UNIQLO Ｕ系列開賣 97品項390元起

2018-01-26 13:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



日本平價時尚品牌UNIQLO的U系列今（26）日開賣了，2018春夏新作汲取大自然鮮麗色彩，在極簡美學中增添繽紛感。同時，本季還推出舒適基本款T恤，全系列男女裝與配件，390元起。

Uniqlo U系列全新2018春夏新品共97項，包含女裝51項商品、男裝38項、與男女皆可穿搭的8款配件，售價390元~4,990元，全系列第一彈商品在明曜百貨旗艦店、台北西門店及UNIQLO網路商店販售，部份精選商品則於全台店舖販售。

Uniqlo U系列第二彈商品將於3月上旬上市，第三彈商品將於4月上旬上市。

令人眼睛為之一亮的是，本季Uniqlo U系列主打藍色、綠色、條紋與飾邊，令人眼睛為之一亮的是，取自男裝概念打造的女裝襯衫系列與豐富版型的上衣系列，男裝的亮點則是使用高級棉質布料打造的多款單色與橫條紋T恤，豐富版型的褲裝系列也讓男性的穿搭更多元。

此外，本季Uniqlo U時尚設計系列中的BLOCKTECH外套也很別緻，且結合防水、防風、舒適透氣等功能，並採用束腰與亞色素面的設計，展現都會的時尚俐落風格。