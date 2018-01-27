新春開運內衣搶市 EASY SHOP推買一送一

2018-01-27 14:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



開運十大色彩能量內衣，買1套送1套。 圖／EASY SHOP提供 分享 facebook 低薪、空汙、一例一休等爭議不休的社會氛圍下，面對新的一年即將到來，可以觀察到台灣民眾愈接近過年，愈愛算命，尤其在新舊年交接之際，不少人都會在此時透過不同的方式了解來年運勢，而開運內衣商機也隨著春節的腳步愈來愈近，開始在市場中發酵了。

國產內衣品牌EASY SHOP今年首度一口氣推出三大系列近百款色的開運內衣，款式是往年的二倍，包括有廣告人氣款「Lucky Bra®法式無鋼圈內衣」、新品「舒波開運®」、全新機能款「開運十大色彩能量內衣」。

其中，「Lucky Bra法式無鋼圈內衣」主要利用獨家專利舒壓魔力片，以更貼膚的舒適感取代了內衣的鋼圈帶跟鬆緊帶可能帶來的不適，亦可將胸型自然向內托高集中，屏除了無鋼圈內衣有外擴不集中的疑慮，罩杯內更使用咖啡紗，擁有除臭、吸濕速乾功能。

罩杯內並附有可拆式襯墊，針對習慣穿著內衣睡覺維持胸型的女性朋友，只要拿掉襯墊即可秒變睡眠內衣，此款內衣也推出了五大幸運色：桃花粉、事業藍、聚金黃、氣勢黑和活力橘。

最新開運商品「舒波開運」系列內衣，共有兩大系列，一款是擁有像舒芙蕾一樣澎軟氣墊罩杯的內衣，可自然服貼胸型，呈現自然豐滿身型。

另外一款則是輕鬆塑造深溝的神器，累積銷售高達30萬件的人氣3D魔襯款內衣，立體剪裁能將胸部提托集中，加上低脊心與罩杯脅邊加強側包顯瘦設計，塑造出性感的美胸溝影。