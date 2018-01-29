路斯明樂戴豪雅新表 情人節禮物不敢忘
2018-01-29 17:02
聯合報 記者曾智緯
╱即時報導
瑞士鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）新品抵台，邀請男星路斯明搶先試戴詮釋。早就是人夫的他，還透露因為害怕被罰，所以太太的情人節禮物當然不敢忘。
路斯明受邀演繹泰格豪雅的Carrera Heuer-02T陀飛輪計時碼表，他表示自己在多年前長輩就曾送給他一只該品牌的腕表當禮物。路斯明還說「之後，我還在跟太太第一次約會的時候，拚命的秀這只表，希望能吸引她的注意」，所以泰格豪雅的腕表可以說是他戀愛的助攻隊友。對於即將到來的情人節，路斯明也不敢馬虎，直說「如果忘了送，就會被老婆罰。但若要送表的話，我知道她喜歡大表面的，」言談之中，盡顯出他愛妻的心情。
此次，詮釋的Carrera Heuer-02T陀飛輪計時碼表，有著碳纖維、玫瑰金材質的表殼。路斯明則偏愛玫瑰金款，他說「因為不論是媽媽還是太太，她們都喜歡這樣的外型」，而且陀飛輪這樣複雜功能的表款，也是非常想入手的目標之一。路斯明也說到自己是品牌的粉絲，認為泰格豪雅兼具質感、魅力和簡單的特色，所以配戴起來感覺非常自在，不會有如小孩穿大人西裝的彆扭感。因此只要是重要的場合、記者會，甚至在戲劇中，都能看到他戴著泰格豪雅的表。
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