ANNA HU進駐巴黎麗池酒店 打造魔幻花園櫥窗

2018-01-29 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳若齡 ╱即時報導



ANNA HU於巴黎麗池酒店，打造璀璨的迷你魔幻花園櫥窗，以品牌皇室藍色彩為主視覺，並結合典雅的法式紙雕。圖／ANNA HU提供 分享 facebook 由台灣珠寶藝術家所創立的同名高級訂製珠寶品牌ANNA HU，在國際市場發光發熱，今年一開春就受邀進駐巴黎麗池酒店，以9件經典作品打造璀璨的迷你魔幻花園櫥窗，並於上周舉辦晚宴，慶祝品牌里程碑。

九件現場特別展售的作品中，最受矚目的為「大地蝴蝶No.2胸針」，採用兩顆共重90.04克拉的彩色孔雀石主石，彩色孔雀石迷離夢幻的色彩象徵地球富饒，代表著平安與豐收，整體設計結合輕巧的鈦金屬科技，並搭配不同切工鑽石，展現層次美感，最特別的是蝴蝶本身還可以左右拆分為兩只配戴，能欣賞到蝴蝶的不同姿態。

也是從自然擷取靈感的「海之頌藍寶珍珠手鍊」，延續經典「海之頌」系列，主石為一顆4.57克拉皇室藍藍寶石，環繞不同切工鑽石，展現如海浪般的流動線條與光影，伴在主石旁的是一顆23.2克拉紅寶碧璽切工而成的海星、綠碧璽與玉髓打造的貝殼，並搭配Akoya珍珠、月光石、彩色剛玉以及各種切工鑽石，以浪漫又出色的工藝讚嘆海洋奧秘。