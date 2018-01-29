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ANNA HU進駐巴黎麗池酒店 打造魔幻花園櫥窗

2018-01-29 15:47聯合報 記者陳若齡╱即時報導

ANNA HU於巴黎麗池酒店，打造璀璨的迷你魔幻花園櫥窗，以品牌皇室藍色彩為主視...
ANNA HU於巴黎麗池酒店，打造璀璨的迷你魔幻花園櫥窗，以品牌皇室藍色彩為主視覺，並結合典雅的法式紙雕。圖／ANNA HU提供
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由台灣珠寶藝術家所創立的同名高級訂製珠寶品牌ANNA HU，在國際市場發光發熱，今年一開春就受邀進駐巴黎麗池酒店，以9件經典作品打造璀璨的迷你魔幻花園櫥窗，並於上周舉辦晚宴，慶祝品牌里程碑。

九件現場特別展售的作品中，最受矚目的為「大地蝴蝶No.2胸針」，採用兩顆共重90.04克拉的彩色孔雀石主石，彩色孔雀石迷離夢幻的色彩象徵地球富饒，代表著平安與豐收，整體設計結合輕巧的鈦金屬科技，並搭配不同切工鑽石，展現層次美感，最特別的是蝴蝶本身還可以左右拆分為兩只配戴，能欣賞到蝴蝶的不同姿態。

也是從自然擷取靈感的「海之頌藍寶珍珠手鍊」，延續經典「海之頌」系列，主石為一顆4.57克拉皇室藍藍寶石，環繞不同切工鑽石，展現如海浪般的流動線條與光影，伴在主石旁的是一顆23.2克拉紅寶碧璽切工而成的海星、綠碧璽與玉髓打造的貝殼，並搭配Akoya珍珠、月光石、彩色剛玉以及各種切工鑽石，以浪漫又出色的工藝讚嘆海洋奧秘。

除了大自然，愛情也是ANNA HU美好浪漫的素材，具象的「Love Knot愛情結」系列作品，從中國守護愛情的月下老人以紅線牽成佳偶的傳說擷取靈感，運用璀璨的鑽石、紅寶石、黑鑽纏繞出迷人奢華的愛情結。想鑑賞巴黎展出的作品，除了親臨現場，也可洽詢晶華麗晶精品ANNA HU高訂珠寶沙龍0800-399-586。

大地蝴蝶No.2胸針，主石為兩顆共90.04克拉的彩色孔雀石，搭配馬眼形、梨形、...
大地蝴蝶No.2胸針，主石為兩顆共90.04克拉的彩色孔雀石，搭配馬眼形、梨形、玫瑰式切工以及圓形明亮式切工鑽石，結合鈦金屬科技，讓配戴更加輕盈。蝴蝶可拆為左右兩只分別配戴。圖／ANNA HU提供
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紅寶石愛情結戒指，68,000元（左起）、黑鑽石愛情結戒指，68,000元、藍寶...
紅寶石愛情結戒指，68,000元（左起）、黑鑽石愛情結戒指，68,000元、藍寶石愛情結戒指，價格店洽。圖／ANNA HU提供
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ANNA HU 茵菲蝴蝶胸針 YINFEI Butterfly Brooch
ANNA HU 茵菲蝴蝶胸針 YINFEI Butterfly Brooch
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珠寶藝術家Anna Hu。圖／ANNA HU提供
珠寶藝術家Anna Hu。圖／ANNA HU提供
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ANNA HU於巴黎麗池酒店舉辦晚宴，歡慶品牌里程碑。圖／ANNA HU提供
ANNA HU於巴黎麗池酒店舉辦晚宴，歡慶品牌里程碑。圖／ANNA HU提供
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愛情結鑽石手鍊，鑲嵌圓形明亮式切工白鑽，共計4.12克拉。價格洽晶華麗晶精品AN...
愛情結鑽石手鍊，鑲嵌圓形明亮式切工白鑽，共計4.12克拉。價格洽晶華麗晶精品ANNA HU高訂珠寶沙龍。圖／ANNA HU提供
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海之頌藍寶珍珠手鍊，主石為一顆4.57克拉皇室藍藍寶石，搭配紅寶碧璽、綠碧璽、玉...
海之頌藍寶珍珠手鍊，主石為一顆4.57克拉皇室藍藍寶石，搭配紅寶碧璽、綠碧璽、玉髓、Akoya珍珠、月光石、彩色剛玉、玫瑰式切工及圓形明亮式切工鑽石。圖／ANNA HU提供
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