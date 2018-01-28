FOMO COFFEE 外帶一杯咖啡與輕柔自在

2018-01-28 19:36 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



促狹紛擾的都市裡，一杯咖啡不再僅是早晨提神，作息早已變成24小時都有選擇，許多人用它補充勇氣開啟甘苦一日，有人享受裊裊香氣消磨片刻，也有人為踩點逐咖啡館而居，咖啡意義之於眾人早已紛紜，品牌風格定位顯得更為重要。

試營運剛滿月的「FOMO COFFEE」由一對姐妹Abby、Cara創立，開在沿大安路一段往仁愛路行走，除非手裡握有明確目的，否則誰也不會轉進來的幽靜巷弄，就像姊妹倆外冷內熱的性格，以及企圖傳遞隱於市的安靜輕柔氛圍。

選擇黑白灰做為主色調，綴以一點金色，門口偌大「&」符號毫不吝嗇告示「我們在這裡」，卻同時用消光黑低調呈現，在店內白牆上雷射雕刻出FOMO字樣，凹凸立體浮現靜定質感，一切來自Abby對美感的堅持。沒做任何宣傳，在短短時間內卻意外爆紅，成為網友必踩點咖啡店，Abby說，因為地理位置的關係，這完全不在預期內。

不想大張旗鼓行銷，因為這不是兩姐妹想要的方式。把心力全放在做好店鋪及視覺設計、準備好咖啡及甜點，然後，等待客人踏進來體驗。聽起來讓人感覺她們有點傻、有點ㄎㄧㄤ，卻是讓這間店更為自在的核心之一。

Abby提到，意外成為網友青睞咖啡店也成為這一個月以來很大的收穫，不是因為成為踩點店，而是因此讓更多人願意走進來，進而認識許多新朋友、好朋友，接收許多正反回饋，不斷找出並呈現最好的樣貌姿態，讓一切不只是「買賣一杯外帶咖啡」的關係，縮短冷漠的距離。

擁有3年咖啡資歷、年紀輕輕的Cara負責主理咖啡，攜手信賴的烘豆師，以耶加雪菲、曼特寧、巴西、吉馬摩卡、瓜地馬拉及哥倫比亞共6種不同豆子、焙度調製出中深焙度為主的咖啡豆。Cara說，一般人會聯想到苦焦味厚重，但FOMO咖啡粉克數抓得比較少，加上6種不同焙度豆子混製，喝起來呈現偏甜輕柔感，也吻合FOMO想傳遞給大家的調性，另提供1至2款淺焙單品。

同時，店內與甜點師合作提供「道地美式肉桂捲」，費工的正統肉桂捲擠上以Cream cheese、香草莢及糖粉調製成的白醬，FOMO以BALMUDA The Toaster加熱，呈現出剛出爐狀態，白醬融化欲滴模樣與滋味令人垂涎，非常熱門，每日限量。

與其說FOMO像是咖啡品牌，其實更像生活風格品牌。Abby提到，咖啡對姐妹倆來說是生活必需品，FOMO以咖啡為起點，未來計畫透過不同型態呈現FOMO式店鋪，就像品牌命名及初衷「FOMO, For More」，以及「&」帶來更多美好的可能。

怎麼形容FOMO？「生活很複雜，享受很簡單」，Abby這麼說。也許你帶著被老闆狠狠罵了一頓、和另一半吵架、開會開個沒完⋯⋯遇上許多想短暫逃離瘋狂世界的心情，此時踏進FOMO稍微喘口氣，用五感外帶平靜好心情回去吧。

FOMO COFFEE

電話｜02—8773—1255

地址｜台北市大安路1段125號（近忠孝復興站3號）

營業時間｜8：00—19：00（平日）；8:30—20:00（週末）

價格參考｜義式濃縮50元、美式60元、拿鐵80元、濃粹拿鐵85元、黑糖拿鐵85元