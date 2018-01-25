親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

2018春夏高訂／紀梵希首秀男裝 兩歲超模萌翻！

2018-01-25 18:58聯合報 記者孫曼╱即時報導

超模Coco Rocha挺孕肚與2歲女兒同台為高提耶走秀，並與設計師合影。圖／擷...
超模Coco Rocha挺孕肚與2歲女兒同台為高提耶走秀，並與設計師合影。圖／擷取自IG @jpgaultierofficial
分享

高級訂製服週進入週間高潮，大品牌陸續上陣，精彩創作令人目不暇給。接任紀梵希（Givenchy）創意總監之後的英籍設計師Claire Waight Keller，首度與法國傳統高級訂製服工坊擦撞的火花，將黑夜中的夢幻美景化作雲裳。而訂製服的老將亞曼尼（Giorgio Armani Prive）則將天空幻化的雲彩穿上身。女星紅毯最愛的Elie Saab本季走復古風，而Valentino則再從古典畫作擷取靈感，展現年輕優雅的藝術氣息。

紀梵希自2010年以來一直以靜態展覽的方式發表高級訂製服，1月24日晚間的秀是8年來首次的動態展出，而Claire Waight Keller揚棄了她在Chloe期間建立起的招牌波希米亞風格，但保留了她所擅長的寬大線條、層次裙裝、異材質混搭等元素，整體設計呈現摩登而俐落的優雅感，為紀梵希揭開全新的時代。亞曼尼以高科技印花布料呈現天上浮雲瞬間幻彩靈動的美景，浪漫的色彩及材質對比結構型外套等幹練的設計，更凸顯整體的優美輪廓。

而眾多女星鍾愛的紅毯禮服Elie Saab高級訂製服，本季回到以修長線條、大量流蘇為主要特色的1920年代，透過品牌擅長的大量珠飾刺繡，將當時透過身體擺動而閃耀的服裝精神發揮得淋漓盡致，而低V字胸線和貼合身材曲線的剪裁，則為復古風情注入摩登的流行元素。Valentino以明亮而純粹的大色塊為視覺定調，大量蝴蝶結和立體抓皺將布料的特質表現得出神入化，而日裝的設計用上藝術彩繪般的印花，散發知性貴氣。

除了令人屏息的華服，包括奧斯卡影后瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）、黛安克魯格（Diane Kruger）等明星也都趕場看秀。不過昨日最令人吸睛的則是在高提耶（Jean Paul Gaultier）秀上，挺著八個月大孕肚的超模Coco Rocha和2歲女兒Ioni Conran穿母女裝一同走秀，堪稱年紀最小的名模星二代，超萌的模樣蔚為網路社群話題。

亞曼尼高級訂製服以浮雲變化為主題。圖／ Giorgio Armani提供
亞曼尼高級訂製服以浮雲變化為主題。圖／ Giorgio Armani提供
分享

紀梵希設計總監凱勒首次創作高級訂製服。圖／紀梵希提供
紀梵希設計總監凱勒首次創作高級訂製服。圖／紀梵希提供
分享

Valentino本季設計充滿藝術氣息。圖／擷取自IG @maisonvalen...
Valentino本季設計充滿藝術氣息。圖／擷取自IG @maisonvalentino
分享

Valentino本季設計充滿藝術氣息。圖／擷取自IG @maisonvalen...
Valentino本季設計充滿藝術氣息。圖／擷取自IG @maisonvalentino
分享

紀梵希設計總監凱勒首次創作高級訂製服。圖／紀梵希提供
紀梵希設計總監凱勒首次創作高級訂製服。圖／紀梵希提供
分享

超模Coco Rocha挺孕肚與2歲女兒同台為高提耶走秀，超萌模樣成為話題。圖／...
超模Coco Rocha挺孕肚與2歲女兒同台為高提耶走秀，超萌模樣成為話題。圖／擷取自IG @cocorocha
分享

凱特哈德森出席Valentino高級訂製服秀。圖／Valentino提供
凱特哈德森出席Valentino高級訂製服秀。圖／Valentino提供
分享

瑪莉詠柯蒂亞出席亞曼尼高訂秀。圖／ Giorgio Armani提供
瑪莉詠柯蒂亞出席亞曼尼高訂秀。圖／ Giorgio Armani提供
分享

Valentino本季設計充滿藝術氣息，並搭配鬼才設計師Philip Treac...
Valentino本季設計充滿藝術氣息，並搭配鬼才設計師Philip Treacy的帽飾。圖／擷取自IG @maisonvalentino
分享

紀梵希設計總監凱勒首次創作高級訂製服，雙方也首次推出高級訂製男裝。圖／紀梵希提供
紀梵希設計總監凱勒首次創作高級訂製服，雙方也首次推出高級訂製男裝。圖／紀梵希提供
分享

Valentino本季高級訂製服充滿藝術氣息。圖／Valentino提供
Valentino本季高級訂製服充滿藝術氣息。圖／Valentino提供
分享

Elie Saab本季回到1920年代。圖／擷取自IG @eliesaabwor...
Elie Saab本季回到1920年代。圖／擷取自IG @eliesaabworld
分享

亞曼尼高級訂製服以浮雲變化為主題。圖／ Giorgio Armani提供
亞曼尼高級訂製服以浮雲變化為主題。圖／ Giorgio Armani提供
分享

亞曼尼高級訂製服以浮雲變化為主題。圖／ Giorgio Armani提供
亞曼尼高級訂製服以浮雲變化為主題。圖／ Giorgio Armani提供
分享

亞曼尼高級訂製服以浮雲變化為主題。圖／ Giorgio Armani提供
亞曼尼高級訂製服以浮雲變化為主題。圖／ Giorgio Armani提供
分享

Elie Saab本季回到1920年代。圖／擷取自IG @eliesaabwor...
Elie Saab本季回到1920年代。圖／擷取自IG @eliesaabworld
分享

紀梵希設計總監凱勒首次創作高級訂製服，雙方也首次推出高級訂製男裝。圖／紀梵希提供
紀梵希設計總監凱勒首次創作高級訂製服，雙方也首次推出高級訂製男裝。圖／紀梵希提供
分享

Valentino本季設計充滿藝術氣息，並搭配鬼才設計師Philip Treac...
Valentino本季設計充滿藝術氣息，並搭配鬼才設計師Philip Treacy的帽飾。圖／擷取自IG @maisonvalentino
分享

亞曼尼高級訂製服以浮雲變化為主題。圖／ Giorgio Armani提供
亞曼尼高級訂製服以浮雲變化為主題。圖／ Giorgio Armani提供
分享

黛安克魯格出席亞曼尼高訂秀。圖／ Giorgio Armani提供
黛安克魯格出席亞曼尼高訂秀。圖／ Giorgio Armani提供
分享

超模Coco Rocha挺孕肚與2歲女兒同台為高提耶走秀，超萌模樣成為話題。圖／...
超模Coco Rocha挺孕肚與2歲女兒同台為高提耶走秀，超萌模樣成為話題。圖／擷取自IG @cocorocha
分享

法國

相關新聞

到OUTLET走春 精品2折起邊買邊拍當網美

2018-01-25 19:45

老佛爺的粉絲請注意 KARL LAGERFELD快閃店開幕囉

2018-01-25 18:22

GC可頌桃機首賣 親民「同城同價」

2018-01-25 18:05

點數經濟活絡！HAPPY GO推2：1超值兌換比例

2018-01-25 18:02

小兔子包包來了！LOEWE玩心大起獻新作

2018-01-25 17:52

漫步泰國隱藏寶石地區 必逛亞洲最大聖母院

2018-01-25 17:24

免排隊！萊爾富限量17萬份福袋 百元開走BMW名車

2018-01-25 16:37

快搶！一晚不到千元 「荷蘭海尼根之家」首度開放入住

2018-01-25 16:36

全聯老鷹紅豆甜點熱銷 再當「台灣紅藜」推手

2018-01-25 16:33

桃花唇、超現實飛天睫毛 高訂秀後台妝容解析

2018-01-25 15:39

居家通路搶商機 新年除舊布新享優惠 試手氣1折起

2018-01-25 15:39

過年轉職空檔前 壯遊冒險吧

2018-01-25 14:05

可拎可肩背 林志玲、潤娥就愛方正包款

2018-01-25 13:49

美肌自備反光板 香奈兒珍珠光感系列全新上市

2018-01-25 12:16

粉紅風暴來襲！情人最難抗拒的神奇「魔法黑茶」

2018-01-25 11:54

雨天最愛 龐克女王「香香鞋」1折起

2018-01-25 10:22

天冷保暖衣物夯 民眾搶買機能外套

2018-01-25 10:16

搶攻年前採購商機 台中中友、廣三SOGO促銷登場

2018-01-25 09:51

台中大遠百新春福袋破天荒 加碼送汽車

2018-01-25 09:51

夢幻名人婚禮 雙宋浪漫風、林宥嘉森林系受歡迎

2018-01-25 09:45

女子選物／因為戀物 更該惜物生活

2018-01-25 09:31

百貨壓歲特賣 新春福袋備戰

2018-01-24 23:54

征服男孩，林心如就靠TIFFANY這系列

2018-01-24 21:58

就愛在時裝周搞怪 LOEWE和PS叛逆小子

2018-01-24 19:39

Uniqlo U春夏新款390元起 穿出日常質感

2018-01-24 19:28

Michael Kors新智能表 掀繽紛配色潮

2018-01-24 19:01

有錢不一定買得到！情人節腕表也要拚限量

2018-01-24 19:00

夢幻粉撲、口紅都能吃！萬豪、雪花秀合作絕美下午茶

2018-01-24 18:39

喝「重奶茶」不必搶！85˚C限時第二杯10元

2018-01-24 18:26

四季都美超夢幻！泰國皇太后的「小瑞士花園」必朝聖

2018-01-24 17:37

銀髮族保命防跌五絕招 打造安心「大人宅」

2018-01-24 17:08

愛就是鎖住你！最浪漫的卡地亞Love手環經典翻新

2018-01-24 17:07

主廚身上學祕招！美福晴山、GMT餐廳職人開課教做菜

2018-01-24 17:03

TSUM TSUM嘉年華搶先試玩 Lulu少女心大噴發

2018-01-24 16:47

驚！曾雅蘭大秀緊實身材 自信端出秘密武器

2018-01-24 16:32

精品雪茄盒 獨特風味優雅隨身

2018-01-24 16:31

櫻桃紅咖啡機新春禮盒搭咖啡風味香氛 在家就是咖啡館

2018-01-24 16:26

省錢有撇步 春節、尾牙選實惠好禮

2018-01-24 15:16

打掃、換家飾 無印良品、HOLA搶新年財

2018-01-24 15:16
看更多

熱門文章

寧領22K也不去製造業 蘇美批：別人的兒子死不完

2018-01-24 22:42

開獎囉！11-12月發票千萬特別獎獎號「75350343」

2018-01-25 13:36

快對11、12月發票 統一超商3人中千萬

2018-01-25 17:30

呂秋遠列尾牙十大須知 網友盼立法禁員工表演

2018-01-25 06:29

吳德榮：下周先濕冷後乾冷 影響逾1周

2018-01-25 06:38

手搖飲料店年終12個月？ 僅2到3人獨占百萬獎金

2018-01-25 13:27

台南12項全能月薪僅24K 網友：內科只會3分之2領70K

2018-01-25 16:40

先生幫她剃腋毛卻噴血 婆婆送的「除毛機」有玄機

2018-01-25 14:02

冷一整個禮拜！下周中部以北恐下探10度低溫

2018-01-25 08:08

春節花東車票一樣難買 台鐵橫渡線沒那麼神？

2018-01-25 00:32

赴日韓旅遊注意！一張圖告訴你最冷時刻

2018-01-25 09:21

台灣根本沒有麻醉師 只有麻醉科醫師

2018-01-25 18:14

天冷保暖衣物夯 民眾搶買機能外套

2018-01-25 10:16

心情點滴／美麗的證據

2018-01-25 06:00

搶票要快！台鐵西部幹線春節車票今晚12時開賣！

2018-01-24 22:19

今日星座運勢／處女 傾聽與溝通 有助事業與愛情運

2018-01-25 00:00

上班族越來越胖竟然是因為工作超認真？

2018-01-25 08:00

我見我思／真愛，珍愛

2018-01-25 06:00

月入不到10萬別生小孩！養兒成本高 雙薪父母吃不消

2018-01-25 09:13

胖小孩4個部位黑黑的 恐是前期糖尿病

2018-01-25 12:24

出動3台電腦 1張花東火車票都沒訂到

2018-01-25 00:35

白天稍回溫 下周強烈冷氣團低溫下探10度

2018-01-25 05:08

親子手牽手／喵星人頭頭姊姊

2018-01-25 06:00

她結膜反覆過敏發炎 竟是這類食物惹禍

2018-01-24 22:18

老翁腰痠3年不以為意 跌倒才知攝護腺癌骨轉移

2018-01-25 10:43

霧霾彷彿永恆 高屏紅害持續一星期未歇

2018-01-25 05:06

【小孟塔羅】年節前拜什麼神能與神同行？

2018-01-25 17:07

春節轉乘在地客運免費？抗空汙成效難估 交部喊卡

2018-01-25 10:33

影／消基會轟：8成旅遊團 兒童竟與成人均一價

2018-01-25 11:09

雨天最愛 龐克女王「香香鞋」1折起

2018-01-25 10:22

顛覆傳統 名產求生之路

2018-01-24 23:51

11-12月統一發票 中獎號碼出爐

2018-01-25 14:09

可拎可肩背 林志玲、潤娥就愛方正包款

2018-01-25 13:49

小年夜8時至除夕17時 台鐵西部幹線車票搶光

2018-01-25 10:00

影╱降空汙有成 林佳龍：台中什麼都好 空氣也不錯

2018-01-25 15:37

征服男孩，林心如就靠TIFFANY這系列

2018-01-24 21:58

全聯老鷹紅豆甜點熱銷 再當「台灣紅藜」推手

2018-01-25 16:33

乳癌伴隨13年 20歲美少女勇敢抗癌

2018-01-25 17:15

免排隊！萊爾富限量17萬份福袋 百元開走BMW名車

2018-01-25 16:37

國賓正職服務生起薪35K到40K 年終上看8個月

2018-01-25 12:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top