搶光光！好市多賣名牌香水 2千元有找 網友掀代買潮

2018-01-26 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



好市多賣香奈兒香水，2,000元有找。圖／轉載自Costco好市多 商品經驗老實說 分享 facebook

美式賣場好市多日前販售BURBERRY經典女中長版風衣，以比官網便宜2萬元的超殺價格，引起網友熱議，近期又推出多款名牌香水，2,000元有找的價格，再次引發話題。

近期不少網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，在好市多看到不少知名香水價格超優，像是Dior、Chloe、凡賽斯等，價格比專櫃便宜很多，現在還有香奈兒香水，價格只要1,999元，不少網友看到，立即拜託代買，還有人說「很多好友託買，上上下下樓層共跑了三次，現在終於要去結帳」。

目前好市多販賣的香奈兒香水共有三款，分別為ALLURE系列、N°19系列與N°5 LEAU清新晨露淡香水，以市價50ML的規格來說，大約要3,000元至4,000元左右。好市多優惠的價格讓不少人直呼「買買買」、「CP值超高」，許多網友也紛紛詢問哪裡有賣，目前得知內湖、南崁、北投、台中及高雄店等均有販售，但是數量供應不一，可事先電話詢問。