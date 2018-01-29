百貨龍頭新春福袋再升級 26萬元大驚喜

2018-01-29 15:04 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ╱台北報導



微風廣場最大獎是市值26萬元的五星級飯店住宿，還可以邀20位親朋好友同行，相當有創意。 圖／微風提供 分享 facebook

搶購新春福袋已是大年初一民眾最重視的熱門活動之一，今年新光三越新春福袋全台提供近7000袋，數量不少。微風廣場最大獎是市值26萬元的五星級飯店住宿，還可以邀20位親朋好友同行，相當有創意。龍頭百貨SOGO忠孝、復興、敦化三館今年除了提供超值福袋，還加碼刮大獎，且獎項囊括海、陸、空，有歐洲來回商務艙機票、郵輪日本雙人行，以及一年份Uber乘車金，話題十足。

SOGO忠孝、復興、敦化三館各樓層春節將推出「超旺福袋券」，每袋500元~2000元，內容物有英國行機票。 圖／SOGO提供 分享 facebook

SOGO限量十全十美

SOGO忠孝、復興、敦化三館今年共規劃「十全十美福袋券」、「旺旺福袋」、「限量福袋」及館內精選品牌推出的「品牌福袋」外；初一～初三都還特別規劃當日限定的各種福袋商品，商品福袋種類包含：男女服飾、配件、化妝品、香氛、小家電等，最低1.8折起。

此外，大年初一到初五，SOGO忠孝、復興、敦化三館各樓層也會祭出「超旺福袋券」，每袋500元~2000元，內容物有英國行機票，Nespresso膠囊咖啡機、OSIM美腿機、Panasonic 43吋電視、Panasonic掃地機器人等夢幻逸品，值得一衝。

微風五星奢華住宿

微風的福袋也只需一張千元鈔票，即可購得市價超過3000元以上商品，除了最大獎主打「團體頂級住宿」外，今年微風還有來自瑞士LA Colline 頂級奢華護理療程券。此外，其他福袋大禮還有台北萬豪酒店雙人住宿券、Life Style按摩椅、奇美65吋4K超薄聯網LED電視、宏佳騰Coin 125CC機車、飛利浦抗敏清淨除濕機、晶璽Qbike模踏機、Dyson Supersonic吹風機等大獎。

新光三越 旺福袋

今年新光三越新春福袋則以是「旺福-Wonderful Bag」為發想，設計以喜氣紅色為主色調，並首度搭配上狗年專屬的神氣旺旺旺行李吊牌，無論出遊、購物、旅行都適用。

新光三越新春福袋以「旺福-Wonderful Bag」為發想，設計以喜氣紅色為主色調，並首度搭配上狗年專屬的神氣旺旺旺行李吊牌，無論出遊、購物、旅行都適用。 圖／新光三越提供 分享 facebook

至於初一限量福袋內的大獎則包括：1部車、9顆鑽、9台頂級按摩椅、10組來回機票、4台機車，其中各店大獎則有：台中中港店祭出價值近70萬的「NISSAN SENTRA豪華版汽車車款」、台北南西店推價值63萬的「FESTARIA GIA一克拉鉑金鑽石戒指」、台北信義新天地A8推價值近47萬「I-PRIMO 1.03克拉鑽戒鑽石F/SI1,3EX」、台北信義新天地A4推價值近40萬「Always GIA 1.01克拉18K金經典6爪鑽戒H-S12,3EX」等。