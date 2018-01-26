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台北國際電玩展熱鬧開展 人潮擠爆世貿一館

2018-01-26 19:34聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

台北國際電玩展玩家區首日，人潮擠爆世貿一館。記者黃筱晴／攝影
台北國際電玩展玩家區首日，人潮擠爆世貿一館。記者黃筱晴／攝影
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2018台北國際電玩展玩家區開展首日，玩家前一晚即夜宿世貿一館周邊漏夜排隊，準備搶購限量僅800組的PlayStation 4 Pro MONSTER HUNTER：WORLD RATHALOS EDITION限定款主機。據網友指出，大約前一晚9點即開始出現人潮，凌晨2點之前排隊隊伍已超過800人。

適逢寒假，開展前2小時場外排隊人潮就擠爆世貿一館周邊，中午甚至一度因場內人數超過限制而暫時管制停止入場，首日人潮即超過8萬人次。已連續13年參展的PlayStation攤位，一共展示超過30款PS4和PS VR遊戲，以及100台試玩台，加上會場多款限定優惠購機方案，堪稱場內人氣、買氣最旺攤位。另外，由華碩ROG玩家共和國、Intel、Logitech G與香港數碼娛樂公司Cyber Games Arena共同舉辦的《絕地求生：台港澳交流賽》，攤位完整的電競主機、週邊配件設備，也吸引許多玩家在現場與線上直播平台Twitch追蹤賽事動態。

HTC VIVE本次在展場展出甫於2018 CES國際消費性電子展中亮相的新一代VIVE Pro，以及採用Intel WiGig技術的VIVE無線模組，VIVE攤位上種類多元的VR體驗遊戲區，也是進場玩家的必逛熱點。主體驗區VIVELAND虛擬實境樂園展出驚悚多人連線射擊遊戲《屍冥禁地》，除了使用最新推出的VIVE Pro以及實體PP GUN讓玩家體驗獵殺殭屍的快感之外，VIVELAND更設置臨場感破表的震動地板，讓虛擬實境的沉浸體感體驗更上層樓。

今年台北國際電玩展共有28個國家，近400家業者參與，使用高達2,000個攤位規模展出，展覽規模再度寫下歷史新紀錄，不僅日韓手遊產品大幅增加，家用主機遊戲也是展會重點，電玩展期間共有約60款（包含未上市）的新遊戲亮相，主辦單位預計4天展期將湧入30萬人次。

●2018台北國際電玩展

展覽時間：即日起至1月29日，10：00～18：00

展覽地點：台北世貿一館（台北市信義區信義路5段5號）

現場購票：全票200元、優待票150元。

官方網站：http://tgs.tca.org.tw，臉書搜尋「台北國際電玩展」

新一代VIVE Pro及VIVE無線模組，於2018台北國際電玩展首度在台亮相。...
新一代VIVE Pro及VIVE無線模組，於2018台北國際電玩展首度在台亮相。記者黃筱晴／攝影
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台北國際電玩展玩家區首日，人潮擠爆世貿一館。記者黃筱晴／攝影
台北國際電玩展玩家區首日，人潮擠爆世貿一館。記者黃筱晴／攝影
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PlayStation開幕式，攤位一共展示超過30款PS4和PS VR遊戲，以及...
PlayStation開幕式，攤位一共展示超過30款PS4和PS VR遊戲，以及100台試玩台。圖／SIET提供
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眾多玩家聚集《絕地求生：台港澳交流賽》。圖／英特爾提供
眾多玩家聚集《絕地求生：台港澳交流賽》。圖／英特爾提供
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玩家前一晚即夜宿世貿一館周邊漏夜排隊，準備搶購限量僅800組的PlayStati...
玩家前一晚即夜宿世貿一館周邊漏夜排隊，準備搶購限量僅800組的PlayStation 4 Pro MONSTER HUNTER: WORLD RATHALOS EDITION限定款主機。圖／網友提供
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