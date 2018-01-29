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「報告！發明怎麼一回事」 奉天宮科普特展

2018-01-29 15:01聯合報 記者陳靖宜╱即時報導

松山奉天宮第二度與國立科學工藝博物館結合，於今起在奉天宮地下二樓「天公藝廊」舉辦「報告！發明怎麼一回事」特展，展出便利生活中的科學巧思，奉天宮主委林賢平表示，希望來奉天宮拜拜的信眾不只可以求平安，還可以透過看展長智慧，展期將從即日起至6月24日止免費展出。

松山奉天宮是全台唯一設有專業展覽藝廊的廟宇，林賢平說，此次為第二次與科工館合作辦理免費科普展覽，以宗教領域跨足科學圈，展覽將分為5大展區、陳列200多件展品。林賢平補充，就過去合作經驗來看，一場展覽就可吸引5萬至10萬人參觀，期許參展的大小朋友都可以受到啟發。

特展中不僅有展出科學物品提供參觀，並透過照片、影片、動畫以及互動式教學提供現場民眾在遊玩中學習科普知識，讓民眾從日常生活經驗深思科學帶來的便利性。

國立科學工藝博物館館長陳訓祥表示，人類非常聰明「可以無中生有」生活中大大小小的物件，都可以變出不一樣的科學物品，他舉例以往吸管只有「直式」不過為了方便使用，就有人發明出可折式吸管，讓生活更便利。

特展現場展出發明的40項創意原理及台灣創意發明為兩大主軸，都是以日常可見的物品來解析生活中科學原理，讓民眾可以深入淺出的方法來理解科學。

松山奉天宮榮譽主任委員陳博貞表示，奉天宮自102年起成立天公藝廊至今已辦10場展覽，就是希望可以回饋社會，今年的「報告！發明怎麼一回事」也是天公藝廊的第10場活動，對奉天宮來說別具意義。

松山奉天宮今起在奉天宮地下二樓「天公藝廊」舉辦「報告！發明怎麼一回事」特展，展出...
松山奉天宮今起在奉天宮地下二樓「天公藝廊」舉辦「報告！發明怎麼一回事」特展，展出便利生活中的科學巧思。記者陳靖宜／攝影
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松山奉天宮今起在奉天宮地下二樓「天公藝廊」舉辦「報告！發明怎麼一回事」特展，展出...
松山奉天宮今起在奉天宮地下二樓「天公藝廊」舉辦「報告！發明怎麼一回事」特展，展出便利生活中的科學巧思。記者陳靖宜／攝影
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松山奉天宮今起在奉天宮地下二樓「天公藝廊」舉辦「報告！發明怎麼一回事」特展，展出便利生活中的科學巧思。記者陳靖宜／攝影
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松山奉天宮今起在奉天宮地下二樓「天公藝廊」舉辦「報告！發明怎麼一回事」特展，展出便利生活中的科學巧思。記者陳靖宜／攝影
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