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邱澤自創撩妹新招 脫單耍浪漫就靠它

2018-01-28 18:00聯合報 記者曾智緯╱即時報導

許久未在台露面的邱澤，應CALVIN KLEIN表的邀請，擔任活動一日店長。大談最浪漫的情人節的規劃，還自創了撩妹新招，自認這樣做最能得到對方的心。

剛從上海返台的邱澤透露自己最近都在忙碌拍戲，新年希望是去年推出的「小三與小王」舞台劇作品能在國家戲劇院加演。今年情人節鄰近過年，邱澤說「應該不會工作，回家陪媽媽吃飯為主。」不過被問到他理想中的情人節過法？他表示會和對方漫步在黃昏的巴黎塞納河畔，然後享用米其林大餐。邱澤說「但不會送戒指，會給彼此壓力太大了。對表就是能有一樣的東西，同時兼具紀念意義。」另外，他還分享說，當買了情人節禮物，就要藏在不經意的地方，如果被發現就會有驚喜感。

針對全新的CALVIN KLEIN腕表，邱澤一眼就相中巔峰系列的計時碼表款，表示「黑、金的配色很吸引人，而且作為一個賽車手，我最注重的就是時間。」如果要送女生的話，他認真考慮了叛逆系列，因為玫瑰金表殼容易搭配造型，而且較細的表帶很優雅。新款的巔峰系列主打鍍黑色PVD錶殼搭配玫瑰金指針配色，帶出極簡中性的質感，備有40與43毫米表徑選擇。而叛逆系列設計靈感來自同品牌2017年秋冬的服飾系列，透過輕薄的Two Tone色調表盤、窄版表帶，甜美兼具衝突感。

CALVIN KLEIN叛逆系列女表，白色表帶搭配鍍玫瑰金表殼，約8,100元。...
CALVIN KLEIN叛逆系列女表，白色表帶搭配鍍玫瑰金表殼，約8,100元。圖／CALVIN KLEIN提供
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CALVIN KLEIN巔峰系列三眼計時碼表，約12,500元。圖／CALVIN...
CALVIN KLEIN巔峰系列三眼計時碼表，約12,500元。圖／CALVIN KLEIN提供
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邱澤擔任CALVIN KLEIN表的一日店長活動，配戴了巔峰系列三眼計時碼表，約...
邱澤擔任CALVIN KLEIN表的一日店長活動，配戴了巔峰系列三眼計時碼表，約12,500元。記者陳立凱／攝影
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邱澤擔任CALVIN KLEIN表的一日店長活動，配戴了巔峰系列三眼計時碼表，約...
邱澤擔任CALVIN KLEIN表的一日店長活動，配戴了巔峰系列三眼計時碼表，約12,500元。記者陳立凱／攝影
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CALVIN KLEIN巔峰系列腕表，約8,800元。圖／CALVIN KLEI...
CALVIN KLEIN巔峰系列腕表，約8,800元。圖／CALVIN KLEIN提供
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邱澤擔任CALVIN KLEIN表的一日店長活動，配戴了巔峰系列三眼計時碼表，約...
邱澤擔任CALVIN KLEIN表的一日店長活動，配戴了巔峰系列三眼計時碼表，約12,500元。記者陳立凱／攝影
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邱澤擔任CALVIN KLEIN表的一日店長活動，配戴了巔峰系列三眼計時碼表，約...
邱澤擔任CALVIN KLEIN表的一日店長活動，配戴了巔峰系列三眼計時碼表，約12,500元。記者陳立凱／攝影
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CALVIN KLEIN叛逆系列女表，黑色表帶搭配鍍玫瑰金表殼，約8,100元。...
CALVIN KLEIN叛逆系列女表，黑色表帶搭配鍍玫瑰金表殼，約8,100元。圖／CALVIN KLEIN提供
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