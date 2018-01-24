紅髮艾德求婚成功 幸運名表助攻？

2018-01-24 23:09 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



深受歡迎的英國流行音樂家「紅髮艾德」（Ed Sheeran）日前在IG上宣布向女友Cherry Seaborn求婚成功，引起粉絲尖叫。他並po出一張兩人相擁的拍立得照片，雖然畫面模糊，但清楚可見一直熱衷收藏頂級腕表的艾德在求婚當下也帶著一款圓形、深色面盤的愛表，可謂助攻成功的幸運物。事實上，他經常配戴的深色面盤表款實在不少，包括表王百達翡麗、愛彼表經典的皇家橡樹、和時下年輕時髦人士熱愛的Richard Mille，都是他偏愛的品牌，其中他有3款百達翡麗的收藏，最有可能是他這次的幸運表。