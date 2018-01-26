影／冬天的童話世界 夢幻合掌村美不勝收

2018-01-26 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



國人愛旅日，除了東京、大阪等廣為人知的城市之外。近年來北陸地區也深受台灣人喜愛，每年赴北陸人次就多達十五萬。而知名景點莫過於世界文化遺產「合掌村」。這座如遺世獨立的小聚落，每年冬日吸引從世界各地的旅人到此聚集，想親身感受銀白的童話世界。

位於白川鄉的合掌村被群山圍繞，彷彿與世隔絕。漫步其中，時間彷彿凝結，如置身於童話世界中的薑餅屋街道，一座一座的小屋在冬季雪白大地中，顯得格外迷人、夢幻。

合掌村因當地人運用傳統智慧，使用稻草、蘆葦製作出如雙手合掌形狀的樣式來建築屋頂，因而得名。這樣的屋頂，再加上厚實的中央屋柱，可以抵抗嚴冬中的強烈大雪，維持居住安全。而且這樣的建築法，還能營造出冬暖夏涼，顯現當地的傳統建築智慧，不只是國家指定重要文化財，還被聯合國教科文組織登錄為世界文化遺產。

保存一百多間合掌屋的白川鄉荻町，就像一座露天博物館，不只吸引外國觀光客，也是連日本人都十分喜歡的觀光地點。如此夢幻的國度，到了冬天成了銀白色的虛幻世界，每到冬日一月間，溫度約在-5至3度之間。沿途所見亦是白雪皚皚的景色。

日本導遊吳良生提醒，除了合掌村之外，一定要親自上「城山天守閣展望台」，俯瞰合掌聚落拍張照片，才不會留下遺憾。