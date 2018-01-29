親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

高院前法官涉北韓煤運買賣案 檢調偵辦格外低調

我國旗遭美反恐網站移除 下午已重新放回

百貨龍頭新春福袋再升級 26萬元大驚喜

2018-01-29 15:04聯合晚報 記者葉卉軒╱台北報導

微風廣場最大獎是市值26萬元的五星級飯店住宿，還可以邀20位親朋好友同行，相當有...
微風廣場最大獎是市值26萬元的五星級飯店住宿，還可以邀20位親朋好友同行，相當有創意。 圖／微風提供
分享

搶購新春福袋已是大年初一民眾最重視的熱門活動之一，今年新光三越新春福袋全台提供近7000袋，數量不少。微風廣場最大獎是市值26萬元的五星級飯店住宿，還可以邀20位親朋好友同行，相當有創意。龍頭百貨SOGO忠孝、復興、敦化三館今年除了提供超值福袋，還加碼刮大獎，且獎項囊括海、陸、空，有歐洲來回商務艙機票、郵輪日本雙人行，以及一年份Uber乘車金，話題十足。

SOGO忠孝、復興、敦化三館各樓層春節將推出「超旺福袋券」，每袋500元~200...
SOGO忠孝、復興、敦化三館各樓層春節將推出「超旺福袋券」，每袋500元~2000元，內容物有英國行機票。 圖／SOGO提供
分享

SOGO限量十全十美

SOGO忠孝、復興、敦化三館今年共規劃「十全十美福袋券」、「旺旺福袋」、「限量福袋」及館內精選品牌推出的「品牌福袋」外；初一～初三都還特別規劃當日限定的各種福袋商品，商品福袋種類包含：男女服飾、配件、化妝品、香氛、小家電等，最低1.8折起。

此外，大年初一到初五，SOGO忠孝、復興、敦化三館各樓層也會祭出「超旺福袋券」，每袋500元~2000元，內容物有英國行機票，Nespresso膠囊咖啡機、OSIM美腿機、Panasonic 43吋電視、Panasonic掃地機器人等夢幻逸品，值得一衝。

微風五星奢華住宿

微風的福袋也只需一張千元鈔票，即可購得市價超過3000元以上商品，除了最大獎主打「團體頂級住宿」外，今年微風還有來自瑞士LA Colline 頂級奢華護理療程券。此外，其他福袋大禮還有台北萬豪酒店雙人住宿券、Life Style按摩椅、奇美65吋4K超薄聯網LED電視、宏佳騰Coin 125CC機車、飛利浦抗敏清淨除濕機、晶璽Qbike模踏機、Dyson Supersonic吹風機等大獎。

新光三越 旺福袋

今年新光三越新春福袋則以是「旺福-Wonderful Bag」為發想，設計以喜氣紅色為主色調，並首度搭配上狗年專屬的神氣旺旺旺行李吊牌，無論出遊、購物、旅行都適用。

新光三越新春福袋以「旺福-Wonderful Bag」為發想，設計以喜氣紅色為主...
新光三越新春福袋以「旺福-Wonderful Bag」為發想，設計以喜氣紅色為主色調，並首度搭配上狗年專屬的神氣旺旺旺行李吊牌，無論出遊、購物、旅行都適用。 圖／新光三越提供
分享

至於初一限量福袋內的大獎則包括：1部車、9顆鑽、9台頂級按摩椅、10組來回機票、4台機車，其中各店大獎則有：台中中港店祭出價值近70萬的「NISSAN SENTRA豪華版汽車車款」、台北南西店推價值63萬的「FESTARIA GIA一克拉鉑金鑽石戒指」、台北信義新天地A8推價值近47萬「I-PRIMO 1.03克拉鑽戒鑽石F/SI1,3EX」、台北信義新天地A4推價值近40萬「Always GIA 1.01克拉18K金經典6爪鑽戒H-S12,3EX」等。

福袋微風SOGO
三民五虎　新榮 F4　宜中三劍客　再興雙塔 …… HBL 最經典組合回顧

相關新聞

超萌汪星人躍表面 可愛度無人比

2018-01-29 18:37

王品推新品牌三哇造面 招牌菜竟是「牛蛙麵」

2018-01-29 17:43

路斯明樂戴豪雅新表 情人節禮物不敢忘

2018-01-29 17:02

ANNA HU進駐巴黎麗池酒店 打造魔幻花園櫥窗

2018-01-29 15:47

情人節限定新鞋 大膽用文字告白吧！

2018-01-29 15:08

打破全年無休慣例！ 好市多宣布初一全台不營業

2018-01-29 14:59

「旅遊者之選」榜單 全台10大CP值最高飯店大公開

2018-01-29 14:42

黃金、名車、鑽戒 超商福袋大手筆

2018-01-29 14:09

溫度直降、冷到發抖，人氣麻辣鍋94溫暖你的心

2018-01-29 13:40

春節採購進入高峰 網購年貨送紅利金、出國趴趴走

2018-01-29 13:25

追索30年後細看常玉 衣淑凡：常玉豐富了我的人生

2018-01-29 13:21

衣淑凡攜手常玉四伯樂 側寫大師人生故事

2018-01-29 13:20

好市多開賣黃金條 24K售價還比公告價便宜

2018-01-29 11:41

細看常玉 衣淑凡：常玉豐富了我的人生

2018-01-29 00:15

衣淑凡攜手常玉四伯樂 側寫大師人生

2018-01-28 23:42

水潤氣墊、柔霧凝霜 底妝比新鮮

2018-01-28 21:54

FOMO COFFEE 外帶一杯咖啡與輕柔自在

2018-01-28 19:36

邱澤自創撩妹新招 脫單耍浪漫就靠它

2018-01-28 18:00

寒假搶客 中小學生免費住、飯店幫你訂車票

2018-01-28 17:59

泰雅美食部落客海外創業 文創咖啡館傳承「原」味

2018-01-28 17:12

BMW5系列、X1榮獲德國權威汽車雜誌最佳車款殊榮

2018-01-28 15:40

北京故宮太時尚 攜手李冰冰推刺繡包

2018-01-28 14:32

櫻花粉紅金超好搭 CITIZEN新款女表擄獲芳心

2018-01-28 12:18

時尚家天下 超模二代狂吸金

2018-01-27 23:35

放閃無極限！全球6個浪漫景點 戀人們千萬別錯過

2018-01-27 21:00

賞櫻免排隊！住棲蘭山莊送武陵半日遊

2018-01-27 20:42

日本女孩包包裡都有的補妝保濕棒 台灣上市了

2018-01-27 20:40

絲絨唇彩高調顯色　再掀RLBB玫瑰色風潮

2018-01-27 19:13

狂！瑪丹娜用胸部拎LV大師系列 和碧昂絲撞包

2018-01-27 17:41

EASY SHOP民生店租約到期 內睡衣出清1折起

2018-01-27 15:18

新春開運內衣搶市 EASY SHOP推買一送一

2018-01-27 14:57

熱帶雨林中吃泰國菜 台中打卡名店 Thaï.J進軍台北

2018-01-27 00:05

超商春節禮盒祭早鳥優惠 行動支付再折扣

2018-01-26 23:54

李英愛一出手 DELVAUX包款貴氣加三分

2018-01-26 22:57

瓷器大師克麗絲安特曼首次來台 展現華麗美瓷藝術

2018-01-26 18:12

全新香奈兒Code COCO視覺形象 搶先看

2018-01-26 16:49

安心亞撞衫卡達珊？ 粉紅快閃店限時展開 周日邱澤接棒

2018-01-26 16:34

搶光光！好市多賣名牌香水 2千元有找 網友掀代買潮

2018-01-26 15:36

影／冬天的童話世界 夢幻合掌村美不勝收

2018-01-26 13:06
看更多

熱門文章

唐綺陽星座運勢週報：處女用腦過度 4星座小心危險愛情

2018-01-29 00:00

好市多開賣黃金條 24K售價還比公告價便宜

2018-01-29 11:41

寒流來怎麼不冷？彭啟明：周末溫度才探底

2018-01-29 09:29

北市愈近中午愈冷 氣象局對16縣市發低溫特報

2018-01-29 12:26

真的是龜速！烏龜離家6個月後 322公尺外校園現身

2018-01-29 12:31

冷到過年？吳德榮：大可不必這麼誇張

2018-01-29 09:14

打破全年無休慣例！ 好市多宣布初一全台不營業

2018-01-29 14:59

候補人生… 海空交通斷 蘭嶼人等機位填滿28頁

2018-01-29 00:26

今日星座運勢／魔羯 進入大公司 遇貴人有助未來

2018-01-29 00:00

母女之間／老媽的劇本

2018-01-29 06:00

女學生訂速食送餐留一串「備註」 外送員超感心

2018-01-29 14:50

太太心聲／剝蝦不哀怨

2018-01-29 06:00

氣溫溜滑梯下探11度 全台有雨濕冷

2018-01-29 05:02

胰臟癌論壇／治療難度高 專家：先有命才有生活品質

2018-01-28 21:27

胰臟癌論壇／「癌王」奪命快 食藥署：加速推動新藥

2018-01-28 21:27

胰臟癌論壇／醫師建議：有家族史 45歲就要檢查

2018-01-28 21:28

心情點滴／蘋果香

2018-01-29 06:00

東部自強號賣春節站票 專家：明年還玩什麼花樣？

2018-01-29 15:57

超商店員要失業了？ 首間7-ELEVEN無人店神秘亮相

2018-01-29 17:27

強烈大陸冷氣團籠罩全台 愈晚愈冷

2018-01-29 08:04

低溫凍全台 本周下探7度

2018-01-29 00:26

路跑領獎堅持披我國旗 法男：住台灣我驕傲

2018-01-29 16:21

台鐵春節疏運尖鋒日 試辦自強號站票8折優惠

2018-01-29 14:10

冷氣團罩台逾一週 恐增強為寒流

2018-01-29 08:50

連續冷9天！彭啟明：第一波今晚明晨最冷 最低9度

2018-01-29 17:34

影／消保處最新調查 11件市售行李箱不合格

2018-01-29 13:06

FOMO COFFEE 外帶一杯咖啡與輕柔自在

2018-01-28 19:36

「旅遊者之選」榜單 全台10大CP值最高飯店大公開

2018-01-29 14:42

男右肩疼痛半年 竟是胸腺癌上身

2018-01-29 11:37

細看常玉 衣淑凡：常玉豐富了我的人生

2018-01-29 00:15

春節4天 台鐵東部太魯閣、普悠瑪首賣8折站票

2018-01-29 10:47

16縣市低溫特報！急凍冷氣團來襲 嘉義以北10度以下

2018-01-29 15:55

瞎！鮪魚含甲基汞 健保署卻推「鮪魚健康菜單」

2018-01-29 17:08

春節疏運國道0-5時暫停收費 國5智慧運輸上路

2018-01-29 11:58

搶救故宮南院人氣國寶南展 郎世寧駿犬畫吸睛

2018-01-29 12:10

滑平板拚劇引發暈眩 醫師提醒寒假防3C症候群

2018-01-29 07:24

擔憂廣告油墨吃下肚 學者專家呼籲中央立法

2018-01-29 11:59

王品推新品牌三哇造面 招牌菜竟是「牛蛙麵」

2018-01-29 17:43

開放男同志捐血權利 衛福部：安全性沒問題

2018-01-29 13:03

追索30年後細看常玉 衣淑凡：常玉豐富了我的人生

2018-01-29 13:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top