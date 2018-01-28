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泰雅美食部落客海外創業 文創咖啡館傳承「原」味

2018-01-28 17:12聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

政府推動新南向政策，原民創業也吹起新南向風，具有泰雅族血統的陳賜景，是一名美食旅遊部落客，多年前他受原民會創業計畫輔導，推出一張張精緻的旅遊插畫明信片，分享部落文化之美。最近他申請通過原民會補助，在馬來西亞沙巴州開設「文創咖啡館」，將當地餐飲融入台灣味，並搭配原民風味咖啡，在餐桌上推廣台灣的原住民文化。

「Ayoi阿優依原住民族文創咖啡館」今天在馬來西亞沙巴州亞庇市商圈熱鬧開幕，周邊就是熱門的旅遊景點，其中亞庇市為沙巴洲首都，是東馬來西亞的工業及商業重鎮，也是當地發展最快速的城市之一。

原民會表示，陳賜景是「104年精實創業輔導計畫」扶持的優秀創業團隊之一，以陽光變色的明信片為載體，結合設計、旅遊與插畫，透過一張張明信片，分享部落文化之美與自然風光。

陳賜景平時身兼美食旅遊部落客，運用社群媒體推廣原民文化，並指導國小學童學習插畫。陳賜景說，前幾年參加國內外展覽時，認識了許多原住民族文創業者及許多優質的創業族人，大家共同的理念就是要推廣原住民族文化，推廣過程中接洽了來自馬來西亞的朋友。

之後他通過原民會「獎勵原住民族經貿拓銷業務補助要點」，在馬來西亞設置台灣原住民族商品展售據點。陳賜景說，文創咖啡館能夠開幕，除了原民會大力協助外，幕後重要推手就是他的太太珍君，她是沙巴當地原住民，相當熟悉當地的文化和狀況。

陳賜景說，在國外開店，所遇到的問題和困難遠比在台灣創業時更複雜。由於台馬原住民族文化擁有多處相似點，在試營運期間，他就發現，台灣部落的文創商品在當地的接受度很高。

另外，考量亞庇的食物口味偏重，選擇性少，常有遊客吃不慣，因此他們將當地食材結合台灣口味，讓遊客在亞庇有新的異國料理選項。考量當地居民有喝下午茶的習慣，他們也搭配原民風味的輕食、部落咖啡、茶葉等飲品，變成必吃美食之一，陳賜景說，未來希望以「文創餐旅」的方式，讓更多人認識台灣原住民族。

「Ayoi阿優依原住民族文創咖啡館」今天在馬來西亞沙巴州亞庇市商圈熱鬧開幕。圖／...
「Ayoi阿優依原住民族文創咖啡館」今天在馬來西亞沙巴州亞庇市商圈熱鬧開幕。圖／原民會提供
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泰雅族美食旅遊部落客陳賜景在馬來西亞開設文創咖啡館。圖／原民會提供
泰雅族美食旅遊部落客陳賜景在馬來西亞開設文創咖啡館。圖／原民會提供
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泰雅族美食旅遊部落客陳賜景在馬來西亞開設文創咖啡館。圖／原民會提供
泰雅族美食旅遊部落客陳賜景在馬來西亞開設文創咖啡館。圖／原民會提供
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馬來西亞原住民咖啡館

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