BMW5系列、X1榮獲德國權威汽車雜誌最佳車款殊榮

2018-01-28 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳威任 ╱即時報導



BMW今年旗開得勝,BMW大5系列及X1成功在德國專業汽車雜誌《auto motor und sport》讀者票選中脫穎而出,並分別於「中大型房車(Upper Midrange)」、「小型休旅車(Compact SUVs)」兩個級距奪得2018年度「Best Cars Award」最佳車款殊榮。今年為第42度頒發的「Best Cars Award」是汽車領域中歷史最悠久、最令車廠夢寐以求的獎項之一,本屆共378款車型入選,依屬性不同分為11個組別,再由超過117,000位《auto motor und sport》雜誌的讀者選出心目中的年度最佳車款。

BMW 5系列本次以28.8%高得票率獲頒「中大型房車(Upper Midrange)」級距的「Best Cars Award」年度最佳車款,由於擁有散發領袖氣息的外型、獨步車壇的創新科技與兼容並蓄的駕乘感受等出眾的特質,BMW 5系列自上市以來便榮獲許多國際大獎的肯定,如「iF Gold Award 2017」產品設計金獎、「Red Dot Award 2017」產品設計獎、德國專業汽車媒體《Auto Zeitung》「Auto Trophy – World’s Best Cars」世界風雲車大獎、英國權威汽車雜誌《What Car?》「Car of the Year」年度風雲車獎、德國專業汽車雜誌《auto motor und sport》與科技產品雜誌《Chip》共同頒發的「Car Connectivity Award 2017」智慧汽車互聯獎等榮耀。

繼2016年獲獎後,BMW X1今年再度受到《auto motor und sport》雜誌「Best Cars Award」最佳車款的肯定。除了具有年輕動感的形象,BMW X1熱愛自由、冒險的生活態度更令人深深著迷,加上優異的機能性表現出可靈活運用車室空間,因此以15.9%的得票率成為「小型休旅車(Compact SUVs)」級距票選第一名的車款可謂實至名歸。