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紅髮艾德求婚成功 幸運名表助攻？

2018-01-24 23:09聯合報 記者孫曼╱即時報導

深受歡迎的英國流行音樂家「紅髮艾德」（Ed Sheeran）日前在IG上宣布向女友Cherry Seaborn求婚成功，引起粉絲尖叫。他並po出一張兩人相擁的拍立得照片，雖然畫面模糊，但清楚可見一直熱衷收藏頂級腕表的艾德在求婚當下也帶著一款圓形、深色面盤的愛表，可謂助攻成功的幸運物。事實上，他經常配戴的深色面盤表款實在不少，包括表王百達翡麗、愛彼表經典的皇家橡樹、和時下年輕時髦人士熱愛的Richard Mille，都是他偏愛的品牌，其中他有3款百達翡麗的收藏，最有可能是他這次的幸運表。

雖然翻拍的求婚照較為模糊，但很清楚可見艾德所配戴的這只表，面盤顏色較深、表殼形狀為圓形。在他最近較常配戴表款中，有3款比較接近的。首先曾經和他一起登上雜誌封面的5726 Nautilus是一款比較運動型的不鏽鋼年曆腕表，6點鐘方向有月相顯示，寬闊的表圈其實是八角造型。他也很常配戴另一款Calatrava黑面的計時表款，可能是5970萬年曆或5370雙追針，都是藏家搶收的經典。最後一款是他曾經配戴過的深藍色表面的大表徑飛行表ref. 5524 Calatrava Pilot Travel Time，是自2015年推出以來一直非常搶手的型號，不過因為只在他手上亮相過一次，無法判定是否是他本人的收藏，但其特色的夜光顯示是入圍候選的原因。

愛彼表的皇家橡樹概念表也是紅髮艾德的收藏之一。圖／擷取自IG @teddysph...
愛彼表的皇家橡樹概念表也是紅髮艾德的收藏之一。圖／擷取自IG @teddysphotos
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紅髮艾德曾經配戴自己收藏5726 Nautilus 月相顯示年曆腕表登上雜誌封面...
紅髮艾德曾經配戴自己收藏5726 Nautilus 月相顯示年曆腕表登上雜誌封面。圖／擷取自IG @teddysphotos
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紅髮艾德曾經在雜誌上配戴過5524 Calatrava 兩地時間飛行表，但因僅亮...
紅髮艾德曾經在雜誌上配戴過5524 Calatrava 兩地時間飛行表，但因僅亮相過一次，無法證實是否是他本人所有。圖／百達翡麗提供
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紅髮艾德經常配帶自己的收藏拍攝雜誌。圖／擷取自IG @teddysphotos
紅髮艾德經常配帶自己的收藏拍攝雜誌。圖／擷取自IG @teddysphotos
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最常配戴的5726 Nautilus 月相顯示年曆腕表，是最有可能陪紅髮艾德求婚...
最常配戴的5726 Nautilus 月相顯示年曆腕表，是最有可能陪紅髮艾德求婚成功的幸運物。圖／百達翡麗提供
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紅髮艾德也收藏獨立製表品牌Richard Mille的作品。圖／擷取自IG @t...
紅髮艾德也收藏獨立製表品牌Richard Mille的作品。圖／擷取自IG @teddysphotos
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紅髮艾德日前在IG上宣布向女友Cherry Seaborn求婚成功。圖／擷取自I...
紅髮艾德日前在IG上宣布向女友Cherry Seaborn求婚成功。圖／擷取自IG @teddysphotos
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