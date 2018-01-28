水潤氣墊、柔霧凝霜 底妝比新鮮

2018-01-28 21:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



迎向2018年嶄新的開始，氣墊粉餅也該有新氣象！韓妝在這一季有不少氣墊粉餅新貨到，光感、柔霧端看你愛哪一款，而且還有新型態雙色氣墊、男性專屬氣墊，分眾更趨明顯。

韓系氣墊 男得好氣色

自從IOPE在2008年3月發明了全世界首款氣墊粉底之後，不僅揭開了劃時代的美妝革命，也讓IOPE成為氣墊粉餅界的霸主，旗下產品陣容日益龐大，除了IOPE水潤光透氣墊粉底全新貝彩升級版之外，﻿全新推出的極淨無瑕白雪精華氣墊粉底是一款高含水量、兼顧保濕保養的氣墊粉餅，採用愛茉莉太平洋獨家技術，打造創新的雙色氣墊粉底，包含具水潤感及高遮瑕力的膚色粉底和締造亮澤肌膚的白色精華層，在韓國一上市就立即成為熱賣王牌冠軍氣墊。

不少男性也有藉由底妝打造健康好氣色的需求，但男女膚質不同，男性不僅皮脂量更高，也不愛厚重與太過明顯的妝感。IOPE全新第二代的IOPE男仕瞬效修飾氣墊粉底也在台灣開賣，採用新型態球體遮瑕粉末與皮膚調節粉末，底霜成分更加水感輕盈，並具備SPF50＋／PA+++防曬係數，上妝同時加強防曬，讓男性也能輕鬆打造偽素顏。

專為自拍世代所設計的I'M MEME我愛零距離氣墊粉餅，剛開賣時在韓國Olive Young獨家販售就創單月賣出6,000個的驚人銷量，獲選最佳氣墊粉餅Top 5。這款氣墊粉餅主打專櫃級絲絨濾網與專屬粉撲，絲絨濾網可均勻釋放粉體，按壓一次就可將足量粉體附著於粉撲，不需重複沾取，上妝後呈現的粉狀視覺效果，展現韓系無瑕光澤底妝。

CLIO珂莉奧完美無瑕柔光氣墊粉餅採用獨特的DOUBLE POUCH雙層氣墊，將粉底液以夾心方式包覆在氣墊中央，不僅防止水份蒸發，也改善了傳統氣墊粉餅容易因粉底流動到邊緣而不均勻的缺點，每次按壓都能均勻吸附粉底液，同時添加保濕成分，讓柔霧妝感輕透不厚重。

凝霜底妝 滑嫩更遮瑕

除了氣墊粉餅之外，柔潤凝霜質地的底妝擁有容易上手、修飾遮瑕度高等特質，不僅適合這個季節，也是忙碌的現代女性輕鬆搞定底妝的必備好物。

MAJOLICA MAJORCA戀愛魔鏡全新推出的牛奶美肌生粉餅，是利用體溫融化水潤凝霜的嶄新形態粉底，質地有如奶霜般滑嫩，新生代粉體釋放技術兼具粉底液服貼、修飾力強及蜜粉輕透定妝的優點，一盒就結合粉底、隔離霜、防曬、蜜粉、保濕等5大功能，可先用粉撲沾取適量由內向外輕柔滑向全臉，需要加強遮瑕的部位再以輕輕拍打點按的方式上妝。