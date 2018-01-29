高級男裝不再硬梆梆 三大男裝周展現街頭、運動風

2018-01-29 21:56 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



2018年秋冬三大男裝周在日前落幕了，其實不難發現，這些設計師品牌、主流一線的精品，不再固守過去的奢華風格，取而代之的是結合潮流、運動等元素，也間接模糊了各個領域的界線。

2015年秋冬初次在巴黎男裝周登台的俄羅斯設計師Gosha Rubchinskiy在不到兩年的時間內，就在高級時裝界掀起旋風般的威力。英國的Burberry也選在2017年與他合作，打造一系列具Gosha Rubchinskiy解構風格的迷你系列，如同預期般的獲得空前的歡迎，於是2018年兩個品牌繼續聯手，推出秋冬系列。

這一次的聯名不僅有Burberry還有牛仔褲大廠Levis與歷久不衰的鞋履品牌Dr. Martens來幫襯，為Gosha Rubchinskiy形塑完整的風格。這套模式，不禁讓人聯想起，開啟將潮牌帶進高級時尚領域濫觴的Kim Jones在替路易威登（Louis Vuitton）規畫2017年春夏男裝時，就融入了Supreme的招牌設計，開賣之際造成徹夜排隊風潮。2015年春夏英國設計師Christopher RAEBURN也跨界與法國軍靴品牌Palladium合作至今，鞋款同樣叫好又叫座，還延伸到服飾的細節處理。

而不得不提的還有Off-White幾乎占據了2017年各個時尚選品網站的銷售冠軍，Virgil Abloh也是去年多次被各個媒體討論的設計師之一。最讓人津津樂道的是與Nike合作的球鞋，如同上述的品牌一樣，有錢還不一定買得到。擁有Lady Gaga、權志龍（G-Dragon）等藝人支持者的Christian Dada也是以獨特的闇黑又華麗的設計，迅速走紅。最新的2018年秋冬系列，亦有運動品牌Kappa來聯名，顯見品牌設計師森川正規深得年輕族群的心。