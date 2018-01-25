MIDO不愛明星站台 超萌機器人更吸睛

2018-01-25 23:34 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



今年是瑞士鐘表品牌美度表（MIDO）創立100周年，因此計畫在全球展開一系列的慶祝活動。首站選在上海，品牌總裁Franz Linder先生也特地為此來揭幕，並讓周年紀念表正式曝光。

在活動前的採訪，總裁Franz Linder先生被問到，過去這幾年鐘表業慘澹，今年的轉變會是如何？他透露，去年第4季銷售有微幅上升，於是看好今年的市場。與其他中價位相比，MIDO的優勢在哪裡？Franz Linder先生強調「MIDO沒有名人大使的加持，但產品會說話，超值價格和品質，這才是消費者想要的。」

就如同品牌總裁所說的不用名人代言的策略，MIDO在首場的周年紀念活動上，別出心裁的將1939年當時的「Robi」機器人形象大使請來，一同見證品牌邁向下一里程碑，有著串連起過去與未來的意義。當初Robi所代表的形象是堅固、耐用和未來感，不過超萌的外型，一現身立刻成為現場媒體矚目的焦點之一。