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過年轉職空檔前 壯遊冒險吧

2018-01-25 14:05聯合晚報 記者仝澤蓉／台北報導

領完年終獎金，可能出現年後轉職潮，趁著工作換檔之際，不妨安排一次旅遊，走訪一些以往很想去，但不一定有機會造訪的地方，替自己的人生創造不同的經歷與故事 ，不論是喜愛歷史、崇尚自然或是熱愛冒險，都能依據個人風格，打造出屬於自己最獨一無二的壯遊。

旅遊業者推薦緬甸仰光、哥斯大黎加利蒙港、澳洲伯斯、哥倫比亞波哥大、匈牙利布達佩斯和泰國清邁等六處遠近距離不同的城市，可作為出國充電，找回自己的地方。

緬甸仰光 富宗教神秘色彩

緬甸是與印度、孟加拉、中國、寮國和泰國都有交界的國度，對許多國人來說仍帶有一點神秘色彩，仰光有著熙攘的街市，美麗的海灘、以及神聖的宗教聖地。除了外層鍍上真金的仰光大金寺是熱門景點外，傳說在神龕內供奉著一縷菩薩髮絲的蘇雷塔也不容錯過。欣賞完仰光的歷史文化風情後，可前往大湖湖畔的卡拉威宮餐廳，一邊用餐、一邊欣賞湖泊美景。

緬甸仰光 Booking.com／提供
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哥斯大黎加 享受大自然薰陶

以熱帶叢林與原始海灘聞名的哥斯大黎加利蒙港是個讓人遠離塵囂的地方。利蒙港熱門景點「維拉瓜雨林公園」、「托爾圖格羅運河」與「哥斯大黎加野生動物庇護所」，可讓人感受大自然的洗禮，體驗生活的純粹；當地「阿密斯德保護區」有生態山林小屋旅舍，選擇下榻於此，體驗在吊床上享受如詩如畫的美景，還能體驗熱帶叢林溜索、沖瀑 、爬樹等各式活動，也可造訪鄰近的「卡維塔國家公園」。

哥斯大黎加 Booking.com／提供
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澳洲伯斯 體驗精彩夜生活

澳洲的城市綠洲伯斯，有精彩的夜生活，誘人的沙灘，充沛的陽光，豐富的熱帶海洋生態，每年都會吸引許多旅客造訪。來伯斯絕不能錯過最具代表性的粉紅湖，以及當地琳瑯滿目的酒吧；在這裡可藉著歡樂的派對時光與悠閒的生活步調，重拾青春活力。想省荷包的旅人，可選擇鄰近海德公園湖及伯斯商業中心的青年旅館，鄰近各式各樣的餐廳、酒吧，提供夜生活的好去處。

澳洲伯斯 Booking.com／提供
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哥倫比亞 藝術與美食之旅

歷經多年的動盪後，哥倫比亞的首都波哥大現已搖身一變成為充滿文化、樂趣的冒險之都，適合特別喜愛冒險的人，在策劃波哥大藝術和美食之旅時，可以將「Museo del Oro」黃金博物館設為首站，再沿著「La Candelaria 舊城區」的鵝卵石街道漫步，感受濃厚的文藝氣息。當夜幕低垂，拜訪Zona Rosa夜總會，跳上一段倫巴和騷莎舞，為旅途注入南美洲獨特的熱情色彩。

哥倫比亞 Booking.com／提供
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布達佩斯 古蹟中大啖美食

在查看歐洲鐵路地圖時，匈牙利的布達佩斯是必定會出現的美麗之都，布達佩斯城市中不僅有許多建築珍寶和豐富的天然溫泉，還有許多的美食；想感受布達佩斯的獨特魅力，可以沿著歐洲第二長河多瑙河散步，在抵達中央市場品嚐匈牙利美食後，還可前往城內最有名的古蹟酒館，隱藏在古老建築中的酒館，很容易讓人徹底愛上這個新融合的城市。

布達佩斯 Booking.com／提供
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泰國清邁 讓囚犯幫你按摩

泰國是許多國人旅遊東南亞的最愛，除了首都曼谷之外，山城清邁是泰國的另一片樂土，可讓人遠離南邊城市的喧囂，並能夠欣賞各式美麗的寺廟。

來清邁可以探索原始的雨林保護區，壯麗的瀑布，冒著泡泡的天然溫泉與安靜祥和的鄉村；還可以去一趟大象庇護所，走一回白廟，體驗一下監獄囚犯的按摩服務，以及品嘗在地美食特製皮蛋。

泰國清邁 Booking.com／提供
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仰光泰國匈牙利緬甸澳洲

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