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春節選禮攻略

百貨新春購物最大檔 到新光三越刷卡回饋賺最多

2018-01-25 00:53聯合報 記者江佩君╱即時報導

新光三越1/25～3/4聯手13大銀行推出「旺旺卡利High」，於全台新光三越消...
新光三越1/25～3/4聯手13大銀行推出「旺旺卡利High」，於全台新光三越消費累計滿1萬元可想4%～6%電子贈品禮券。記者陳立凱／攝影
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春節過年前夕，不論是採購新衣、居家空間除舊佈新，或是過年期間的全家出遊、聚餐，都是民眾在百貨消費活動的旺季，而消費當然更要比較哪家百貨回饋最有感。百貨龍頭新光三越一年推出兩檔卡利High，其中又以過年卡利High規模最大。1月25日起至3月4日推出「旺旺卡利High」，聯手13大指定銀行推出4％～6％電子禮券回饋，以及多重銀行加碼刷卡回饋，更棒的事，今年首度將餐飲美食納入累計，吃美食還可賺禮券，心情好上加好。

●首三日聯名卡滿萬禮券回饋最高14％

新光三越「旺旺卡利High」攜手13大銀行，於全台新光三越消費累計滿1萬元以上可享4％～6％電子贈品禮券，加上今年旺旺卡利High首度納入餐飲美食累計，新年聚餐刷卡也可賺禮券。活動首四日更加碼推出多重回饋活動，包括：聯名卡歲末送紅包刷6,000送200元電子商品禮券、13大指定銀行超狂回饋卡友禮刷3,000送200元電子贈品禮券等。再搭配活動期間13大指定銀行所推出的銀行滿額禮回饋活動，首三日聯名卡滿萬禮券回饋最高14％。

●攜手｢地獄廚神｣推出米其林星級餐具集點送

點數經濟發燒，為了讓超過168萬的貴賓卡卡友燒點更有感，「旺旺卡利High」再加碼燒點回饋，與｢地獄廚神｣戈登拉姆齊（Gordon Ramsay）聯手推出「米其林星級餐具集點送」，包括馬克杯、點心盤、點心碗、餐盤與平底鍋與條紋煎鍋等廚房餐具，扣會員點數50點即可用199元起價格加購。另外，今日起活動首7日貴賓卡友賺點數狂飆20倍，平常消費100元獲1點，首7日使用聯名卡＋貴賓卡，刷500就送100點，可以輕鬆賺點數換購喜愛的餐具。

迎接2018，各大品牌也紛紛推出限定商品，像是LANCOME絕對完美唇膏2018新年限量版以及2018開春限定紅瓶－超進化肌因賦活露限定版、GEORG JENSEN 2018年度紀念項鍊、Dior Miss Dior粉色親吻禮盒等皆有討喜的粉嫩設計，新春展現好氣色。此刻也正是除舊佈新採購的好時機，或是添購3C裝備，趁卡利High刷高單商品賺更多回饋最划算。

●餐飲納入累計聚餐記得刷卡賺禮券

今年卡利High首度納入餐飲美食累計，跟親友聚餐別忘了刷卡賺禮券，新光三越全台16店擁有近250家餐飲品牌，過年聚餐選擇多元最方便。為了省去消費者電話訂位或現場候位時間，新光三越「美食訂候位服務」在台北南西店、台北信義新天地、台北站前店、台北天母店、台中中港店、台南新天地六店皆已上線服務，2月9日起還有台南中山店、高雄左營店、高雄三多店加入，貴賓卡友只要透過App滑一下手機，就能即時預訂餐廳，快速查詢排隊狀況，讓訂位更便利有效率。

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