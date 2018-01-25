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魏海敏王海玲同台飆戲 紅樓夢婆媳戲搬上舞台

2018-01-25 22:07聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

魏海敏（左）與王海玲（右）在《王熙鳳大鬧寧國府》中有精彩對手戲。圖／國光劇團提供
魏海敏（左）與王海玲（右）在《王熙鳳大鬧寧國府》中有精彩對手戲。圖／國光劇團提供
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農曆歲末，國立傳統藝術中心推出《王熙鳳大鬧寧國府》，不僅呈現王熙鳳「明是一盆火、暗裡一把刀」的雙面人格，更邀來京劇天后魏海敏與豫劇皇后王海玲攜手演出，兩位國家文藝獎得主同台飆戲，盡展風華，1月26至28日在台北市城市舞台演出三場。

《王熙鳳大鬧寧國府》由「紅樓老作手」陳西汀編劇，創排導演李小平，2003年首演於新舞臺，十五年來曾受邀於北京上海、天津、新加坡等地演出，並曾於2005、2014年兩度在國家戲劇院公演，是國光久演不歇的經典代表作。

主演魏海敏為梅派京劇大師梅蘭芳嫡傳梅葆玖大弟子，亦曾拜師《王熙鳳》原創主演的上海名伶童芷苓，她從梅派青衣出發揣摩人物的深刻內在，從此千變萬化，作品包括《金鎖記》和伶人三部曲《孟小冬》、《百年戲樓》、《水袖與胭脂》、《十八羅漢圖》等作品。

國光藝術總監王安祈表示：《王熙鳳》是她自2002年底出任國光藝術總監策劃的第一齣戲，原定2003年5月在國家戲劇院演出，卻因為SARS延到2003年底才在新舞臺首演；不過從此這齣戲連演不歇，不僅巡演國內台北、新竹、台中、彰化、台南、高雄、花蓮等地，更曾登陸北京、上海、天津、新加坡等華人世界重要城市，最近一次是2017年3月與《金鎖記》一起登台於上海東方藝術中心。

此次《王熙鳳大鬧寧國府》特別邀請首演版主演賈母的豫劇皇后王海玲重出江湖，是王海玲自豫劇團退休後的首次「華麗轉身」，不但客串演京劇，還反串老旦賈母，與魏海敏兩大戲曲天后同台飆戲。國光一等旦角劉海苑飾演的秋桐粗俗潑辣爽快，是下半場的另一大亮點，女老生鄒慈愛飾演賈璉，青年旦角黃詩雅飾演尤二姐，彭俊綱主排。

上海京劇北京

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