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美肌自備反光板 香奈兒珍珠光感系列全新上市

2018-01-25 12:16聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

香奈兒珍珠光感全系列於1月19日上市。圖／香奈兒提供
香奈兒珍珠光感全系列於1月19日上市。圖／香奈兒提供
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2011年香奈兒首度推出珍珠光感系列，以珍珠的透亮澄澈來比擬肌膚的淨白光澤，2017年研發新成分，於2018年推出全新的珍珠光感保養系列，讓渴望從肌底喚發健康、淨透光采的女性，有全新的保養體驗。

珍珠光感系列溫和修護，透過循序漸進的保養方式，滿足美肌需求。香奈兒團隊再度突破，從蝶矢梅研發全新成分，打造「珍珠光感淨白活膚精華」、「珍珠光感亮采精萃油」。質地絲滑柔順的珍珠光感亮采精萃油，也是香奈兒首款以淨白保養為主題的精萃油，以98%天然植萃成分精心製造，透過喚醒、淨白、修護，給肌膚帶來飽水的明亮感，清透好吸收，膚觸細滑柔嫩。

這次的全新珍稀成分蝶矢梅精華，是取自日本宇和島栽植的蝶矢梅梅花，象徵純潔與力量，香奈兒在特定區域栽植此種類梅樹共70棵，手工摘取花朵後，將花瓣浸泡在精油中，經過3星期、12道程序的萃取，打造蝶矢梅精萃油，加上蝶矢梅萃取精華、白芒花籽油、荷荷芭油，成為「珍珠光感亮采精萃油」的主要成分，在「香奈兒珍珠光感超淨白化妝水」後，倒取適量、避開眼周按摩於臉部和頸部肌膚，為冬季肌膚帶來潤澤度。

「珍珠光感煥白晚安面膜」則是運用蝶矢梅萃取精華和珍珠蛋白，透過夜間睡眠的時程，以柔軟綿密的質地，作為最後一道保養，在「香奈兒珍珠光感TXC美白保濕乳霜」之後，適量塗抹、避開眼睛周圍，剛敷上時有瞬間的沁涼感，在清新的芳香中入眠，享受舒心舒適的夜間保養。

香奈兒珍珠光感亮采精萃油，50ml售價4,040元。圖／香奈兒提供
香奈兒珍珠光感亮采精萃油，50ml售價4,040元。圖／香奈兒提供
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香奈兒珍珠光感煥白晚安面膜，50g售價3,030元。圖／香奈兒提供
香奈兒珍珠光感煥白晚安面膜，50g售價3,030元。圖／香奈兒提供
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香奈兒珍珠光感淨白活膚精華，50ml售價5,640元。圖／香奈兒提供
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香奈兒面膜美白

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