路斯明樂戴豪雅新表 情人節禮物不敢忘

2018-01-29 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



路斯明以正裝造型搭配泰格豪雅Carrera Heuer-02T陀飛輪計時碼表，18K玫瑰金表殼，約84萬8,300元。圖／TAG Heuer提供 分享 facebook 瑞士鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）新品抵台，邀請男星路斯明搶先試戴詮釋。早就是人夫的他，還透露因為害怕被罰，所以太太的情人節禮物當然不敢忘。

路斯明受邀演繹泰格豪雅的Carrera Heuer-02T陀飛輪計時碼表，他表示自己在多年前長輩就曾送給他一只該品牌的腕表當禮物。路斯明還說「之後，我還在跟太太第一次約會的時候，拚命的秀這只表，希望能吸引她的注意」，所以泰格豪雅的腕表可以說是他戀愛的助攻隊友。對於即將到來的情人節，路斯明也不敢馬虎，直說「如果忘了送，就會被老婆罰。但若要送表的話，我知道她喜歡大表面的，」言談之中，盡顯出他愛妻的心情。