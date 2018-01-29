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SIHH勁敵！LVMH日內瓦表展 腕上極致工藝

2018-01-29 21:58聯合報 記者曾智緯╱即時報導

宇舶表近年戮力於研發創材質，並運用在不同的系列中，都創造出話題。圖／HUBLOT...
宇舶表近年戮力於研發創材質，並運用在不同的系列中，都創造出話題。圖／HUBLOT提供
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在LVMH集團高級鐘表與珠寶部門總裁Jean-Claude Biver先生的帶領下，宇舶表（HUBLOT）、泰格豪雅（TAG Heuer）和真力時（Zenith）再度於日內瓦高級鐘表沙龍（SIHH）舉辦的同時，另闢戰場，成立日內瓦表展（Geneva Day），相互較勁意味濃厚。

HUBLOT 藍陶瓷新表問世

在這三個品牌之中，HUBLOT一向總是聲量較大，穩坐集團的高級運動表定位，品牌近年戮力於研發創新材質，並運用在不同的系列中。2017年HUBLOT因為掌握了藍寶石水晶玻璃的製程，因此推出多款從表殼、表圈和表耳皆為藍寶石水晶玻璃的表款，而且還能添加不同的顏色，放眼整個製表業，還無人能出其右。

而在2018日內瓦表展時，HUBLOT延續這樣的精神，除了再推出藍寶石水晶玻璃的新色之外，還把目光投向了高科技陶瓷，打造了BIG BANG MECA-10藍陶瓷腕表以及經典融合系列黑陶瓷系列表款。會使用這項材質不讓人意外，因為陶瓷具有耐磨、抗刮、質輕和抗過敏等優點，早就有不少品牌都在使用。

但經典融合系列黑陶瓷表，是HUBLOT首次嘗試從表殼到表鍊皆為陶瓷，不僅如此，品牌更大的野心在BIG BANG MECA-10藍陶瓷腕表上，除了是少見將複雜功能腕表結合陶瓷外，對製表有涉略的人會了解，想替這樣的材質增色，有其難度。雖然仍是較深的色彩，不過相信假以時日，HUBLOT將會推出更多新色陶瓷腕表。

其次還有結合藍寶石水晶玻璃表殼和彩色寶石的BIG BANG UNICO藍寶石銀河腕表，以及裝飾鑽石的BIG BANG ONE CLICK藍寶石腕表。這兩款腕表，再度呈現品牌對於不同材質運用的掌握度，以及寶石、鑽石的切割與鑲嵌能耐，BIG BANG UNICO藍寶石銀河腕表就以不同顏色的梯形彩寶排列，對比在黑與透明的表殼上，猶如璀璨星空。

TAG Heuer 鑽誘纖纖女人心

過去總給人較為陽剛印象的TAG Heuer這兩年反倒是積極向女性市場靠攏，簽下新的品牌大使楊穎（Angelababy）和超模Bella Hadid藉以引起潛在女性消費者的共鳴。同時也積極開發不少專屬表款，於是日內瓦表展時則聚焦女表，在智能表系列推出較小尺寸，甚至是鑲嵌鑽石等設計，每一步都是想緊抓女性目光。

TAG Heuer在2015年打造了瑞士鐘表品牌的第一只全觸控智能表，叫好又叫座，而在2017年更推出標榜「瑞士製造」的二代款，同樣引發話題。然而，45毫米的表徑雖然在操作上具方便性，但對手腕較纖細的配戴者，就並非那麼友善了，所以品牌也聽到消費者的需求，在這次表展上將智能表的性能升級之外，還改以41毫米的尺寸推出。

新登場的Connected Modular 41智能表，更符合亞洲消費者或手女性配戴者的使用習慣，同時升級裝置的規格，提升螢幕解像度、增加儲存空間，在任何使用情況下都能流暢。另外，2016年改頭換面的Link表款，也在這次表展增加了鑽圈的款式；但最吸睛的仍是首次曝光全鑲鑽Connected Modular 45智能腕表組，高達603萬元的售價，成為全球最奢華的智能表。

Zenith 搬出製表硬工夫

品牌歷史最悠久的Zenith在Jean-Claude Biver先生的細心關照下，開始擺脫窠臼跟品牌包袱，系列名稱替換，更符合時代的需求。找回在集團的「傳統製表」定位，但加上新的技術和創意的行銷方式，最成功的一點就是2017年獲得日內瓦鐘表大賞肯定的Defy Lab表。於是，日內瓦表展時Zenith端出了全系列計時碼表，就是要宣告在這領域的當仁不讓氣勢。

Zenith把男表主力全放在搭載改新式El Primero機芯的Defy El Primero 21系列上，這顆經典機芯早在七〇年代就稱霸了計時碼表界。而改良之後的機芯更把計時推進到1/100秒，所以Defy El Primero 21可說是目前世上最精準的機械表之一，品牌透過新款玫瑰金表殼、鑲鑽款式以及新配色表盤，彰顯這個傳奇機芯的特別之處。

泰格豪雅全鑲鑽Connected Modular 45智能腕表套組，約603萬元...
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