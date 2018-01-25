親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

粉紅風暴來襲！情人最難抗拒的神奇「魔法黑茶」

2018-01-25 11:54聯合報 記者羅建怡╱即時報導

世界奢華茶葉品牌TWG Tea以玫瑰為名推新茶。圖／TWG Tea提供
世界奢華茶葉品牌TWG Tea以玫瑰為名推新茶。圖／TWG Tea提供
分享
情人節，粉嫩的花漾色彩最討喜！今年不論茶、酒或咖啡，全都搭上粉紅浪潮，或者玫瑰、或曬愛心，就是要讓情人感受滿滿的愛。

TWG Tea推出「吾愛之茶」（Mon Amour Tea），意想在耀眼陽光喚醒的早晨，以一杯吾愛之茶延續兩人美好時光。此款黑茶結合了黃花的芬香與希臘愛神的聖果，有如神奇的魔法黑茶，收藏在粉紅色和金色裝飾魚子醬錫罐內，送禮也美。此外，西洋情人節期間另有限定TWG Tea茶香馬卡龍，融入調配清醇的柑橘果的TWG Tea綠茶，搭配草莓果泥與白巧克力甘納許混合的內餡；想要更香氛體驗完美，由TWG Tea調茶師與法國調香師攜手設計的玫瑰芬香茶薰香蠟燭，融入超過6公斤的頂級特選茶葉製成。

酩悅香檳新推2018情人節限定版粉紅香檳，則以前衛獨特的設計向18世紀法國著名女性龐巴度夫人致敬。據說，龐巴度夫人是法國國王路易十五最看重的紅粉知己，她也是當時首屈一指的香檳鑑賞家，坊間甚至盛傳龐巴度夫人曾說過「香檳是唯一能讓女人越來越美麗的酒」。

酩悅香檳2018限定版粉紅香檳，展現著皇室貴族們以不同造型面具參與化妝舞會的剪影，例如戴著相機面具的伯爵夫人、孔雀造型裝扮的女人、身穿歌舞表演的女孩、搖滾風格的迷人紳士等，彷彿是一場俏皮的時裝演出，瓶身上盛開的玫瑰及酩悅粉紅香檳其濃郁果味和誘人的香氣相互呼應。

酩悅香檳2018限定版粉紅香檳。圖／酩悅香檳提供
酩悅香檳2018限定版粉紅香檳。圖／酩悅香檳提供
分享

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

情人節

相關新聞

桃花唇、超現實飛天睫毛 高訂秀後台妝容解析

2018-01-25 15:39

居家通路搶商機 新年除舊布新享優惠 試手氣1折起

2018-01-25 15:39

過年轉職空檔前 壯遊冒險吧

2018-01-25 14:05

可拎可肩背 林志玲、潤娥就愛方正包款

2018-01-25 13:49

美肌自備反光板 香奈兒珍珠光感系列全新上市

2018-01-25 12:16

雨天最愛 龐克女王「香香鞋」1折起

2018-01-25 10:22

天冷保暖衣物夯 民眾搶買機能外套

2018-01-25 10:16

搶攻年前採購商機 台中中友、廣三SOGO促銷登場

2018-01-25 09:51

台中大遠百新春福袋破天荒 加碼送汽車

2018-01-25 09:51

夢幻名人婚禮 雙宋浪漫風、林宥嘉森林系受歡迎

2018-01-25 09:45

女子選物／因為戀物 更該惜物生活

2018-01-25 09:31

百貨壓歲特賣 新春福袋備戰

2018-01-24 23:54

征服男孩，林心如就靠TIFFANY這系列

2018-01-24 21:58

就愛在時裝周搞怪 LOEWE和PS叛逆小子

2018-01-24 19:39

Uniqlo U春夏新款390元起 穿出日常質感

2018-01-24 19:28

Michael Kors新智能表 掀繽紛配色潮

2018-01-24 19:01

有錢不一定買得到！情人節腕表也要拚限量

2018-01-24 19:00

夢幻粉撲、口紅都能吃！萬豪、雪花秀合作絕美下午茶

2018-01-24 18:39

喝「重奶茶」不必搶！85˚C限時第二杯10元

2018-01-24 18:26

四季都美超夢幻！泰國皇太后的「小瑞士花園」必朝聖

2018-01-24 17:37

銀髮族保命防跌五絕招 打造安心「大人宅」

2018-01-24 17:08

愛就是鎖住你！最浪漫的卡地亞Love手環經典翻新

2018-01-24 17:07

主廚身上學祕招！美福晴山、GMT餐廳職人開課教做菜

2018-01-24 17:03

TSUM TSUM嘉年華搶先試玩 Lulu少女心大噴發

2018-01-24 16:47

驚！曾雅蘭大秀緊實身材 自信端出秘密武器

2018-01-24 16:32

精品雪茄盒 獨特風味優雅隨身

2018-01-24 16:31

櫻桃紅咖啡機新春禮盒搭咖啡風味香氛 在家就是咖啡館

2018-01-24 16:26

省錢有撇步 春節、尾牙選實惠好禮

2018-01-24 15:16

打掃、換家飾 無印良品、HOLA搶新年財

2018-01-24 15:16

只有5天！IKEA卡友限定 消費滿6千現折600元

2018-01-24 15:06

小人國、郭元益雙景點串連遊 享優惠

2018-01-24 15:00

除舊布新辦年貨 把握特惠活動省錢抽大獎

2018-01-24 14:24

穿靴子的花園精靈 香奈兒訂製大秀玩混搭

2018-01-24 12:48

美妝2折起！喚顏凝露500元 SUQQU首度特賣

2018-01-24 12:46

全聯布朗尼狂銷！2天完售3周份量 即起再開放預購

2018-01-24 12:26

療癒商機夯 台灣獨賣NU SKIN嚕嚕米新動機全球搶

2018-01-24 12:22

瑞士 茵特拉根 圖恩 浪漫小鎮美景同框

2018-01-24 01:13

COACH 幽默混搭 懷舊塗鴉跳上身

2018-01-24 00:40

冬令進補也要吃巧！麻油雞變湯包 吃一口就好溫暖

2018-01-24 00:30
看更多

熱門文章

影／臉書太神！讓南北醫搶救52天新生兒成功

2018-01-24 17:29

寧領22K也不去製造業 蘇美批：別人的兒子死不完

2018-01-24 22:42

機票1080元！樂桃4月開航高雄－沖繩 25日開始促銷

2018-01-24 17:03

開獎囉！11-12月發票千萬特別獎獎號「75350343」

2018-01-25 13:36

呂秋遠列尾牙十大須知 網友盼立法禁員工表演

2018-01-25 06:29

請女友家人吃飯卻冒出20人 男抱怨遭諷「怕出錢」

2018-01-24 18:57

吳德榮：下周先濕冷後乾冷 影響逾1周

2018-01-25 06:38

手搖飲料店年終12個月？ 僅2到3人獨占百萬獎金

2018-01-25 13:27

冷一整個禮拜！下周中部以北恐下探10度低溫

2018-01-25 08:08

春節花東車票一樣難買 台鐵橫渡線沒那麼神？

2018-01-25 00:32

赴日韓旅遊注意！一張圖告訴你最冷時刻

2018-01-25 09:21

先生幫她剃腋毛卻噴血 婆婆送的「除毛機」有玄機

2018-01-25 14:02

飛機誤點停飛先別慌 9大守則冷靜處理

2018-01-24 16:55

搶票要快！台鐵西部幹線春節車票今晚12時開賣！

2018-01-24 22:19

今日星座運勢／處女 傾聽與溝通 有助事業與愛情運

2018-01-25 00:00

心情點滴／美麗的證據

2018-01-25 06:00

TSUM TSUM嘉年華搶先試玩 Lulu少女心大噴發

2018-01-24 16:47

花五萬為海研船徵名只多一字 科技部:有傳承意義

2018-01-24 16:12

我見我思／真愛，珍愛

2018-01-25 06:00

出動3台電腦 1張花東火車票都沒訂到

2018-01-25 00:35

上班族越來越胖竟然是因為工作超認真？

2018-01-25 08:00

天冷保暖衣物夯 民眾搶買機能外套

2018-01-25 10:16

月入不到10萬別生小孩！養兒成本高 雙薪父母吃不消

2018-01-25 09:13

白天稍回溫 下周強烈冷氣團低溫下探10度

2018-01-25 05:08

胖小孩4個部位黑黑的 恐是前期糖尿病

2018-01-25 12:24

喝「重奶茶」不必搶！85˚C限時第二杯10元

2018-01-24 18:26

親子手牽手／喵星人頭頭姊姊

2018-01-25 06:00

霧霾彷彿永恆 高屏紅害持續一星期未歇

2018-01-25 05:06

她結膜反覆過敏發炎 竟是這類食物惹禍

2018-01-24 22:18

老翁腰痠3年不以為意 跌倒才知攝護腺癌骨轉移

2018-01-25 10:43

春節轉乘在地客運免費？抗空汙成效難估 交部喊卡

2018-01-25 10:33

顛覆傳統 名產求生之路

2018-01-24 23:51

Uniqlo U春夏新款390元起 穿出日常質感

2018-01-24 19:28

我民航局：大陸民航局應儘速同意陸籍業者增班

2018-01-24 17:43

雨天最愛 龐克女王「香香鞋」1折起

2018-01-25 10:22

影／消基會轟：8成旅遊團 兒童竟與成人均一價

2018-01-25 11:09

小年夜8時至除夕17時 台鐵西部幹線車票搶光

2018-01-25 10:00

征服男孩，林心如就靠TIFFANY這系列

2018-01-24 21:58

可拎可肩背 林志玲、潤娥就愛方正包款

2018-01-25 13:49

四季都美超夢幻！泰國皇太后的「小瑞士花園」必朝聖

2018-01-24 17:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top