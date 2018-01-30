壽星最大！王朝自助餐生日免費吃再拿5折券

2018-01-30 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



SUNNY BUFFET自助餐廳推出壽星生日用餐免費優惠。圖／王朝大飯店提供 分享 facebook

壽星想吃大餐度過生日，王朝大飯店旗下的自助餐廳SUNNY BUFFET推出款待壽星專案，壽星在生日當天用餐，兩人或兩人以上同行，壽星可免費用餐。若是當月壽星四人以上同行，壽星本人可享有5折優惠，同時皆可拿到單人用餐5折酬賓券。

王朝大酒店旗下的SUNNY BUFFET自助餐廳，主打在地食材打造台灣特色美食，包含海鮮、現烤披薩、爐烤鮮食、現烤瑞士起司、大蒸籠、手工甜點以及鐵板料理等9大區域，有中式、西式、台式料理等類別，總共有超過100道餐點，提供饕客選擇。

去年11月開幕時，同步推出名為SUNNY的民眾可免費吃到飽優惠，吸引很多SUNNY前往搶便宜。今年則再祭出壽星優惠活動，當日壽星在SUNNY BUFFET用餐，兩人或以上同行，壽星就可享有免費，盡情享用超過100道餐點，還可拿到單人用餐5折酬賓券；當月壽星四人以上同行，壽星可享有5折優惠，再拿用餐5折酬賓券。

除了自助餐廳外，王朝大酒店的中餐廳玉蘭軒則是針對壽星推出4人以上同行，即送廣式點心，還可拿到單點8折酬賓券。即日起到12月31日間，壽星出示相關證件並預先訂位，就可享有壽星禮遇。SUNNY CAFE提供輕食沙拉、酥脆金黃的帕尼尼、香Q濃郁的義大利麵等主餐，以及各式咖啡、飲品，多款手工精緻蛋糕與甜點，當月壽星只要消費滿200元，即可兌換美式手工餅乾。