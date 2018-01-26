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東森購物攜手伊林名模 力拚年輕化

2018-01-26 14:48經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

網紅來勢洶洶，搶救下滑的電視購物業績，也要讓電視購物不再只是吸引婆婆媽媽，東森購物今（26）日宣布與伊林娛樂合作，今年將全面由伊林造型師為購物專家操刀打理整體造型，力求讓節目視覺效果年輕、活潑。

同時，東森購物也將大量啟用伊林模特兒，並與伊林娛樂培養購物專家後起之秀，預計第2季起東森購物、伊林娛樂將前進校園，進行人才選拔，入選者將有機會成為購物專家。

電視購物在台發展已有19年，為刺激成長動能，東森購物與伊林娛樂今日宣布擴大合作，發表「超模購物戰」等上述三大合作計畫。

東森購物總經理陳安祥表示，東森購物未來將打造「最靚購物頻道」讓觀眾耳目一新，陳安祥進一步表示，電視購物市場年規模達200億元，主要觀看族群為45歲以上女性居多，現今面臨網購快速崛起，東森購物亟思調整節目呈現模式，模特兒與造型師的妙手為吸睛因素之一，預計與伊林合作，將讓台內頻道更加精采，也可提升節目收視率與品牌好感。

伊林娛樂總經理陳婉若也表示，「超模購物戰」計畫日前已自百人中遴選出包括名模王孝懷等多位模特兒，將站上東森購物伸展台。

此外，名模陳思璇、李維維、殷琦、賴琳恩等伊林藝人與名模也都將有機會躍上東森購物台進行產品推薦。陳婉若也表示，購物台現場如戰場，模特兒除須反應快、靈活度高外，還要具備生活經驗才能真實呈現商品特色。

此外，陳婉若也表示，近年伊林也積極發展自營品牌商品，例如熱銷百萬件的「名模神美褲」等機能服飾，今年伊林即將推出新品「Quame閨蜜‧瑰蜜」法式香氛保養與生技保健系列保健食品在通路上也將與東森合作，未來雙方也將攜手開發特色商品。

模特兒婆婆網紅

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