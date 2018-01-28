親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

水潤氣墊、柔霧凝霜 底妝比新鮮

2018-01-28 21:54聯合報 記者陳立儀╱即時報導

迎向2018年嶄新的開始，氣墊粉餅也該有新氣象！韓妝在這一季有不少氣墊粉餅新貨到，光感、柔霧端看你愛哪一款，而且還有新型態雙色氣墊、男性專屬氣墊，分眾更趨明顯。

韓系氣墊 男得好氣色

自從IOPE在2008年3月發明了全世界首款氣墊粉底之後，不僅揭開了劃時代的美妝革命，也讓IOPE成為氣墊粉餅界的霸主，旗下產品陣容日益龐大，除了IOPE水潤光透氣墊粉底全新貝彩升級版之外，﻿全新推出的極淨無瑕白雪精華氣墊粉底是一款高含水量、兼顧保濕保養的氣墊粉餅，採用愛茉莉太平洋獨家技術，打造創新的雙色氣墊粉底，包含具水潤感及高遮瑕力的膚色粉底和締造亮澤肌膚的白色精華層，在韓國一上市就立即成為熱賣王牌冠軍氣墊。

不少男性也有藉由底妝打造健康好氣色的需求，但男女膚質不同，男性不僅皮脂量更高，也不愛厚重與太過明顯的妝感。IOPE全新第二代的IOPE男仕瞬效修飾氣墊粉底也在台灣開賣，採用新型態球體遮瑕粉末與皮膚調節粉末，底霜成分更加水感輕盈，並具備SPF50＋／PA+++防曬係數，上妝同時加強防曬，讓男性也能輕鬆打造偽素顏。

專為自拍世代所設計的I'M MEME我愛零距離氣墊粉餅，剛開賣時在韓國Olive Young獨家販售就創單月賣出6,000個的驚人銷量，獲選最佳氣墊粉餅Top 5。這款氣墊粉餅主打專櫃級絲絨濾網與專屬粉撲，絲絨濾網可均勻釋放粉體，按壓一次就可將足量粉體附著於粉撲，不需重複沾取，上妝後呈現的粉狀視覺效果，展現韓系無瑕光澤底妝。

CLIO珂莉奧完美無瑕柔光氣墊粉餅採用獨特的DOUBLE POUCH雙層氣墊，將粉底液以夾心方式包覆在氣墊中央，不僅防止水份蒸發，也改善了傳統氣墊粉餅容易因粉底流動到邊緣而不均勻的缺點，每次按壓都能均勻吸附粉底液，同時添加保濕成分，讓柔霧妝感輕透不厚重。

凝霜底妝 滑嫩更遮瑕

除了氣墊粉餅之外，柔潤凝霜質地的底妝擁有容易上手、修飾遮瑕度高等特質，不僅適合這個季節，也是忙碌的現代女性輕鬆搞定底妝的必備好物。

MAJOLICA MAJORCA戀愛魔鏡全新推出的牛奶美肌生粉餅，是利用體溫融化水潤凝霜的嶄新形態粉底，質地有如奶霜般滑嫩，新生代粉體釋放技術兼具粉底液服貼、修飾力強及蜜粉輕透定妝的優點，一盒就結合粉底、隔離霜、防曬、蜜粉、保濕等5大功能，可先用粉撲沾取適量由內向外輕柔滑向全臉，需要加強遮瑕的部位再以輕輕拍打點按的方式上妝。

ETVOS恆采亮顏礦物粉凝霜是保養型粉底，延展性佳、遮瑕力高，並含有美容精華成份，在化妝的同時升高肌膚彈潤光澤，不含石油系界面活性劑、矽靈、礦物油、滑石、合成香料、防腐劑，搭配特別設計的專用葫蘆型海綿，即使鼻翼及眼周也能顧及，輕輕拍彈即可打造絲絨美肌。10周年限定的恆采亮顏礦物粉凝霜專用粉盒採用大理石紋設計，更添簡約時尚品味。

IOPE男仕專用瞬效修飾氣墊粉底，售價1,000元，共2色。圖／IOPE提供
IOPE男仕專用瞬效修飾氣墊粉底，售價1,000元，共2色。圖／IOPE提供
分享
ETVOS恆采亮顏礦物粉凝霜與10周年限定版大理石粉盒，售價共2,580元。圖／...
ETVOS恆采亮顏礦物粉凝霜與10周年限定版大理石粉盒，售價共2,580元。圖／ETVOS提供
分享
I'M MEME我愛零距離氣墊粉餅，售價690元，共3色。圖／MEMEBOX提供
I'M MEME我愛零距離氣墊粉餅，售價690元，共3色。圖／MEMEBOX提供
分享
MAJOLICA MAJORCA戀愛魔鏡牛奶美肌生粉餅，售價490元，共2色。圖...
MAJOLICA MAJORCA戀愛魔鏡牛奶美肌生粉餅，售價490元，共2色。圖／戀愛魔鏡提供
分享
CLIO珂莉奧完美無瑕柔光氣墊粉餅，售價890元，共3色。圖／CLIO提供
CLIO珂莉奧完美無瑕柔光氣墊粉餅，售價890元，共3色。圖／CLIO提供
分享
IOPE極淨無瑕白雪精華氣墊粉底是創新的雙色氣墊粉餅。圖／IOPE提供
IOPE極淨無瑕白雪精華氣墊粉底是創新的雙色氣墊粉餅。圖／IOPE提供
分享
MAJOLICA MAJORCA戀愛魔鏡牛奶美肌生粉餅，售價490元，共2色。圖...
MAJOLICA MAJORCA戀愛魔鏡牛奶美肌生粉餅，售價490元，共2色。圖／戀愛魔鏡提供
分享
ETVOS恆采亮顏礦物粉凝霜，售價2,080元。圖／ETVOS提供
ETVOS恆采亮顏礦物粉凝霜，售價2,080元。圖／ETVOS提供
分享
IOPE極淨無瑕白雪精華氣墊粉底，售價1,500元，共2色。圖／IOPE提供
IOPE極淨無瑕白雪精華氣墊粉底，售價1,500元，共2色。圖／IOPE提供
分享
凝霜底妝兼具粉底液服貼、修飾力強以及蜜粉輕透定妝的優點。圖／戀愛魔鏡提供
凝霜底妝兼具粉底液服貼、修飾力強以及蜜粉輕透定妝的優點。圖／戀愛魔鏡提供
分享
CLIO珂莉奧完美無瑕柔光氣墊粉餅的柔霧妝感，輕透不厚重。圖／CLIO提供
CLIO珂莉奧完美無瑕柔光氣墊粉餅的柔霧妝感，輕透不厚重。圖／CLIO提供
分享
I'M MEME我愛零距離氣墊粉餅，售價690元，共3色。圖／MEMEBOX提供
I'M MEME我愛零距離氣墊粉餅，售價690元，共3色。圖／MEMEBOX提供
分享

防曬韓國

相關新聞

FOMO COFFEE 外帶一杯咖啡與輕柔自在

2018-01-28 19:36

邱澤自創撩妹新招 脫單耍浪漫就靠它

2018-01-28 18:00

寒假搶客 中小學生免費住、飯店幫你訂車票

2018-01-28 17:59

泰雅美食部落客海外創業 文創咖啡館傳承「原」味

2018-01-28 17:12

BMW5系列、X1榮獲德國權威汽車雜誌最佳車款殊榮

2018-01-28 15:40

北京故宮太時尚 攜手李冰冰推刺繡包

2018-01-28 14:32

櫻花粉紅金超好搭 CITIZEN新款女表擄獲芳心

2018-01-28 12:18

時尚家天下 超模二代狂吸金

2018-01-27 23:35

放閃無極限！全球6個浪漫景點 戀人們千萬別錯過

2018-01-27 21:00

賞櫻免排隊！住棲蘭山莊送武陵半日遊

2018-01-27 20:42

日本女孩包包裡都有的補妝保濕棒 台灣上市了

2018-01-27 20:40

絲絨唇彩高調顯色　再掀RLBB玫瑰色風潮

2018-01-27 19:13

狂！瑪丹娜用胸部拎LV大師系列 和碧昂絲撞包

2018-01-27 17:41

EASY SHOP民生店租約到期 內睡衣出清1折起

2018-01-27 15:18

新春開運內衣搶市 EASY SHOP推買一送一

2018-01-27 14:57

熱帶雨林中吃泰國菜 台中打卡名店 Thaï.J進軍台北

2018-01-27 00:05

超商春節禮盒祭早鳥優惠 行動支付再折扣

2018-01-26 23:54

李英愛一出手 DELVAUX包款貴氣加三分

2018-01-26 22:57

瓷器大師克麗絲安特曼首次來台 展現華麗美瓷藝術

2018-01-26 18:12

全新香奈兒Code COCO視覺形象 搶先看

2018-01-26 16:49

安心亞撞衫卡達珊？ 粉紅快閃店限時展開 周日邱澤接棒

2018-01-26 16:34

搶光光！好市多賣名牌香水 2千元有找 網友掀代買潮

2018-01-26 15:36

影／冬天的童話世界 夢幻合掌村美不勝收

2018-01-26 13:06

法式兒童藝術體驗營－巴黎龐畢度中心兒童藝術工作坊

2018-01-26 12:03

《窗邊的小荳荳》插畫原作首度移師海外展出 《童‧樂－岩崎知弘經典插畫展》

2018-01-26 11:43

網友呼聲最高的日式拉麵是哪間？百大口碑登場啦！

2018-01-26 11:13

給沙發更多可能！IKEA英國鬼才聯名家具 4月開賣

2018-01-26 09:44

到「熱帶雨林」吃泰國菜 台中打卡名店Thaï.J北上插旗

2018-01-26 09:37

不只捐錢也能捐點數 還成為身障民眾藝術經費

2018-01-26 07:33

呷七碗年菜 9件組超澎拜

2018-01-25 23:46

快讓另一半開心 今年到百貨採購情人禮最划算

2018-01-25 21:23

到OUTLET走春 精品2折起邊買邊拍當網美

2018-01-25 19:45

2018春夏高訂／紀梵希首秀男裝 兩歲超模萌翻！

2018-01-25 18:58

老佛爺的粉絲請注意 KARL LAGERFELD快閃店開幕囉

2018-01-25 18:22

GC可頌桃機首賣 親民「同城同價」

2018-01-25 18:05

點數經濟活絡！HAPPY GO推2：1超值兌換比例

2018-01-25 18:02

小兔子包包來了！LOEWE玩心大起獻新作

2018-01-25 17:52

漫步泰國隱藏寶石地區 必逛亞洲最大聖母院

2018-01-25 17:24

免排隊！萊爾富限量17萬份福袋 百元開走BMW名車

2018-01-25 16:37
看更多

熱門文章

氣溫溜滑梯 未來一周低溫7度

2018-01-28 16:14

周日晚會更冷！ 未來一周抗寒大作戰

2018-01-28 13:25

影╱克服耳石掉落暈眩 醫師教你這麼做

2018-01-28 12:10

強冷空氣接力南下！最冷下探9度

2018-01-28 10:52

這是真的！RIMOWA要換名字了

2018-01-28 10:29

唐綺陽星座運勢週報：對朋友活動感到興趣 4星座小心危險愛情

2018-01-29 00:00

喜歡中獎率100%的刮刮樂嗎 要買這款

2018-01-28 16:36

胰臟癌論壇／醫師建議：有家族史 45歲就要檢查

2018-01-28 21:28

頭上翹辮子 「土豆鳥」雲林過冬好萌

2018-01-28 15:25

胰臟癌論壇／「癌王」奪命快 食藥署：加速推動新藥

2018-01-28 21:27

胰臟癌論壇／治療難度高 專家：先有命才有生活品質

2018-01-28 21:27

綿延10公里粉紅花海！ 屏東霧台櫻花季一路開到農曆年

2018-01-28 14:37

周一起急凍一周！最冷下探9度 山區有機會降雪

2018-01-28 10:08

天冷亂進補 小心血壓飆高腦出血

2018-01-28 16:28

搶救故宮南院 郎世寧「十駿犬」打頭陣開展

2018-01-28 15:46

今日星座運勢／魔羯 進入大公司 遇貴人有助未來

2018-01-29 00:00

彩券獎金去年有10億沒人領 大樂透最多

2018-01-28 12:46

冷氣團寒流接連報到 中部以北探9度

2018-01-28 09:37

FOMO COFFEE 外帶一杯咖啡與輕柔自在

2018-01-28 19:36

寒假搶客 中小學生免費住、飯店幫你訂車票

2018-01-28 17:59

北京故宮太時尚 攜手李冰冰推刺繡包

2018-01-28 14:32

候補人生… 海空交通斷 蘭嶼人等機位填滿28頁

2018-01-29 00:26

刮刮樂拚回本 最佳選擇是這款

2018-01-28 12:44

歌劇院殘酷舞台！超大機器 命舞者倒吊演出

2018-01-28 10:41

低溫凍全台 本周下探7度

2018-01-29 00:26

氣溫溜滑梯 本周最低溫7度

2018-01-29 05:02

BMW5系列、X1榮獲德國權威汽車雜誌最佳車款殊榮

2018-01-28 15:40

Ford測試機械外骨骼科技 降低員工疲勞受傷機率

2018-01-28 15:28

邱澤自創撩妹新招 脫單耍浪漫就靠它

2018-01-28 18:00

水潤氣墊、柔霧凝霜 底妝比新鮮

2018-01-28 21:54

櫻花粉紅金超好搭 CITIZEN新款女表擄獲芳心

2018-01-28 12:18

一圓女友遺願 他鐵馬窮遊世界

2018-01-28 12:03

布農青年回台東扎根 願做先飛的笨鳥 傳承部落文化

2018-01-28 11:31

影╱傳記揭密 膠彩畫大師郭雪湖 為何一生來去台日中美

2018-01-28 12:36

吃我？好餓！俏皮貼圖 讓女人勇敢談性

2018-01-28 12:29

冬天抓抓抓 加「油」好嗎

2018-01-28 13:57

肉吃太多恐使鈣流失？食藥署闢謠

2018-01-28 11:26

泰雅美食部落客海外創業 文創咖啡館傳承「原」味

2018-01-28 17:12

中油公布 周一汽、柴油價格均不調整

2018-01-28 14:48

油價連6漲止步 汽柴油下週不調整

2018-01-28 12:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top