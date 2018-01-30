全聯「金牌果園」高品質搶市 2月3日開賣禮盒

2018-01-30 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



金牌果園是台屏農與全聯合作的水果品牌。圖／全聯提供 分享 facebook

全聯福利中心為支持台灣在地農業，推廣高品質水果，特別精選來自外銷供果園及榮獲農業最高殊榮神農獎、比賽冠軍的優質果品，設立「金牌果園」專區，同時因應年節送禮需求也推出精美禮盒，提供民眾符合安全、健康美味的新選擇。

金牌果園是台屏農與全聯合作的品牌，台屏農從上游把關，選擇通過374項農藥檢驗的外銷等級果，並具有產銷履歷、吉園圃、自然農法等不同優勢的果品至全聯門市販售。這些原是外銷至香港、新加坡、馬來西亞等國的水果，國外得需要花百元起跳才能享受到，在全聯約以60元起的價格就可買到。

目前金牌果園是以外銷一般果為主，共有3種，另有100間店則以販售7種外銷特級果為主，現在共與10位農友合作，自去年12月陸續推出當季水果，好比得到神農獎的牛奶蜜棗、黑珍珠蓮霧和紅龍楊桃、獲得模範農民獎項肯定的日光浴木瓜以及來自外銷供果園的珍珠芭樂、紅心芭樂、茂谷柑等季節水果，售價35元~99元，以品質更好的金牌果園果品填補高價水果的需求缺口，吸引新的消費客層。台屏農表示，全年度將供應20幾種以上的水果提供全聯銷售，預計供貨量為700噸。

此外，適逢春節到來，針對送禮需求，金牌果園將於2月3日在門市上提供多款精美水果禮盒，包括蜜棗、蓮霧及茂谷柑禮盒，售價350元~399元。