美肌自備反光板 香奈兒珍珠光感系列全新上市

2018-01-25 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



香奈兒珍珠光感全系列於1月19日上市。圖／香奈兒提供 分享 facebook 2011年香奈兒首度推出珍珠光感系列，以珍珠的透亮澄澈來比擬肌膚的淨白光澤，2017年研發新成分，於2018年推出全新的珍珠光感保養系列，讓渴望從肌底喚發健康、淨透光采的女性，有全新的保養體驗。

珍珠光感系列溫和修護，透過循序漸進的保養方式，滿足美肌需求。香奈兒團隊再度突破，從蝶矢梅研發全新成分，打造「珍珠光感淨白活膚精華」、「珍珠光感亮采精萃油」。質地絲滑柔順的珍珠光感亮采精萃油，也是香奈兒首款以淨白保養為主題的精萃油，以98%天然植萃成分精心製造，透過喚醒、淨白、修護，給肌膚帶來飽水的明亮感，清透好吸收，膚觸細滑柔嫩。

這次的全新珍稀成分蝶矢梅精華，是取自日本宇和島栽植的蝶矢梅梅花，象徵純潔與力量，香奈兒在特定區域栽植此種類梅樹共70棵，手工摘取花朵後，將花瓣浸泡在精油中，經過3星期、12道程序的萃取，打造蝶矢梅精萃油，加上蝶矢梅萃取精華、白芒花籽油、荷荷芭油，成為「珍珠光感亮采精萃油」的主要成分，在「香奈兒珍珠光感超淨白化妝水」後，倒取適量、避開眼周按摩於臉部和頸部肌膚，為冬季肌膚帶來潤澤度。