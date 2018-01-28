寒假搶客 中小學生免費住、飯店幫你訂車票

2018-01-28 17:59 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



寒假開始，搶攻親子出遊商機，各家飯店使出渾身解數，福容大飯店認為「免費最吸睛」，打出中小學生入住福容旗下5間度假型飯店，選擇特定專案，通通免費；花蓮理想大地解決最困難的台鐵車票問題；台東日暉則打造獨家熱氣球，可以同步收攬飯店與花海美景。

即日起至2/14入住福隆東北角店，選擇「光點福隆奇遇記」住房專案5,688+10%起，每房至多2位中小學生免費，再送兩份早餐、加贈冬令營半日遊以及單車3小時；漁人碼頭店同行的2位中小學生免費入住，加送早餐，再加贈休閒券三選一；此外，中部的麗寶樂園店專案價7,999元、立刻升等4人房；墾丁館平日升等至海景豪華雙床房，每房2,499元，同樣加碼贈送免費2位中小學生入住。

東部旅遊火車一票難求，配合2/10台鐵觀光專列「洄瀾之心」開駛，理想大地推出每日限量「美好食光洄瀾假期」，除農曆春節外，2/10~5/31一泊二食兩人同行每人4,460元起，包辦每日出發的台北直達花蓮的普悠瑪火車票。

台東熱氣球嘉年華人氣不減，台東池上日暉渡假飯店則與天際航空合作，限時推出全台唯一的「熱氣球自由飛行之旅」，入住五星VILLA，不用排隊登上熱氣球，飛越池上上空欣賞群山綠野、花海美景。4人成行一泊二食每人7,000元起，優惠至2月底（農曆春節期間不適用）。