下的SUNNY BUFFET自助餐廳，主打在地食材打造台灣特色美食，包含海鮮、現烤披薩、爐烤鮮食、現烤瑞士起司、大蒸籠、手工甜點以及鐵板料理等9大區域，有中式、西式、台式料理等類別，總共有超過100道餐點，提供饕客選擇。

去年11月開幕時，同步推出名為SUNNY的民眾可免費吃到飽優惠，吸引很多SUNNY前往搶便宜。今年則再祭出壽星優惠活動，當日壽星在SUNNY BUFFET用餐，兩人或以上同行，壽星就可享有免費，盡情享用超過100道餐點，還可拿到單人用餐5折酬賓券；當月壽星四人以上同行，壽星可享有5折優惠，再拿用餐5折酬賓券。

除了自助餐廳外，王朝大酒店的中餐廳玉蘭軒則是針對壽星推出4人以上同行，即送廣式點心，還可拿到單點8折酬賓券。即日起到12月31日間，壽星出示相關證件並預先訂位，就可享有壽星禮遇。SUNNY CAFE提供輕食沙拉、酥脆金黃的帕尼尼、香Q濃郁的義大利麵等主餐，以及各式咖啡、飲品，多款手工精緻蛋糕與甜點，當月壽星只要消費滿200元，即可兌換美式手工餅乾。

甜點義大利吃到飽
三民五虎　新榮 F4　宜中三劍客　再興雙塔 …… HBL 最經典組合回顧

相關新聞

全球十大開運景點 日本京都清水寺奪冠

2018-01-30 12:44

原來在這！10個「旅行青蛙」真實日本場景 還原度超高

2018-01-30 18:26

平價飾品好搭配 造型易有亮點

2018-01-30 18:00

頂好獨家販售 史努比金狗年餐具89元起可收藏

2018-01-30 17:59

香奈兒有多叛逆！ 山茶花Not A Flower影片搶先曝光

2018-01-30 17:51

「開放吧！汽車」 第一屆台灣車客松網路票選活動開跑

2018-01-30 17:48

用健康套住另一半！情人節送智慧手表更Sweet

2018-01-30 17:27

影／冰島魔幻極光大爆發 年吸引近220萬人次

2018-01-30 16:26

全聯「金牌果園」高品質搶市 2月3日開賣禮盒

2018-01-30 15:22

星巴克搭Alice+Olivia 2月6日限量開賣

2018-01-30 15:02

毛加恩、簡浩加持 後背包變好潮

2018-01-30 14:13

費德勒達成20座大滿貫！ 最大贏家竟然是勞力士

2018-01-30 13:43

冷到受不了！ 全民掀抗寒運動

2018-01-30 12:37

SOGO、燦坤跨界合作 蘋果系列滿萬折500

2018-01-30 12:02

影／過年來松山奉天宮 拜拜祈福還能學發明

2018-01-30 11:07

昆凌「玩皮」花朵包 拎出精緻俏工藝

2018-01-30 01:12

SIHH勁敵！LVMH日內瓦表展 腕上極致工藝

2018-01-29 21:58

高級男裝不再硬梆梆 三大男裝周展現街頭、運動風

2018-01-29 21:56

影／過年來松山奉天宮 拜拜祈福還能學發明

2018-01-29 18:49

超萌汪星人躍表面 可愛度無人比

2018-01-29 18:37

王品推新品牌三哇造面 招牌菜竟是「牛蛙麵」

2018-01-29 17:43

路斯明樂戴豪雅新表 情人節禮物不敢忘

2018-01-29 17:02

ANNA HU進駐巴黎麗池酒店 打造魔幻花園櫥窗

2018-01-29 15:47

情人節限定新鞋 大膽用文字告白吧！

2018-01-29 15:08

百貨龍頭新春福袋再升級 26萬元大驚喜

2018-01-29 15:04

「報告！發明怎麼一回事」 奉天宮科普特展

2018-01-29 15:01

打破全年無休慣例！ 好市多宣布初一全台不營業

2018-01-29 14:59

「旅遊者之選」榜單 全台10大CP值最高飯店大公開

2018-01-29 14:42

黃金、名車、鑽戒 超商福袋大手筆

2018-01-29 14:09

溫度直降、冷到發抖，人氣麻辣鍋94溫暖你的心

2018-01-29 13:40

春節採購進入高峰 網購年貨送紅利金、出國趴趴走

2018-01-29 13:25

追索30年後細看常玉 衣淑凡：常玉豐富了我的人生

2018-01-29 13:21

衣淑凡攜手常玉四伯樂 側寫大師人生故事

2018-01-29 13:20

好市多開賣黃金條 24K售價還比公告價便宜

2018-01-29 11:41

細看常玉 衣淑凡：常玉豐富了我的人生

2018-01-29 00:15

衣淑凡攜手常玉四伯樂 側寫大師人生

2018-01-28 23:42

水潤氣墊、柔霧凝霜 底妝比新鮮

2018-01-28 21:54

FOMO COFFEE 外帶一杯咖啡與輕柔自在

2018-01-28 19:36

邱澤自創撩妹新招 脫單耍浪漫就靠它

2018-01-28 18:00
看更多

熱門文章

給公婆的紅包比親媽多 她哭訴月花16萬被質疑

2018-01-30 10:06

吳德榮：入冬最強寒潮 周六起4天最冷

2018-01-30 06:16

以為懷孕是喜悅… 媽寶男友竟被家人說服逼墮胎

2018-01-30 10:35

80年未見蹤跡 東部美洲獅正式宣告絕種

2018-01-30 13:29

30年來最大尾！ 台東成功漁港捕獲706公斤「白肉旗魚」

2018-01-30 13:54

影／玉山清晨降瑞雪 積雪2公分深

2018-01-30 06:53

打破全年無休慣例！ 好市多宣布初一全台不營業

2018-01-29 14:59

長照支付新制 1誤判+3大挑戰

2018-01-30 00:56

你感到肩頸痠痛嗎 自製紅豆暖暖袋紓壓一夜好眠

2018-01-29 20:53

影／新奇！台東釋迦每天聽軍歌 「長得有紀律」

2018-01-30 12:16

春節蘇花改若塞 車流將往周邊道路調控

2018-01-29 23:34

上學學什麼／我是第一天就打電話給老師的恐龍家長？

2018-01-30 06:00

右肩疼痛就醫 竟然是少見的胸腺癌

2018-01-29 19:28

發年終時期 哪些生肖有超乎預期的財富旺運？

2018-01-30 08:00

孩童過動症是誤診？ 名作家出書惹醫界抗議

2018-01-29 20:30

彭啟明：周六至下周一最冷 恐下探7度低溫

2018-01-30 08:33

家庭／賞文迴響：漸入佳境的人生

2018-01-30 06:00

真的以為公司需要你？專家分析殘酷事實

2018-01-30 17:30

今日星座運勢／天蠍 找時間運動 避免把工作帶回家

2018-01-30 00:00

交部擬取消國道20公里免費 僅限電動油電車優惠

2018-01-30 12:11

絕美！太平山下冰霰 遊客驚喜

2018-01-30 08:48

家庭／思念之情：茉莉想念

2018-01-30 06:00

費德勒達成20座大滿貫！ 最大贏家竟然是勞力士

2018-01-30 13:43

遠航首創航空界嘻哈MV 正翻空姐上陣

2018-01-30 12:42

美髮業心酸談...女客一周沒洗頭 她滿手「灰黑噁心泡泡」

2018-01-30 18:01

嚴重空汙也要運動？醫師說NO

2018-01-30 00:56

長照支付新制 專家、民團齊開砲

2018-01-30 16:30

星巴克搭Alice+Olivia 2月6日限量開賣

2018-01-30 15:02

影／熱血消防員 他要搜集拍攝全台消防分隊外觀照

2018-01-30 07:25

花東一票難求 台鐵新車2年後才交車

2018-01-30 12:28

王品推新品牌三哇造面 招牌菜竟是「牛蛙麵」

2018-01-29 17:43

冷到受不了！ 全民掀抗寒運動

2018-01-30 12:37

傷得越痛愛得越深 你患了愛情斯德哥爾摩症候群嗎？

2018-01-30 11:34

熱鬧節慶好運不斷？紫微2月運勢線上看！

2018-01-30 09:35

周末寒流 二千公尺以下山區不排除飄雪

2018-01-30 09:46

流感掛病號逾13.5萬人次 最小重症僅6個月大男嬰

2018-01-30 15:09

別再騙「幫你壓歲錢存起來」 專家建議家長說清楚

2018-01-30 10:32

長照支付新制懶人包測試 竟半數民眾看不懂

2018-01-30 14:54

餐飲飯店人力缺 3萬起薪難招人

2018-01-30 13:08

氣溫溜滑梯 山區可望降雪

2018-01-30 05:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top