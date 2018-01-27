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放閃無極限！全球6個浪漫景點 戀人們千萬別錯過

2018-01-27 21:00聯合報 記者羅建怡╱即時報導

西洋情人節搭上了農曆新年假期，情侶們正好可趁著連假，安排一趟甜蜜的海外旅行。全球旅遊搜尋引擎KAYAK搜納6個具愛情象徵的浪漫地點，放閃無極限的戀人們要特別注意！

許多人對「浪漫之都」巴黎都抱有夢幻憧憬，這裡更是許多知名愛情電影的取景場地。巴黎最具愛情象徵的地點，非「愛牆」莫屬，坐落於蒙馬特高地半山腰上的廣場裡，由612塊藍色瓷磚製作的愛牆，是藝術家Frédéric Baron與Claire Kito所建立的，牆上共用250種語言寫成311種不同字體的「我愛你」，其中更包含了繁體中文。

近一點的韓國首爾，旅客必訪的地標N首爾塔，最出名的就是滿掛著愛情鎖的愛情樹。至於希臘的扎金索斯，曾被詩人讚為「讓人忘記天堂的地方」，近年因韓劇取景，讓島上的「沉船灣」成為超夯景點，可仿照劇中男主角，挑選一顆白色石頭，寫下兩人姓名並放在船體的某一處，當作留念。

喜歡「羅密歐與茱麗葉」，那就一定要到義大利維羅納造訪經典場景。沿著鋪滿石板的馬奇尼街，在盡頭時拐到帽子街，就能找到「茱麗葉之家」。相傳只要摸了茱麗葉銅像的右胸，幸福就會降臨。

沖繩古宇利島島上特殊天然地形所形成的「心形岩」，也是情侶必訪景點，這裡又有「戀之島」的美名。另一座沖繩離島「宮古島」，則得要潛到海中，才能看到由兩個拱形岩石所構成的心形的「雙拱形岩石」。

布拉格也有浪漫傳說，「在查理橋上接吻的情人，會一生受到祝福」，因此吸引許多情侶到訪。漫步橋上，常可以看到許多街頭藝人在此表演，在音韻悠揚的樂聲中互相親吻的戀人們，更成為布拉格最美的風景之一。

沖繩古宇利島心形岩。圖／KAYAK提供
沖繩古宇利島心形岩。圖／KAYAK提供
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法國巴黎的愛牆。圖／KAYAK提供
法國巴黎的愛牆。圖／KAYAK提供
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沖繩宮古島的雙拱形岩石。圖／KAYAK提供
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希臘扎金索斯島的沉船灣，被譽為比天堂還美！圖／KAYAK提供
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愛情首爾巴黎

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