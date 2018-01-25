粉紅風暴來襲！情人最難抗拒的神奇「魔法黑茶」

2018-01-25 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



世界奢華茶葉品牌TWG Tea以玫瑰為名推新茶。圖／TWG Tea提供 分享 facebook 情人節，粉嫩的花漾色彩最討喜！今年不論茶、酒或咖啡，全都搭上粉紅浪潮，或者玫瑰、或曬愛心，就是要讓情人感受滿滿的愛。

TWG Tea推出「吾愛之茶」（Mon Amour Tea），意想在耀眼陽光喚醒的早晨，以一杯吾愛之茶延續兩人美好時光。此款黑茶結合了黃花的芬香與希臘愛神的聖果，有如神奇的魔法黑茶，收藏在粉紅色和金色裝飾魚子醬錫罐內，送禮也美。此外，西洋情人節期間另有限定TWG Tea茶香馬卡龍，融入調配清醇的柑橘果的TWG Tea綠茶，搭配草莓果泥與白巧克力甘納許混合的內餡；想要更香氛體驗完美，由TWG Tea調茶師與法國調香師攜手設計的玫瑰芬香茶薰香蠟燭，融入超過6公斤的頂級特選茶葉製成。

酩悅香檳新推2018情人節限定版粉紅香檳，則以前衛獨特的設計向18世紀法國著名女性龐巴度夫人致敬。據說，龐巴度夫人是法國國王路易十五最看重的紅粉知己，她也是當時首屈一指的香檳鑑賞家，坊間甚至盛傳龐巴度夫人曾說過「香檳是唯一能讓女人越來越美麗的酒」。

酩悅香檳2018限定版粉紅香檳，展現著皇室貴族們以不同造型面具參與化妝舞會的剪影，例如戴著相機面具的伯爵夫人、孔雀造型裝扮的女人、身穿歌舞表演的女孩、搖滾風格的迷人紳士等，彷彿是一場俏皮的時裝演出，瓶身上盛開的玫瑰及酩悅粉紅香檳其濃郁果味和誘人的香氣相互呼應。

酩悅香檳2018限定版粉紅香檳。圖／酩悅香檳提供 分享 facebook

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