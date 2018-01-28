邱澤自創撩妹新招 脫單耍浪漫就靠它

2018-01-28 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



許久未在台露面的邱澤，應CALVIN KLEIN表的邀請，擔任活動一日店長。大談最浪漫的情人節的規劃，還自創了撩妹新招，自認這樣做最能得到對方的心。

剛從上海返台的邱澤透露自己最近都在忙碌拍戲，新年希望是去年推出的「小三與小王」舞台劇作品能在國家戲劇院加演。今年情人節鄰近過年，邱澤說「應該不會工作，回家陪媽媽吃飯為主。」不過被問到他理想中的情人節過法？他表示會和對方漫步在黃昏的巴黎塞納河畔，然後享用米其林大餐。邱澤說「但不會送戒指，會給彼此壓力太大了。對表就是能有一樣的東西，同時兼具紀念意義。」另外，他還分享說，當買了情人節禮物，就要藏在不經意的地方，如果被發現就會有驚喜感。