2018春夏高訂／紀梵希首秀男裝 兩歲超模萌翻！

2018-01-25 18:58 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



超模Coco Rocha挺孕肚與2歲女兒同台為高提耶走秀，並與設計師合影。圖／擷取自IG @jpgaultierofficial 分享 facebook

高級訂製服週進入週間高潮，大品牌陸續上陣，精彩創作令人目不暇給。接任紀梵希（Givenchy）創意總監之後的英籍設計師Claire Waight Keller，首度與法國傳統高級訂製服工坊擦撞的火花，將黑夜中的夢幻美景化作雲裳。而訂製服的老將亞曼尼（Giorgio Armani Prive）則將天空幻化的雲彩穿上身。女星紅毯最愛的Elie Saab本季走復古風，而Valentino則再從古典畫作擷取靈感，展現年輕優雅的藝術氣息。

紀梵希自2010年以來一直以靜態展覽的方式發表高級訂製服，1月24日晚間的秀是8年來首次的動態展出，而Claire Waight Keller揚棄了她在Chloe期間建立起的招牌波希米亞風格，但保留了她所擅長的寬大線條、層次裙裝、異材質混搭等元素，整體設計呈現摩登而俐落的優雅感，為紀梵希揭開全新的時代。亞曼尼以高科技印花布料呈現天上浮雲瞬間幻彩靈動的美景，浪漫的色彩及材質對比結構型外套等幹練的設計，更凸顯整體的優美輪廓。

而眾多女星鍾愛的紅毯禮服Elie Saab高級訂製服，本季回到以修長線條、大量流蘇為主要特色的1920年代，透過品牌擅長的大量珠飾刺繡，將當時透過身體擺動而閃耀的服裝精神發揮得淋漓盡致，而低V字胸線和貼合身材曲線的剪裁，則為復古風情注入摩登的流行元素。Valentino以明亮而純粹的大色塊為視覺定調，大量蝴蝶結和立體抓皺將布料的特質表現得出神入化，而日裝的設計用上藝術彩繪般的印花，散發知性貴氣。

除了令人屏息的華服，包括奧斯卡影后瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）、黛安克魯格（Diane Kruger）等明星也都趕場看秀。不過昨日最令人吸睛的則是在高提耶（Jean Paul Gaultier）秀上，挺著八個月大孕肚的超模Coco Rocha和2歲女兒Ioni Conran穿母女裝一同走秀，堪稱年紀最小的名模星二代，超萌的模樣蔚為網路社群話題。

亞曼尼高級訂製服以浮雲變化為主題。圖／ Giorgio Armani提供 分享 facebook

紀梵希設計總監凱勒首次創作高級訂製服。圖／紀梵希提供 分享 facebook

Valentino本季設計充滿藝術氣息。圖／擷取自IG @maisonvalentino 分享 facebook

Valentino本季設計充滿藝術氣息。圖／擷取自IG @maisonvalentino 分享 facebook

紀梵希設計總監凱勒首次創作高級訂製服。圖／紀梵希提供 分享 facebook

超模Coco Rocha挺孕肚與2歲女兒同台為高提耶走秀，超萌模樣成為話題。圖／擷取自IG @cocorocha 分享 facebook

凱特哈德森出席Valentino高級訂製服秀。圖／Valentino提供 分享 facebook

瑪莉詠柯蒂亞出席亞曼尼高訂秀。圖／ Giorgio Armani提供 分享 facebook

Valentino本季設計充滿藝術氣息，並搭配鬼才設計師Philip Treacy的帽飾。圖／擷取自IG @maisonvalentino 分享 facebook

紀梵希設計總監凱勒首次創作高級訂製服，雙方也首次推出高級訂製男裝。圖／紀梵希提供 分享 facebook

Valentino本季高級訂製服充滿藝術氣息。圖／Valentino提供 分享 facebook

Elie Saab本季回到1920年代。圖／擷取自IG @eliesaabworld 分享 facebook

亞曼尼高級訂製服以浮雲變化為主題。圖／ Giorgio Armani提供 分享 facebook

亞曼尼高級訂製服以浮雲變化為主題。圖／ Giorgio Armani提供 分享 facebook

亞曼尼高級訂製服以浮雲變化為主題。圖／ Giorgio Armani提供 分享 facebook

Elie Saab本季回到1920年代。圖／擷取自IG @eliesaabworld 分享 facebook

紀梵希設計總監凱勒首次創作高級訂製服，雙方也首次推出高級訂製男裝。圖／紀梵希提供 分享 facebook

Valentino本季設計充滿藝術氣息，並搭配鬼才設計師Philip Treacy的帽飾。圖／擷取自IG @maisonvalentino 分享 facebook

亞曼尼高級訂製服以浮雲變化為主題。圖／ Giorgio Armani提供 分享 facebook

黛安克魯格出席亞曼尼高訂秀。圖／ Giorgio Armani提供 分享 facebook